Рейтинг@Mail.ru
В Шебекинском округе восстановили электроснабжение - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:40 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/shebekino-1989131181.html
В Шебекинском округе восстановили электроснабжение
В Шебекинском округе восстановили электроснабжение - РИА Новости, 13.12.2024
В Шебекинском округе восстановили электроснабжение
Специалисты восстановили подачу электроэнергии жителям города Шебекино и пяти населенным пунктам округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T18:40
2024-12-13T18:40
происшествия
жкх
шебекино
белгородская область
украина
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133975/25/1339752542_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e3ca14c215a715d30247af5fd941c862.jpg
БЕЛГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Специалисты восстановили подачу электроэнергии жителям города Шебекино и пяти населенным пунктам округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее губернатор проинформировал, что в результате обстрела со стороны Украины город Шебекино и пять сел в Шебекинском округе временно попали под отключение электроснабжения. "Электроснабжение во всех населённых пунктах восстановлено. В результате аварийного отключения частично без света находились город Шебекино, сёла Дмитриевка, Доброе, Купино, Ржевка и Яблочково. Аварийные бригады восстановили электроснабжение в полном объеме", - написал Гладков в Telegram-канале. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20241213/ukraina-1988921737.html
шебекино
белгородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133975/25/1339752542_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_65bcb1f3625e4a4795cf1cd478088dae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жкх, шебекино, белгородская область, украина, вячеслав гладков
Происшествия, ЖКХ, Шебекино, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков
В Шебекинском округе восстановили электроснабжение

Гладков сообщил о восстановлении электроснабжения в Шебекино и пяти селах округа

© Fotolia / sean824Линии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Fotolia / sean824
Линии электропередачи . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Специалисты восстановили подачу электроэнергии жителям города Шебекино и пяти населенным пунктам округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее губернатор проинформировал, что в результате обстрела со стороны Украины город Шебекино и пять сел в Шебекинском округе временно попали под отключение электроснабжения.
«
"Электроснабжение во всех населённых пунктах восстановлено. В результате аварийного отключения частично без света находились город Шебекино, сёла Дмитриевка, Доброе, Купино, Ржевка и Яблочково. Аварийные бригады восстановили электроснабжение в полном объеме", - написал Гладков в Telegram-канале.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Поляки не захотели погибать на Украине, чем расстроили Макрона
Вчера, 08:00
 
ПроисшествияЖКХШебекиноБелгородская областьУкраинаВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала