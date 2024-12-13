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Вертолет Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 13.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 13.12.2024 (обновлено: 05:10 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988946089.html
Вертолет Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье
Вертолет Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 13.12.2024
Вертолет Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье
Вертолет Ми-28НМ армейской авиации уничтожил опорный пункт с боевиками и автомобили ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T05:02
2024-12-13T05:10
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ми-28нм
безопасность
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Вертолет Ми-28НМ армейской авиации уничтожил опорный пункт с боевиками и автомобили ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу, опорному пункту и военной автомобильной техники ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке группировки "Север" летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт, личный состав и автомобильную технику ВСУ", — говорится в сообщении. Отмечается, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.В четверг Минобороны России сообщило об освобождении приграничного села Новоивановка в Курской области. По данным ведомства, за сутки ВСУ потеряли на этом участке более 200 военнослужащих, а за все время — более 40 тысяч.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ми-28НМ, Безопасность
Вертолет Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Ми-28НМ уничтожил опорный пункт с боевиками и машины ВСУ в курском приграничье

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВертолёт Ми-28 во время боевого вылета
Вертолёт Ми-28 во время боевого вылета - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вертолёт Ми-28 во время боевого вылета. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Вертолет Ми-28НМ армейской авиации уничтожил опорный пункт с боевиками и автомобили ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу, опорному пункту и военной автомобильной техники ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке группировки "Север" летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт, личный состав и автомобильную технику ВСУ", — говорится в сообщении.
Отмечается, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.
В четверг Минобороны России сообщило об освобождении приграничного села Новоивановка в Курской области. По данным ведомства, за сутки ВСУ потеряли на этом участке более 200 военнослужащих, а за все время — более 40 тысяч.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ми-28НМБезопасность
 
 
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