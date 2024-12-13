https://ria.ru/20241213/slovakija-1989138381.html
Словакия намерена сохранить транзит газа через Украину
Словакия намерена сохранить транзит газа через Украину - РИА Новости, 13.12.2024
Словакия намерена сохранить транзит газа через Украину
Словакия делает все, чтобы иметь возможность продолжать транспортировать газ с востока на запад через свою территорию, а также сохранить транзит через Украину,... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T19:25
2024-12-13T19:25
2024-12-13T19:25
экономика
цены на нефть
украина
россия
словакия
владимир зеленский
михаил подоляк
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102449/68/1024496835_0:84:2000:1209_1920x0_80_0_0_c517ad7cb93bf14ce280a01f0249e799.jpg
БРАТИСЛАВА, 13 дек - РИА Новости. Словакия делает все, чтобы иметь возможность продолжать транспортировать газ с востока на запад через свою территорию, а также сохранить транзит через Украину, сообщила министр экономики республики Дениса Сакова. Ранее словацкие СМИ сообщили, что Сакова и гендиректор крупнейшего словацкого энергооператора SPP Войтех Ференц летали в Россию для обсуждения вопросов, связанных с поставкой газа в республику. Некоторые представители словацкой оппозиции раскритиковали Сакову за эту поездку и отсутствие подробностей о визите в РФ. "Это были коммерческие переговоры (в России - ред.), которые подлежат коммерческой тайне. Нас ждет серия переговоров, мы делаем все для того, чтобы газ через нашу территорию и дальше шел транзитом, как и через Украину", - сказала Сакова журналистам в пятницу. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года, и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Договор "Транснефти" и "Укртранснафты" о транзите российской нефти действует до 2030 года, однако нефтяное эмбарго ЕС, запрещающее поставки нефти из РФ морем и по северной ветке трубопровода "Дружба" (в Германию и Польшу), в отношении поставок по южной ветке (через Украину в направлении Венгрии, Словакии и Чехии) предусматривает отсрочку применения санкций до особого решения Совета ЕС на этот счет. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в конце августа заявлял, что Украина с 1 января 2025 года прекратит как транзит российского газа, так и транзит по нефтепроводу "Дружба", ссылаясь на резолюцию ЕС, согласно которой Словакия, Чехия и Венгрия должны были найти возможности для диверсификации поставок нефти и прекратить транзит российской нефти через Украину.
https://ria.ru/20241205/neft-1987577155.html
https://ria.ru/20241211/es-1988598006.html
украина
россия
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102449/68/1024496835_140:0:1861:1291_1920x0_80_0_0_7ff3935d3610d688a299f363b53c017e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, украина, россия, словакия, владимир зеленский, михаил подоляк, евросоюз, транснефть
Экономика, Цены на нефть, Украина, Россия, Словакия, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Евросоюз, Транснефть
Словакия намерена сохранить транзит газа через Украину
Министр Сакова: Словакия делает все, чтобы сохранить транзит газа через Украину
БРАТИСЛАВА, 13 дек - РИА Новости. Словакия делает все, чтобы иметь возможность продолжать транспортировать газ с востока на запад через свою территорию, а также сохранить транзит через Украину, сообщила министр экономики республики Дениса Сакова.
Ранее словацкие СМИ сообщили, что Сакова и гендиректор крупнейшего словацкого энергооператора SPP Войтех Ференц летали в Россию для обсуждения вопросов, связанных с поставкой газа в республику. Некоторые представители словацкой оппозиции раскритиковали Сакову за эту поездку и отсутствие подробностей о визите в РФ.
«
"Это были коммерческие переговоры (в России - ред.), которые подлежат коммерческой тайне. Нас ждет серия переговоров, мы делаем все для того, чтобы газ через нашу территорию и дальше шел транзитом, как и через Украину", - сказала Сакова журналистам в пятницу.
Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года, и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Договор "Транснефти" и "Укртранснафты" о транзите российской нефти действует до 2030 года, однако нефтяное эмбарго ЕС, запрещающее поставки нефти из РФ морем и по северной ветке трубопровода "Дружба" (в Германию и Польшу), в отношении поставок по южной ветке (через Украину в направлении Венгрии, Словакии и Чехии) предусматривает отсрочку применения санкций до особого решения Совета ЕС на этот счет.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в конце августа заявлял, что Украина с 1 января 2025 года прекратит как транзит российского газа, так и транзит по нефтепроводу "Дружба", ссылаясь на резолюцию ЕС, согласно которой Словакия, Чехия и Венгрия должны были найти возможности для диверсификации поставок нефти и прекратить транзит российской нефти через Украину.