https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988946089.html

Вертолет Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Вертолет Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 13.12.2024

Вертолет Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Вертолет Ми-28НМ армейской авиации уничтожил опорный пункт с боевиками и автомобили ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T05:02

2024-12-13T05:02

2024-12-13T05:10

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ми-28нм

безопасность

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Вертолет Ми-28НМ армейской авиации уничтожил опорный пункт с боевиками и автомобили ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу, опорному пункту и военной автомобильной техники ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке группировки "Север" летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт, личный состав и автомобильную технику ВСУ", — говорится в сообщении. Отмечается, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.В четверг Минобороны России сообщило об освобождении приграничного села Новоивановка в Курской области. По данным ведомства, за сутки ВСУ потеряли на этом участке более 200 военнослужащих, а за все время — более 40 тысяч.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм, безопасность