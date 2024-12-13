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В США возобновили расследование в отношении Neuralink - РИА Новости, 13.12.2024
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10:15 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/ssha-1988993516.html
В США возобновили расследование в отношении Neuralink
В США возобновили расследование в отношении Neuralink - РИА Новости, 13.12.2024
В США возобновили расследование в отношении Neuralink
Комиссия по ценным бумагам и биржам США возобновила расследование в отношении компании Neuralink, сообщил американский предприниматель Илона Маск, которому... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T10:15
2024-12-13T10:15
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Комиссия по ценным бумагам и биржам США возобновила расследование в отношении компании Neuralink, сообщил американский предприниматель Илона Маск, которому компания принадлежит. "На этой неделе комиссия также возобновила расследование в отношении компании Neuralink", - следует из письма адвоката предпринимателя, опубликованного Маском в соцсети X. Как следует из письма, комиссия потребовала от Маска согласиться на денежную выплату, иначе он столкнется с рядом обвинений. В ноябре 2023 издание Wired сообщало, что группа конгрессменов США обратилась в Комиссию по ценным бумагам и биржам с запросом о проведении расследования в отношении предпринимателя и миллиардера Илона Маска в связи с предполагаемым эпизодом мошенничества. Согласно обращению, законодатели подозревали Маска в том, что тот "ввел в заблуждение" инвесторов компании Neuralink относительно судьбы обезьян, которые использовались в качестве подопытных при тестировании мозговых чипов.
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сша, илон маск, в мире
США, Илон Маск, В мире
В США возобновили расследование в отношении Neuralink

Маск сообщил о возобновлении расследования в отношении компании Neuralink

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Комиссия по ценным бумагам и биржам США возобновила расследование в отношении компании Neuralink, сообщил американский предприниматель Илона Маск, которому компания принадлежит.
"На этой неделе комиссия также возобновила расследование в отношении компании Neuralink", - следует из письма адвоката предпринимателя, опубликованного Маском в соцсети X.
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Как следует из письма, комиссия потребовала от Маска согласиться на денежную выплату, иначе он столкнется с рядом обвинений.
В ноябре 2023 издание Wired сообщало, что группа конгрессменов США обратилась в Комиссию по ценным бумагам и биржам с запросом о проведении расследования в отношении предпринимателя и миллиардера Илона Маска в связи с предполагаемым эпизодом мошенничества. Согласно обращению, законодатели подозревали Маска в том, что тот "ввел в заблуждение" инвесторов компании Neuralink относительно судьбы обезьян, которые использовались в качестве подопытных при тестировании мозговых чипов.
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