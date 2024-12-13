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Военнослужащие "Центра" рассказали об освобождении Желтого - РИА Новости, 13.12.2024
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Военнослужащие "Центра" рассказали об освобождении Желтого
Военнослужащие "Центра" рассказали об освобождении Желтого - РИА Новости, 13.12.2024
Военнослужащие "Центра" рассказали об освобождении Желтого
Военнослужащие мотострелкового соединения группировки войск "Центр", принимавшие участие в освобождении населенного пункта Желтое Донецкой Народной Республики,... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T05:06
2024-12-13T05:06
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Военнослужащие мотострелкового соединения группировки войск "Центр", принимавшие участие в освобождении населенного пункта Желтое Донецкой Народной Республики, рассказали о ходе штурма, а также о взятии в плен военнослужащих ВСУ. Видео показало Минобороны РФ. "Расчетами разведывательных БПЛА была осуществлена разведка подходов к населенному пункту, а также мест расположения огневых точек и скопления живой силы противника. При поддержке ударных дронов и дронов с системами сброса наносилось точечное поражение выявленных минометных позиций, а также пулеметных точек противника", - говорится в сообщении Минобороны. Отмечается, что после уничтожения основных огневых точек ВСУ штурмовые группы мотострелкового соединения под постоянными ударами вражеских дронов-камикадзе осуществили прорыв к началу населенного пункта. Двигаясь от здания к зданию, штурмовики освободили населенный пункт Желтое Донецкой Народной Республики. Вместе с тем, как добавили в военном ведомстве, противник предпринял попытку контратаковать освобождённый населенный пункт, десант ВСУ высадился с трех БМП Bradley в лесополосе на удалении от уже освобожденного поселка. "Мы находили на точке, через несколько дней противник предпринял наглую попытку отбить населенный пункт, но у них это не получилось", - рассказал командир группы рядовой Николай Трухин. Расчет БПЛА обнаружил скрывающегося противника, в результате огневого столкновения противник понес потери, а несколько военнослужащих ВСУ сдались в плен, уточнили в МО. "Достигли противника, завязался контакт, взяли в плен, когда вели пленных БпЛА противника били по нам постоянно, но это не помешало нам довести пленных до указанной точки", - рассказал стрелок рядовой Евгений Косинцев.
https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979460791.html
https://ria.ru/20241201/spetsoperatsiya-1986685528.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Военнослужащие "Центра" рассказали об освобождении Желтого

Военнослужащие "Центра" рассказали об освобождении населенного пункта Желтое

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ из АГС в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ из АГС в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ из АГС в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Военнослужащие мотострелкового соединения группировки войск "Центр", принимавшие участие в освобождении населенного пункта Желтое Донецкой Народной Республики, рассказали о ходе штурма, а также о взятии в плен военнослужащих ВСУ.
Видео показало Минобороны РФ.
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"Расчетами разведывательных БПЛА была осуществлена разведка подходов к населенному пункту, а также мест расположения огневых точек и скопления живой силы противника. При поддержке ударных дронов и дронов с системами сброса наносилось точечное поражение выявленных минометных позиций, а также пулеметных точек противника", - говорится в сообщении Минобороны.
Отмечается, что после уничтожения основных огневых точек ВСУ штурмовые группы мотострелкового соединения под постоянными ударами вражеских дронов-камикадзе осуществили прорыв к началу населенного пункта. Двигаясь от здания к зданию, штурмовики освободили населенный пункт Желтое Донецкой Народной Республики.
Вместе с тем, как добавили в военном ведомстве, противник предпринял попытку контратаковать освобождённый населенный пункт, десант ВСУ высадился с трех БМП Bradley в лесополосе на удалении от уже освобожденного поселка.
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"Мы находили на точке, через несколько дней противник предпринял наглую попытку отбить населенный пункт, но у них это не получилось", - рассказал командир группы рядовой Николай Трухин.
Расчет БПЛА обнаружил скрывающегося противника, в результате огневого столкновения противник понес потери, а несколько военнослужащих ВСУ сдались в плен, уточнили в МО.
"Достигли противника, завязался контакт, взяли в плен, когда вели пленных БпЛА противника били по нам постоянно, но это не помешало нам довести пленных до указанной точки", - рассказал стрелок рядовой Евгений Косинцев.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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