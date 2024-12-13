https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988948035.html
ВС России уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра
ВС России уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 13.12.2024
ВС России уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра
Артиллеристы-десантники группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт украинской армии на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T05:43
2024-12-13T05:43
2024-12-13T05:43
технологии
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
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ГЕНИЧЕСК, 13 дек - РИА Новости. Артиллеристы-десантники группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт украинской армии на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе ведения воздушной разведки над правым берегом Днепра оператор БПЛА выявил наблюдательный пункт ВСУ, который был оборудован на побережье реки. После доразведки и подтверждения цели координаты были немедленно переданы расчету. Артиллеристы в считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы. Личный состав батареи гаубиц Д-30 нанес огневое поражение по выявленному НП. После поражения цели расчет оперативно замаскировал орудие и убыл в укрытие", - сообщили в военном ведомстве. Артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях, от расчета установок цели до нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут, эти навыки уже отработаны до автоматизма. Артиллеристы с расстояния свыше 15 километров ведут прицельный огонь, скорость которого достигает восьми выстрелов в минуту. Расчеты 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30 выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра.
https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988946853.html
https://ria.ru/20240328/desant-1936293007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Технологии, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра
Российские десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на левом берегу Днепра
ГЕНИЧЕСК, 13 дек - РИА Новости. Артиллеристы-десантники группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт украинской армии на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В ходе ведения воздушной разведки над правым берегом Днепра
оператор БПЛА выявил наблюдательный пункт ВСУ
, который был оборудован на побережье реки. После доразведки и подтверждения цели координаты были немедленно переданы расчету. Артиллеристы в считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы. Личный состав батареи гаубиц Д-30 нанес огневое поражение по выявленному НП. После поражения цели расчет оперативно замаскировал орудие и убыл в укрытие", - сообщили в военном ведомстве.
Артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях, от расчета установок цели до нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут, эти навыки уже отработаны до автоматизма. Артиллеристы с расстояния свыше 15 километров ведут прицельный огонь, скорость которого достигает восьми выстрелов в минуту.
Расчеты 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30 выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра.