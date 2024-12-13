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Американский сенатор выступил против продолжения помощи Украине
Американский сенатор выступил против продолжения помощи Украине - РИА Новости, 13.12.2024
Американский сенатор выступил против продолжения помощи Украине
Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли выступил против продолжения выделения США помощи Украине. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T10:45
2024-12-13T10:45
2024-12-13T10:45
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли выступил против продолжения выделения США помощи Украине. "Никаких больше, черт возьми, денег для Украины!" - прокомментировал Ли в своем аккаунте в соцсети X новость телеканала Fox News о том, что президент США Джо Байден выделил Киеву пакет помощи суммой в 500 миллионов долларов. Министр финансов Украины Сергей Марченко ранее в интервью испанской газете Pais заявил, что Киеву в случае прекращения помощи от США хватит средств, вооружений и боеприпасов примерно на половину 2025 года. Ранее в интервью телеканалу NBC News победитель президентских выборов в США Дональд Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В мире, Украина, США, Киев, Джо Байден, Сергей Марченко, Дональд Трамп, НАТО
Американский сенатор выступил против продолжения помощи Украине
Сенатор-республиканец от штата Юта выступил против продолжения помощи Украине