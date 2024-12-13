В Самарской области по нацпроекту обновили автобусно-троллейбусный парк
Более 300 автобусов и троллейбусов обновили в Самарской области по нацпроекту
Города России. Самара. Архивное фото
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САМАРА, 13 дек - РИА Новости. Свыше 300 автобусов и троллейбусов обновили в Самарской области по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщила пресс-служба правительства региона.
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"Благодаря реализации федерального проекта "Развитие общественного транспорта" национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Самарскую область поступило 328 транспортных средств, в том числе 306 автобусов и 22 троллейбуса. Поставка пассажирского транспорта в регион осуществлялась ежегодно с 2020 года", - говорится в сообщении правительства области.
Так, в 2020 году в Тольятти поступило 50 комфортабельных автобусов "ЛиАЗ", каждый из них рассчитан на 108 пассажиров. Транспорт оснащен визуальной и звуковой системой информирования, спутниковой навигацией, а также камерами видеонаблюдения.
В 2021 году в Самаре на маршрут №4 вышли 22 новых низкопольных троллейбуса. Они оборудованы кондиционерами, а также розетками и разъемами USB для зарядки гаджетов пассажиров. Общая пассажировместимость троллейбусов составляет 96 человек, в том числе предусмотрено 33 сидячих места.
Еще 187 единиц подвижного состава за счет средств специального казначейского кредита было поставлено в 2023-2024 годах для работы на муниципальных и межмуниципальных маршрутах в малых городах и районах Самарской области. Сейчас автобусы работают на маршрутах в Новокуйбышевске, Кинеле, Жигулевске, Сызрани и Тольятти, а также в Ставропольском, Сызранском, Клявлинском и других районах региона.
В сентябре губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил 69 автобусов Самаре. Он подчеркнул необходимость обновления общественного транспорта в регионе. "Знаем, что изношенность высокая, и поэтому сделали акцент на том, чтобы как можно быстрее закупать большое количество нового общественного транспорта – это и трамваи, и автобусы", – отметил глава региона.
В бюджете Самарской области на 2025 год предусмотрены средства на организацию пассажирских перевозок по регулируемому тарифу в Самаре и Тольятти. В Самаре обновятся 300 автобусов, а в Тольятти - 48 автобусов и семь троллейбусов. Кроме того, заключен контракт на закупку в лизинг за счет регионального бюджета 71-го односекционного трамвайного вагона со сроком поставки в 2025-2026 годах.