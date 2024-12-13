https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988949395.html
В Ростовской области уничтожили девять украинских беспилотников
В Ростовской области уничтожили девять украинских беспилотников - РИА Новости, 13.12.2024
В Ростовской области уничтожили девять украинских беспилотников
Силы ПВО ночью уничтожили девять украинских БПЛА в Ростовской области - в Новошахтинске, Зерноградском, Мясниковском, Неклиновском районах, сообщил врио... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T06:17
2024-12-13T06:17
2024-12-13T06:17
специальная военная операция на украине
ростовская область
новошахтинск
неклиновский район
юрий слюсарь
безопасность
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Силы ПВО ночью уничтожили девять украинских БПЛА в Ростовской области - в Новошахтинске, Зерноградском, Мясниковском, Неклиновском районах, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. "Всего этой ночью средствами ПВО над территорией Ростовской области уничтожено девять БПЛА противника: в Новошахтинске, Зерноградском, Мясниковском, Неклиновском районах", - написал он. Слюсарь также сообщил, что, по данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет.
https://ria.ru/20241212/spetsoperatsiya-1988733214.html
ростовская область
новошахтинск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ростовская область, новошахтинск, неклиновский район, юрий слюсарь , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Новошахтинск, Неклиновский район, Юрий Слюсарь , Безопасность
В Ростовской области уничтожили девять украинских беспилотников
Слюсарь: ПВО уничтожила девять беспилотников ВСУ в Ростовской области