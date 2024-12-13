https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988946459.html

Военнослужащие "Центра" рассказали об освобождении Желтого

Военнослужащие "Центра" рассказали об освобождении Желтого - РИА Новости, 13.12.2024

Военнослужащие "Центра" рассказали об освобождении Желтого

Военнослужащие мотострелкового соединения группировки войск "Центр", принимавшие участие в освобождении населенного пункта Желтое Донецкой Народной Республики,... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T05:06

2024-12-13T05:06

2024-12-13T05:06

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Военнослужащие мотострелкового соединения группировки войск "Центр", принимавшие участие в освобождении населенного пункта Желтое Донецкой Народной Республики, рассказали о ходе штурма, а также о взятии в плен военнослужащих ВСУ. Видео показало Минобороны РФ. "Расчетами разведывательных БПЛА была осуществлена разведка подходов к населенному пункту, а также мест расположения огневых точек и скопления живой силы противника. При поддержке ударных дронов и дронов с системами сброса наносилось точечное поражение выявленных минометных позиций, а также пулеметных точек противника", - говорится в сообщении Минобороны. Отмечается, что после уничтожения основных огневых точек ВСУ штурмовые группы мотострелкового соединения под постоянными ударами вражеских дронов-камикадзе осуществили прорыв к началу населенного пункта. Двигаясь от здания к зданию, штурмовики освободили населенный пункт Желтое Донецкой Народной Республики. Вместе с тем, как добавили в военном ведомстве, противник предпринял попытку контратаковать освобождённый населенный пункт, десант ВСУ высадился с трех БМП Bradley в лесополосе на удалении от уже освобожденного поселка. "Мы находили на точке, через несколько дней противник предпринял наглую попытку отбить населенный пункт, но у них это не получилось", - рассказал командир группы рядовой Николай Трухин. Расчет БПЛА обнаружил скрывающегося противника, в результате огневого столкновения противник понес потери, а несколько военнослужащих ВСУ сдались в плен, уточнили в МО. "Достигли противника, завязался контакт, взяли в плен, когда вели пленных БпЛА противника били по нам постоянно, но это не помешало нам довести пленных до указанной точки", - рассказал стрелок рядовой Евгений Косинцев.

https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979460791.html

https://ria.ru/20241201/spetsoperatsiya-1986685528.html

https://ria.ru/20241208/blagodatnoe-1987988306.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность