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В Сирии с начала эскалации были перемещены более миллиона человек - РИА Новости, 13.12.2024
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00:10 13.12.2024 (обновлено: 00:17 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/siriya-1988932403.html
В Сирии с начала эскалации были перемещены более миллиона человек
В Сирии с начала эскалации были перемещены более миллиона человек - РИА Новости, 13.12.2024
В Сирии с начала эскалации были перемещены более миллиона человек
Около 1,1 миллиона человек были перемещены по всей Сирии с начала эскалации боевых действий 27 ноября, большинство из них - женщины и дети, говорится в сводке... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T00:10
2024-12-13T00:17
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Около 1,1 миллиона человек были перемещены по всей Сирии с начала эскалации боевых действий 27 ноября, большинство из них - женщины и дети, говорится в сводке Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ)."По состоянию на 12 декабря, 1,1 миллиона человек были перемещены по всей стране с начала эскалации боевых действий 27 ноября. Большинство из них - женщины и дети", - говорится в заявлении организации.
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в мире, сирия, оон, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, ООН, Обострение ситуации в Сирии — 2024
В Сирии с начала эскалации были перемещены более миллиона человек

ООН: в Сирии с начала эскалации были перемещены около 1,1 миллиона человек

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобили на пограничном пункте пропуска Маснаа в долине Бекаа, Ливан
Автомобили на пограничном пункте пропуска Маснаа в долине Бекаа, Ливан - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобили на пограничном пункте пропуска Маснаа в долине Бекаа, Ливан. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Около 1,1 миллиона человек были перемещены по всей Сирии с начала эскалации боевых действий 27 ноября, большинство из них - женщины и дети, говорится в сводке Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
"По состоянию на 12 декабря, 1,1 миллиона человек были перемещены по всей стране с начала эскалации боевых действий 27 ноября. Большинство из них - женщины и дети", - говорится в заявлении организации.
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