https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988947875.html

Российские военные ударили по позициям ВСУ реактивными агитснарядами

Российские военные ударили по позициям ВСУ реактивными агитснарядами - РИА Новости, 13.12.2024

Российские военные ударили по позициям ВСУ реактивными агитснарядами

Военнослужащие 51-й гвардейской армии Южной группировки войск отправили на позиции ВСУ на дзержинском направлении с помощью РСЗО "Град" реактивные агитснаряды,... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T05:43

2024-12-13T05:43

2024-12-13T05:43

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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Военнослужащие 51-й гвардейской армии Южной группировки войск отправили на позиции ВСУ на дзержинском направлении с помощью РСЗО "Град" реактивные агитснаряды, содержащие инструкцию по безопасной сдаче в плен, передает корреспондент РИА Новости. Подразделения 51-й отдельной гвардейской армии регулярно проводят агитацию, чтобы избежать излишних человеческих жертв. "Сегодня подразделением 51-й армии будет отправлено на позиции противника пять реактивных агитснарядов при помощи БМ-21 "Град". Тот противник, который сложит оружие и сдастся в плен, ему гарантировано гуманное обращение", - рассказал РИА Новости офицер 51-й гвардейской армии с позывным "Алексей". По его словам, для эффективности перед отправкой агитснарядов по позициям противника наносится огневое воздействие - отрезаются пути снабжения, исключается возможность ротации. "Противник, который отказывается сложить оружие и прекратить сопротивление, будет уничтожен", - отметил военнослужащий. Он добавил, что ВС РФ, работая на дзержинском (торецком) направлении, берут город в клешни. Деморализованный противник не видит смысла в сопротивлении и, отступая, сдает позиции в городе. Офицер подчеркнул, что российские военные, в отличие от противника, не занимаются пытками. "Мы понимаем, что западная гегемония прошла на территорию Украины, захватила их умы, одурманила их. Наша задача - сохранить как можно больше жизней наших братьев и открыть им глаза на то, что происходит", - заключил он.

https://ria.ru/20240519/listovki-1946960510.html

https://ria.ru/20241211/vsu-1988569554.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, вооруженные силы рф