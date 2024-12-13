https://ria.ru/20241213/slutskij-1989061647.html

Слуцкий заявил о планах поехать в зону спецоперации

Слуцкий заявил о планах поехать в зону спецоперации - РИА Новости, 13.12.2024

Слуцкий заявил о планах поехать в зону спецоперации

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что на днях приедет в зону спецоперации. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T14:21

2024-12-13T14:21

2024-12-13T14:21

специальная военная операция на украине

москва

леонид слуцкий (политик)

лдпр

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что на днях приедет в зону спецоперации. В Москве в пятницу проходит XXXVI съезд ЛДПР. "Я бываю там чаще даже, чем кто-то предполагает из моего ближайшего окружения... На днях буду там снова", - сказал он на съезде.

https://ria.ru/20241209/zelenskiy-1988279079.html

москва

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, леонид слуцкий (политик), лдпр