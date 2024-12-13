Российские артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном
ВС России уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Каховском направлении
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие расчета зенитной установки С-60 ЦВО работают по позициям ВСУ
Военнослужащие расчета зенитной установки С-60 ЦВО работают по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Артиллеристы-десантники группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на каховском направлении в Херсонской области, сообщило Минобороны РФ.
"Расчеты 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30 выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра. Артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях, от расчета установок цели и нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут, эти навыки уже отработаны до автоматизма", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что артиллеристы с расстояния свыше 15 километров ведут прицельный огонь, скорость которого достигает восьми выстрелов в минуту.
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"В ходе ведения воздушной разведки над правым берегом Днепра оператор БПЛА выявил наблюдательный пункт ВСУ, который был оборудован на побережье реки. После доразведки и подтверждения цели координаты были немедленно переданы расчету. Артиллеристы в считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы", - говорится в сообщении.
Личный состав батареи гаубиц Д-30 нанес огневое поражение по выявленному наблюдательному пункту. После поражения цели расчет оперативно замаскировал орудие и убыл в укрытие, добавили в ведомстве.