https://ria.ru/20241213/shebekino-1989131181.html
В Шебекинском округе восстановили электроснабжение
В Шебекинском округе восстановили электроснабжение - РИА Новости, 13.12.2024
В Шебекинском округе восстановили электроснабжение
Специалисты восстановили подачу электроэнергии жителям города Шебекино и пяти населенным пунктам округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T18:40
2024-12-13T18:40
2024-12-13T18:40
происшествия
жкх
шебекино
белгородская область
украина
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Специалисты восстановили подачу электроэнергии жителям города Шебекино и пяти населенным пунктам округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее губернатор проинформировал, что в результате обстрела со стороны Украины город Шебекино и пять сел в Шебекинском округе временно попали под отключение электроснабжения. "Электроснабжение во всех населённых пунктах восстановлено. В результате аварийного отключения частично без света находились город Шебекино, сёла Дмитриевка, Доброе, Купино, Ржевка и Яблочково. Аварийные бригады восстановили электроснабжение в полном объеме", - написал Гладков в Telegram-канале. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20241213/ukraina-1988921737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, жкх, шебекино, белгородская область, украина, вячеслав гладков
Происшествия, ЖКХ, Шебекино, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков
В Шебекинском округе восстановили электроснабжение
Гладков сообщил о восстановлении электроснабжения в Шебекино и пяти селах округа