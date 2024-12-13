https://ria.ru/20241213/siriya-1988945435.html

Иммигрировавшему в США сирийцу грозит более ста лет тюрьмы

Иммигрировавшему в США сирийцу грозит более ста лет тюрьмы - РИА Новости, 13.12.2024

Иммигрировавшему в США сирийцу грозит более ста лет тюрьмы

США обвинили в пытках бывшего начальника сирийской тюрьмы Самира Османа аль-Шейха, который иммигрировал в Штаты, теперь ему самому грозит более 100 лет... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T04:49

2024-12-13T04:49

2024-12-13T04:49

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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. США обвинили в пытках бывшего начальника сирийской тюрьмы Самира Османа аль-Шейха, который иммигрировал в Штаты, теперь ему самому грозит более 100 лет заключения, сообщает телеканал Fox News. "Большое жюри в Лос-Анджелесе согласовало обвинительное заключение против бывшего сирийского чиновника о пытках. Согласно материалам суда, 72-летний аль-Шейх был главой центральной тюрьмы Дамаска с 2005 до 2008 год. На этой позиции он, предположительно, приказывал подчиненным... причинять боль и страдания политическим и другим заключенным", - сообщает телеканал, уточняя, что иногда аль-Шейх совершал такие действия лично. В 2011 году аль-Шейх был губернатором одной из сирийских провинций, а в 2020 году прибыл в США, обратившись за гражданством в 2023 году, говорится в сообщении. Правоохранители считают, что обвиняемым солгал о своих преступлениях, чтобы получить вид на жительство в США, теперь ему грозит более 100 лет тюрьмы: 20 за сговор, 20 по каждому из трех обвинений в пытках и по 10 за каждый из двух вмененных эпизодов миграционного мошенничества.

https://ria.ru/20240529/prigovor-1949088499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, лос-анджелес, дамаск (город)