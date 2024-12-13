Рейтинг@Mail.ru
Российские военные ударили по позициям ВСУ реактивными агитснарядами - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:43 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988947875.html
Российские военные ударили по позициям ВСУ реактивными агитснарядами
Российские военные ударили по позициям ВСУ реактивными агитснарядами - РИА Новости, 13.12.2024
Российские военные ударили по позициям ВСУ реактивными агитснарядами
Военнослужащие 51-й гвардейской армии Южной группировки войск отправили на позиции ВСУ на дзержинском направлении с помощью РСЗО "Град" реактивные агитснаряды,... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T05:43
2024-12-13T05:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988635196_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bf7341e18887a34343b24e2e8cd71330.jpg
ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Военнослужащие 51-й гвардейской армии Южной группировки войск отправили на позиции ВСУ на дзержинском направлении с помощью РСЗО "Град" реактивные агитснаряды, содержащие инструкцию по безопасной сдаче в плен, передает корреспондент РИА Новости. Подразделения 51-й отдельной гвардейской армии регулярно проводят агитацию, чтобы избежать излишних человеческих жертв. "Сегодня подразделением 51-й армии будет отправлено на позиции противника пять реактивных агитснарядов при помощи БМ-21 "Град". Тот противник, который сложит оружие и сдастся в плен, ему гарантировано гуманное обращение", - рассказал РИА Новости офицер 51-й гвардейской армии с позывным "Алексей". По его словам, для эффективности перед отправкой агитснарядов по позициям противника наносится огневое воздействие - отрезаются пути снабжения, исключается возможность ротации. "Противник, который отказывается сложить оружие и прекратить сопротивление, будет уничтожен", - отметил военнослужащий. Он добавил, что ВС РФ, работая на дзержинском (торецком) направлении, берут город в клешни. Деморализованный противник не видит смысла в сопротивлении и, отступая, сдает позиции в городе. Офицер подчеркнул, что российские военные, в отличие от противника, не занимаются пытками. "Мы понимаем, что западная гегемония прошла на территорию Украины, захватила их умы, одурманила их. Наша задача - сохранить как можно больше жизней наших братьев и открыть им глаза на то, что происходит", - заключил он.
https://ria.ru/20240519/listovki-1946960510.html
https://ria.ru/20241211/vsu-1988569554.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988635196_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_82b4f2e0a0410d827fe02b0087652596.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ
Российские военные ударили по позициям ВСУ реактивными агитснарядами

Российский "Град" ударили по позициям ВСУ в Дзержинске реактивными агитснарядами

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град"
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО БМ-21 "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Военнослужащие 51-й гвардейской армии Южной группировки войск отправили на позиции ВСУ на дзержинском направлении с помощью РСЗО "Град" реактивные агитснаряды, содержащие инструкцию по безопасной сдаче в плен, передает корреспондент РИА Новости.
Подразделения 51-й отдельной гвардейской армии регулярно проводят агитацию, чтобы избежать излишних человеческих жертв.
Стрельба из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
Артиллеристы применили агитационные снаряды по позициям ВСУ
19 мая, 05:04
"Сегодня подразделением 51-й армии будет отправлено на позиции противника пять реактивных агитснарядов при помощи БМ-21 "Град". Тот противник, который сложит оружие и сдастся в плен, ему гарантировано гуманное обращение", - рассказал РИА Новости офицер 51-й гвардейской армии с позывным "Алексей".
По его словам, для эффективности перед отправкой агитснарядов по позициям противника наносится огневое воздействие - отрезаются пути снабжения, исключается возможность ротации.
"Противник, который отказывается сложить оружие и прекратить сопротивление, будет уничтожен", - отметил военнослужащий.
Он добавил, что ВС РФ, работая на дзержинском (торецком) направлении, берут город в клешни. Деморализованный противник не видит смысла в сопротивлении и, отступая, сдает позиции в городе.
Офицер подчеркнул, что российские военные, в отличие от противника, не занимаются пытками.
"Мы понимаем, что западная гегемония прошла на территорию Украины, захватила их умы, одурманила их. Наша задача - сохранить как можно больше жизней наших братьев и открыть им глаза на то, что происходит", - заключил он.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Пленный пожаловался на отравления, простуды и воспаления в ВСУ
11 декабря, 11:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала