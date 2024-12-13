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Подполье сообщило об ударе по месту ремонта военных машин в Переяславе - РИА Новости, 13.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:30 13.12.2024 (обновлено: 07:37 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988952349.html
Подполье сообщило об ударе по месту ремонта военных машин в Переяславе
Подполье сообщило об ударе по месту ремонта военных машин в Переяславе - РИА Новости, 13.12.2024
Подполье сообщило об ударе по месту ремонта военных машин в Переяславе
Удар нанесен в направлении места ремонта военных машин в городе Переяслав Киевской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T07:30
2024-12-13T07:37
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Удар нанесен в направлении места ремонта военных машин в городе Переяслав Киевской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В четыре часа утра был взрыв в городе Переяслав. Агентура сопротивления сообщает, что взрыв был в юго-западной части города. По пока непроверенным данным, в направлении СТО VAG-Service... На СТО производится ремонт военных легковых машин, в основном пикапов. Переоборудование и установка турелей для стрельбы по БПЛА", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киевская область
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в мире, киевская область, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе по месту ремонта военных машин в Переяславе

По месту ремонта военных машин ВСУ в Переяславе нанесен удар

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции на Украине
Самолет Су-25 Грач, задействованный в специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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Самолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Удар нанесен в направлении места ремонта военных машин в городе Переяслав Киевской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"В четыре часа утра был взрыв в городе Переяслав. Агентура сопротивления сообщает, что взрыв был в юго-западной части города. По пока непроверенным данным, в направлении СТО VAG-Service... На СТО производится ремонт военных легковых машин, в основном пикапов. Переоборудование и установка турелей для стрельбы по БПЛА", - сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевская областьСергей Лебедев
 
 
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