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Артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 13.12.2024
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05:14 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988946853.html
Артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ на Ореховском направлении
Артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 13.12.2024
Артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ на Ореховском направлении
Расчет реактивной системы залпового огня "Град" 58-й армии группировки войск "Днепр" уничтожил несколько опорных пунктов ВСУ на ореховском направлении в... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T05:14
2024-12-13T05:14
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня "Град" 58-й армии группировки войск "Днепр" уничтожил несколько опорных пунктов ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам старший офицер батареи с позывным "Чиж". "Получили данные о целях от разведчиков и расчетов БПЛА, выдвинулись на огневую позицию и нанесли удары по обозначенным районам. Уничтожено несколько опорных пунктов ВСУ", - сказал он. По словам офицера, российские артиллеристы в основном работают по целям в ночное время, чтобы минимизировать риски ударов со стороны БПЛА противника. "На нас ведется охота, поэтому стараемся максимально в темное время суток, в непогоду, за укрытиями (работать). Неплохо стрелять из-за лесополосы со стороны фронта: если летит на вас дрон, он не сразу вас заметил. Активность противника большая, в основном атакуют дронами. Отстреливаемся, выпускаем пакет и уходим", - рассказал он. Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" ежедневно наносят удары по выявленным целям ВСУ, в первую очередь живой силе и опорным пунктам противника. После этого техника уходит в запасные районы для перезарядки и выдвигается на новые огневые позиции.
https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988946089.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ на Ореховском направлении

Расчет "Града" уничтожил несколько опорных пунктов ВСУ на Ореховском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв"
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв". Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня "Град" 58-й армии группировки войск "Днепр" уничтожил несколько опорных пунктов ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам старший офицер батареи с позывным "Чиж".
"Получили данные о целях от разведчиков и расчетов БПЛА, выдвинулись на огневую позицию и нанесли удары по обозначенным районам. Уничтожено несколько опорных пунктов ВСУ", - сказал он.
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05:02
По словам офицера, российские артиллеристы в основном работают по целям в ночное время, чтобы минимизировать риски ударов со стороны БПЛА противника.
«
"На нас ведется охота, поэтому стараемся максимально в темное время суток, в непогоду, за укрытиями (работать). Неплохо стрелять из-за лесополосы со стороны фронта: если летит на вас дрон, он не сразу вас заметил. Активность противника большая, в основном атакуют дронами. Отстреливаемся, выпускаем пакет и уходим", - рассказал он.
Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" ежедневно наносят удары по выявленным целям ВСУ, в первую очередь живой силе и опорным пунктам противника. После этого техника уходит в запасные районы для перезарядки и выдвигается на новые огневые позиции.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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