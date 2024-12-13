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Слуцкий заявил о планах поехать в зону спецоперации - РИА Новости, 13.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:21 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/slutskij-1989061647.html
Слуцкий заявил о планах поехать в зону спецоперации
Слуцкий заявил о планах поехать в зону спецоперации - РИА Новости, 13.12.2024
Слуцкий заявил о планах поехать в зону спецоперации
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что на днях приедет в зону спецоперации. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T14:21
2024-12-13T14:21
специальная военная операция на украине
москва
леонид слуцкий (политик)
лдпр
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что на днях приедет в зону спецоперации. В Москве в пятницу проходит XXXVI съезд ЛДПР. "Я бываю там чаще даже, чем кто-то предполагает из моего ближайшего окружения... На днях буду там снова", - сказал он на съезде.
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москва, леонид слуцкий (политик), лдпр
Специальная военная операция на Украине, Москва, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Слуцкий заявил о планах поехать в зону спецоперации

Слуцкий на съезде ЛДПР сообщил, что в скором времени приедет в зону спецоперации

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что на днях приедет в зону спецоперации.
В Москве в пятницу проходит XXXVI съезд ЛДПР.
«
"Я бываю там чаще даже, чем кто-то предполагает из моего ближайшего окружения... На днях буду там снова", - сказал он на съезде.
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о звонке Байдену и НАТО
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
 
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