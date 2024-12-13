https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988949231.html

Российская авиация уничтожила переправу ВСУ на Запорожском направлении

Российская авиация уничтожила переправу ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 13.12.2024

Российская авиация уничтожила переправу ВСУ на Запорожском направлении

Российская авиация уничтожила переправу ВСУ на реке Мокрые Ялы севернее поселка Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T06:12

2024-12-13T06:12

2024-12-13T06:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Российская авиация уничтожила переправу ВСУ на реке Мокрые Ялы севернее поселка Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши фронтовая авиация уничтожила переправу ВСУ на реке Мокрые Ялы севернее Великой Новоселки в районе населенного пункта Новоочереватое", - сказал Рогов. По его словам, по этой переправе шло снабжение группировки ВСУ, которая прикрывала Великую Новоселку с севера и осуществляла контратаки в Новом Комаре. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР. В Великой Новоселке находится крупный командный и логистический пункт ВСУ.

https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988946853.html

https://ria.ru/20241123/novoselka-1985321660.html

россия

запорожская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины