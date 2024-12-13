https://ria.ru/20241213/slutskij-1989061647.html
Слуцкий заявил о планах поехать в зону спецоперации
Слуцкий заявил о планах поехать в зону спецоперации - РИА Новости, 13.12.2024
Слуцкий заявил о планах поехать в зону спецоперации
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что на днях приедет в зону спецоперации. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T14:21
2024-12-13T14:21
2024-12-13T14:21
специальная военная операция на украине
москва
леонид слуцкий (политик)
лдпр
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что на днях приедет в зону спецоперации. В Москве в пятницу проходит XXXVI съезд ЛДПР. "Я бываю там чаще даже, чем кто-то предполагает из моего ближайшего окружения... На днях буду там снова", - сказал он на съезде.
https://ria.ru/20241209/zelenskiy-1988279079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, леонид слуцкий (политик), лдпр
Специальная военная операция на Украине, Москва, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Слуцкий заявил о планах поехать в зону спецоперации
Слуцкий на съезде ЛДПР сообщил, что в скором времени приедет в зону спецоперации