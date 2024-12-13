https://ria.ru/20241213/ssha-1988993516.html

В США возобновили расследование в отношении Neuralink

В США возобновили расследование в отношении Neuralink - РИА Новости, 13.12.2024

В США возобновили расследование в отношении Neuralink

Комиссия по ценным бумагам и биржам США возобновила расследование в отношении компании Neuralink, сообщил американский предприниматель Илона Маск, которому... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T10:15

2024-12-13T10:15

2024-12-13T10:15

сша

илон маск

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976732007_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_0cd28be28a4ae26efd645c8b5305001d.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Комиссия по ценным бумагам и биржам США возобновила расследование в отношении компании Neuralink, сообщил американский предприниматель Илона Маск, которому компания принадлежит. "На этой неделе комиссия также возобновила расследование в отношении компании Neuralink", - следует из письма адвоката предпринимателя, опубликованного Маском в соцсети X. Как следует из письма, комиссия потребовала от Маска согласиться на денежную выплату, иначе он столкнется с рядом обвинений. В ноябре 2023 издание Wired сообщало, что группа конгрессменов США обратилась в Комиссию по ценным бумагам и биржам с запросом о проведении расследования в отношении предпринимателя и миллиардера Илона Маска в связи с предполагаемым эпизодом мошенничества. Согласно обращению, законодатели подозревали Маска в том, что тот "ввел в заблуждение" инвесторов компании Neuralink относительно судьбы обезьян, которые использовались в качестве подопытных при тестировании мозговых чипов.

https://ria.ru/20241211/mask-1988690359.html

https://ria.ru/20240718/bayden-1960388655.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, илон маск, в мире