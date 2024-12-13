https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988952349.html

Подполье сообщило об ударе по месту ремонта военных машин в Переяславе

Подполье сообщило об ударе по месту ремонта военных машин в Переяславе - РИА Новости, 13.12.2024

Подполье сообщило об ударе по месту ремонта военных машин в Переяславе

Удар нанесен в направлении места ремонта военных машин в городе Переяслав Киевской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T07:30

2024-12-13T07:30

2024-12-13T07:37

специальная военная операция на украине

в мире

киевская область

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Удар нанесен в направлении места ремонта военных машин в городе Переяслав Киевской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В четыре часа утра был взрыв в городе Переяслав. Агентура сопротивления сообщает, что взрыв был в юго-западной части города. По пока непроверенным данным, в направлении СТО VAG-Service... На СТО производится ремонт военных легковых машин, в основном пикапов. Переоборудование и установка турелей для стрельбы по БПЛА", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киевская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киевская область, сергей лебедев