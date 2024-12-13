https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988946655.html

Российские артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 13.12.2024

Российские артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном

Артиллеристы-десантники группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на каховском направлении в Херсонской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T05:09

2024-12-13T05:09

2024-12-13T05:09

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Артиллеристы-десантники группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на каховском направлении в Херсонской области, сообщило Минобороны РФ. "Расчеты 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30 выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра. Артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях, от расчета установок цели и нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут, эти навыки уже отработаны до автоматизма", - говорится в сообщении. Отмечается, что артиллеристы с расстояния свыше 15 километров ведут прицельный огонь, скорость которого достигает восьми выстрелов в минуту. "В ходе ведения воздушной разведки над правым берегом Днепра оператор БПЛА выявил наблюдательный пункт ВСУ, который был оборудован на побережье реки. После доразведки и подтверждения цели координаты были немедленно переданы расчету. Артиллеристы в считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы", - говорится в сообщении. Личный состав батареи гаубиц Д-30 нанес огневое поражение по выявленному наблюдательному пункту. После поражения цели расчет оперативно замаскировал орудие и убыл в укрытие, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241212/svo-1988790011.html

https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988946089.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)