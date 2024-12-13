https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988946853.html

Артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ на Ореховском направлении

Артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 13.12.2024

Артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ на Ореховском направлении

Расчет реактивной системы залпового огня "Град" 58-й армии группировки войск "Днепр" уничтожил несколько опорных пунктов ВСУ на ореховском направлении в... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T05:14

2024-12-13T05:14

2024-12-13T05:14

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня "Град" 58-й армии группировки войск "Днепр" уничтожил несколько опорных пунктов ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам старший офицер батареи с позывным "Чиж". "Получили данные о целях от разведчиков и расчетов БПЛА, выдвинулись на огневую позицию и нанесли удары по обозначенным районам. Уничтожено несколько опорных пунктов ВСУ", - сказал он. По словам офицера, российские артиллеристы в основном работают по целям в ночное время, чтобы минимизировать риски ударов со стороны БПЛА противника. "На нас ведется охота, поэтому стараемся максимально в темное время суток, в непогоду, за укрытиями (работать). Неплохо стрелять из-за лесополосы со стороны фронта: если летит на вас дрон, он не сразу вас заметил. Активность противника большая, в основном атакуют дронами. Отстреливаемся, выпускаем пакет и уходим", - рассказал он. Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" ежедневно наносят удары по выявленным целям ВСУ, в первую очередь живой силе и опорным пунктам противника. После этого техника уходит в запасные районы для перезарядки и выдвигается на новые огневые позиции.

https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988946089.html

https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988946459.html

запорожская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность