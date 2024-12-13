https://ria.ru/20241213/samara-1989149435.html

В Самарской области по нацпроекту обновили автобусно-троллейбусный парк

В Самарской области по нацпроекту обновили автобусно-троллейбусный парк - РИА Новости, 13.12.2024

В Самарской области по нацпроекту обновили автобусно-троллейбусный парк

Свыше 300 автобусов и троллейбусов обновили в Самарской области по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T20:54

2024-12-13T20:54

2024-12-13T20:54

общество

самарская область

вячеслав федорищев

тольятти

самара

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962135752_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_328722fe4042a1c2e4deca4f3cb5dd79.jpg

САМАРА, 13 дек - РИА Новости. Свыше 300 автобусов и троллейбусов обновили в Самарской области по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщила пресс-служба правительства региона. "Благодаря реализации федерального проекта "Развитие общественного транспорта" национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Самарскую область поступило 328 транспортных средств, в том числе 306 автобусов и 22 троллейбуса. Поставка пассажирского транспорта в регион осуществлялась ежегодно с 2020 года", - говорится в сообщении правительства области. Так, в 2020 году в Тольятти поступило 50 комфортабельных автобусов "ЛиАЗ", каждый из них рассчитан на 108 пассажиров. Транспорт оснащен визуальной и звуковой системой информирования, спутниковой навигацией, а также камерами видеонаблюдения. В 2021 году в Самаре на маршрут №4 вышли 22 новых низкопольных троллейбуса. Они оборудованы кондиционерами, а также розетками и разъемами USB для зарядки гаджетов пассажиров. Общая пассажировместимость троллейбусов составляет 96 человек, в том числе предусмотрено 33 сидячих места. Еще 187 единиц подвижного состава за счет средств специального казначейского кредита было поставлено в 2023-2024 годах для работы на муниципальных и межмуниципальных маршрутах в малых городах и районах Самарской области. Сейчас автобусы работают на маршрутах в Новокуйбышевске, Кинеле, Жигулевске, Сызрани и Тольятти, а также в Ставропольском, Сызранском, Клявлинском и других районах региона. В сентябре губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил 69 автобусов Самаре. Он подчеркнул необходимость обновления общественного транспорта в регионе. "Знаем, что изношенность высокая, и поэтому сделали акцент на том, чтобы как можно быстрее закупать большое количество нового общественного транспорта – это и трамваи, и автобусы", – отметил глава региона. В бюджете Самарской области на 2025 год предусмотрены средства на организацию пассажирских перевозок по регулируемому тарифу в Самаре и Тольятти. В Самаре обновятся 300 автобусов, а в Тольятти - 48 автобусов и семь троллейбусов. Кроме того, заключен контракт на закупку в лизинг за счет регионального бюджета 71-го односекционного трамвайного вагона со сроком поставки в 2025-2026 годах.

самарская область

тольятти

самара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, самарская область, вячеслав федорищев, тольятти, самара