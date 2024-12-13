https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988948035.html

ВС России уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

ВС России уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 13.12.2024

ВС России уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллеристы-десантники группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт украинской армии на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T05:43

2024-12-13T05:43

2024-12-13T05:43

технологии

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

специальная военная операция на украине

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ГЕНИЧЕСК, 13 дек - РИА Новости. Артиллеристы-десантники группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт украинской армии на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе ведения воздушной разведки над правым берегом Днепра оператор БПЛА выявил наблюдательный пункт ВСУ, который был оборудован на побережье реки. После доразведки и подтверждения цели координаты были немедленно переданы расчету. Артиллеристы в считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы. Личный состав батареи гаубиц Д-30 нанес огневое поражение по выявленному НП. После поражения цели расчет оперативно замаскировал орудие и убыл в укрытие", - сообщили в военном ведомстве. Артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях, от расчета установок цели до нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут, эти навыки уже отработаны до автоматизма. Артиллеристы с расстояния свыше 15 километров ведут прицельный огонь, скорость которого достигает восьми выстрелов в минуту. Расчеты 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30 выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра.

https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988946853.html

https://ria.ru/20240328/desant-1936293007.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)