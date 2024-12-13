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Российская авиация уничтожила переправу ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 13.12.2024
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06:12 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988949231.html
Российская авиация уничтожила переправу ВСУ на Запорожском направлении
Российская авиация уничтожила переправу ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 13.12.2024
Российская авиация уничтожила переправу ВСУ на Запорожском направлении
Российская авиация уничтожила переправу ВСУ на реке Мокрые Ялы севернее поселка Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T06:12
2024-12-13T06:12
в мире
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запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Российская авиация уничтожила переправу ВСУ на реке Мокрые Ялы севернее поселка Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши фронтовая авиация уничтожила переправу ВСУ на реке Мокрые Ялы севернее Великой Новоселки в районе населенного пункта Новоочереватое", - сказал Рогов. По его словам, по этой переправе шло снабжение группировки ВСУ, которая прикрывала Великую Новоселку с севера и осуществляла контратаки в Новом Комаре. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР. В Великой Новоселке находится крупный командный и логистический пункт ВСУ.
https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988946853.html
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в мире, россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российская авиация уничтожила переправу ВСУ на Запорожском направлении

Рогов: российская авиация уничтожила переправу ВСУ на реке Мокрые Ялы

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкВКС РФ в зоне проведения спецоперации
ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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ВКС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Российская авиация уничтожила переправу ВСУ на реке Мокрые Ялы севернее поселка Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши фронтовая авиация уничтожила переправу ВСУ на реке Мокрые Ялы севернее Великой Новоселки в районе населенного пункта Новоочереватое", - сказал Рогов.
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ на Ореховском направлении
05:14
По его словам, по этой переправе шло снабжение группировки ВСУ, которая прикрывала Великую Новоселку с севера и осуществляла контратаки в Новом Комаре.
Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР. В Великой Новоселке находится крупный командный и логистический пункт ВСУ.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
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23 ноября, 10:16
 
В миреРоссияЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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