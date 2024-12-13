https://ria.ru/20241213/siriya-1988932403.html
В Сирии с начала эскалации были перемещены более миллиона человек
В Сирии с начала эскалации были перемещены более миллиона человек - РИА Новости, 13.12.2024
В Сирии с начала эскалации были перемещены более миллиона человек
Около 1,1 миллиона человек были перемещены по всей Сирии с начала эскалации боевых действий 27 ноября, большинство из них - женщины и дети, говорится в сводке... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T00:10
2024-12-13T00:10
2024-12-13T00:17
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Около 1,1 миллиона человек были перемещены по всей Сирии с начала эскалации боевых действий 27 ноября, большинство из них - женщины и дети, говорится в сводке Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ)."По состоянию на 12 декабря, 1,1 миллиона человек были перемещены по всей стране с начала эскалации боевых действий 27 ноября. Большинство из них - женщины и дети", - говорится в заявлении организации.
https://ria.ru/20241212/siriya-1988911635.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, оон, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, ООН, Обострение ситуации в Сирии — 2024
В Сирии с начала эскалации были перемещены более миллиона человек
ООН: в Сирии с начала эскалации были перемещены около 1,1 миллиона человек