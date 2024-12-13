Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области уничтожили девять украинских беспилотников - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:17 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988949395.html
В Ростовской области уничтожили девять украинских беспилотников
В Ростовской области уничтожили девять украинских беспилотников - РИА Новости, 13.12.2024
В Ростовской области уничтожили девять украинских беспилотников
Силы ПВО ночью уничтожили девять украинских БПЛА в Ростовской области - в Новошахтинске, Зерноградском, Мясниковском, Неклиновском районах, сообщил врио... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T06:17
2024-12-13T06:17
специальная военная операция на украине
ростовская область
новошахтинск
неклиновский район
юрий слюсарь
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793909987_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_198514f225fed7bab0c6e8567d8920d9.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Силы ПВО ночью уничтожили девять украинских БПЛА в Ростовской области - в Новошахтинске, Зерноградском, Мясниковском, Неклиновском районах, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. "Всего этой ночью средствами ПВО над территорией Ростовской области уничтожено девять БПЛА противника: в Новошахтинске, Зерноградском, Мясниковском, Неклиновском районах", - написал он. Слюсарь также сообщил, что, по данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет.
https://ria.ru/20241212/spetsoperatsiya-1988733214.html
ростовская область
новошахтинск
неклиновский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793909987_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9c2ec957e25586bb3e6cd4d902e2b7b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, новошахтинск, неклиновский район, юрий слюсарь , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Новошахтинск, Неклиновский район, Юрий Слюсарь , Безопасность
В Ростовской области уничтожили девять украинских беспилотников

Слюсарь: ПВО уничтожила девять беспилотников ВСУ в Ростовской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Силы ПВО ночью уничтожили девять украинских БПЛА в Ростовской области - в Новошахтинске, Зерноградском, Мясниковском, Неклиновском районах, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
"Всего этой ночью средствами ПВО над территорией Ростовской области уничтожено девять БПЛА противника: в Новошахтинске, Зерноградском, Мясниковском, Неклиновском районах", - написал он.
Слюсарь также сообщил, что, по данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет.
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Силы ПВО уничтожили 16 украинских БПЛА
Вчера, 07:46
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьНовошахтинскНеклиновский районЮрий СлюсарьБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала