https://ria.ru/20241213/slovakija-1989138381.html

Словакия намерена сохранить транзит газа через Украину

Словакия намерена сохранить транзит газа через Украину - РИА Новости, 13.12.2024

Словакия намерена сохранить транзит газа через Украину

Словакия делает все, чтобы иметь возможность продолжать транспортировать газ с востока на запад через свою территорию, а также сохранить транзит через Украину,... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T19:25

2024-12-13T19:25

2024-12-13T19:25

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украина

россия

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БРАТИСЛАВА, 13 дек - РИА Новости. Словакия делает все, чтобы иметь возможность продолжать транспортировать газ с востока на запад через свою территорию, а также сохранить транзит через Украину, сообщила министр экономики республики Дениса Сакова. Ранее словацкие СМИ сообщили, что Сакова и гендиректор крупнейшего словацкого энергооператора SPP Войтех Ференц летали в Россию для обсуждения вопросов, связанных с поставкой газа в республику. Некоторые представители словацкой оппозиции раскритиковали Сакову за эту поездку и отсутствие подробностей о визите в РФ. "Это были коммерческие переговоры (в России - ред.), которые подлежат коммерческой тайне. Нас ждет серия переговоров, мы делаем все для того, чтобы газ через нашу территорию и дальше шел транзитом, как и через Украину", - сказала Сакова журналистам в пятницу. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года, и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Договор "Транснефти" и "Укртранснафты" о транзите российской нефти действует до 2030 года, однако нефтяное эмбарго ЕС, запрещающее поставки нефти из РФ морем и по северной ветке трубопровода "Дружба" (в Германию и Польшу), в отношении поставок по южной ветке (через Украину в направлении Венгрии, Словакии и Чехии) предусматривает отсрочку применения санкций до особого решения Совета ЕС на этот счет. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в конце августа заявлял, что Украина с 1 января 2025 года прекратит как транзит российского газа, так и транзит по нефтепроводу "Дружба", ссылаясь на резолюцию ЕС, согласно которой Словакия, Чехия и Венгрия должны были найти возможности для диверсификации поставок нефти и прекратить транзит российской нефти через Украину.

https://ria.ru/20241205/neft-1987577155.html

https://ria.ru/20241211/es-1988598006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, украина, россия, словакия, владимир зеленский, михаил подоляк, евросоюз, транснефть