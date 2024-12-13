https://ria.ru/20241213/shebekino-1989131181.html

В Шебекинском округе восстановили электроснабжение

В Шебекинском округе восстановили электроснабжение - РИА Новости, 13.12.2024

В Шебекинском округе восстановили электроснабжение

Специалисты восстановили подачу электроэнергии жителям города Шебекино и пяти населенным пунктам округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T18:40

2024-12-13T18:40

2024-12-13T18:40

происшествия

жкх

шебекино

белгородская область

украина

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Специалисты восстановили подачу электроэнергии жителям города Шебекино и пяти населенным пунктам округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее губернатор проинформировал, что в результате обстрела со стороны Украины город Шебекино и пять сел в Шебекинском округе временно попали под отключение электроснабжения. "Электроснабжение во всех населённых пунктах восстановлено. В результате аварийного отключения частично без света находились город Шебекино, сёла Дмитриевка, Доброе, Купино, Ржевка и Яблочково. Аварийные бригады восстановили электроснабжение в полном объеме", - написал Гладков в Telegram-канале. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20241213/ukraina-1988921737.html

шебекино

белгородская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, шебекино, белгородская область, украина, вячеслав гладков