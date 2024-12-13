Артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ на Ореховском направлении
Расчет "Града" уничтожил несколько опорных пунктов ВСУ на Ореховском направлении
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв"
Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв". Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня "Град" 58-й армии группировки войск "Днепр" уничтожил несколько опорных пунктов ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам старший офицер батареи с позывным "Чиж".
"Получили данные о целях от разведчиков и расчетов БПЛА, выдвинулись на огневую позицию и нанесли удары по обозначенным районам. Уничтожено несколько опорных пунктов ВСУ", - сказал он.
По словам офицера, российские артиллеристы в основном работают по целям в ночное время, чтобы минимизировать риски ударов со стороны БПЛА противника.
«
"На нас ведется охота, поэтому стараемся максимально в темное время суток, в непогоду, за укрытиями (работать). Неплохо стрелять из-за лесополосы со стороны фронта: если летит на вас дрон, он не сразу вас заметил. Активность противника большая, в основном атакуют дронами. Отстреливаемся, выпускаем пакет и уходим", - рассказал он.
Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" ежедневно наносят удары по выявленным целям ВСУ, в первую очередь живой силе и опорным пунктам противника. После этого техника уходит в запасные районы для перезарядки и выдвигается на новые огневые позиции.