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Российские артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 13.12.2024
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05:09 13.12.2024
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Российские артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 13.12.2024
Российские артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном
Артиллеристы-десантники группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на каховском направлении в Херсонской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T05:09
2024-12-13T05:09
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Артиллеристы-десантники группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на каховском направлении в Херсонской области, сообщило Минобороны РФ. "Расчеты 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30 выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра. Артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях, от расчета установок цели и нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут, эти навыки уже отработаны до автоматизма", - говорится в сообщении. Отмечается, что артиллеристы с расстояния свыше 15 километров ведут прицельный огонь, скорость которого достигает восьми выстрелов в минуту. "В ходе ведения воздушной разведки над правым берегом Днепра оператор БПЛА выявил наблюдательный пункт ВСУ, который был оборудован на побережье реки. После доразведки и подтверждения цели координаты были немедленно переданы расчету. Артиллеристы в считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы", - говорится в сообщении. Личный состав батареи гаубиц Д-30 нанес огневое поражение по выявленному наблюдательному пункту. После поражения цели расчет оперативно замаскировал орудие и убыл в укрытие, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241212/svo-1988790011.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном

ВС России уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Каховском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие расчета зенитной установки С-60 ЦВО работают по позициям ВСУ
Военнослужащие расчета зенитной установки С-60 ЦВО работают по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие расчета зенитной установки С-60 ЦВО работают по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Артиллеристы-десантники группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на каховском направлении в Херсонской области, сообщило Минобороны РФ.
"Расчеты 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30 выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра. Артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях, от расчета установок цели и нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут, эти навыки уже отработаны до автоматизма", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что артиллеристы с расстояния свыше 15 километров ведут прицельный огонь, скорость которого достигает восьми выстрелов в минуту.
«
"В ходе ведения воздушной разведки над правым берегом Днепра оператор БПЛА выявил наблюдательный пункт ВСУ, который был оборудован на побережье реки. После доразведки и подтверждения цели координаты были немедленно переданы расчету. Артиллеристы в считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы", - говорится в сообщении.
Личный состав батареи гаубиц Д-30 нанес огневое поражение по выявленному наблюдательному пункту. После поражения цели расчет оперативно замаскировал орудие и убыл в укрытие, добавили в ведомстве.
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Херсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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