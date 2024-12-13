https://ria.ru/20241213/siriya-1988932403.html

В Сирии с начала эскалации были перемещены более миллиона человек

В Сирии с начала эскалации были перемещены более миллиона человек - РИА Новости, 13.12.2024

В Сирии с начала эскалации были перемещены более миллиона человек

Около 1,1 миллиона человек были перемещены по всей Сирии с начала эскалации боевых действий 27 ноября, большинство из них - женщины и дети, говорится в сводке... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T00:10

2024-12-13T00:10

2024-12-13T00:17

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Около 1,1 миллиона человек были перемещены по всей Сирии с начала эскалации боевых действий 27 ноября, большинство из них - женщины и дети, говорится в сводке Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ)."По состоянию на 12 декабря, 1,1 миллиона человек были перемещены по всей стране с начала эскалации боевых действий 27 ноября. Большинство из них - женщины и дети", - говорится в заявлении организации.

https://ria.ru/20241212/siriya-1988911635.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, оон, обострение ситуации в сирии — 2024