https://ria.ru/20241213/roszdravnadzor-1988993859.html
Росздравнадзор оценил запасы физраствора в России
Росздравнадзор оценил запасы физраствора в России - РИА Новости, 13.12.2024
Росздравнадзор оценил запасы физраствора в России
Запасы физраствора на сегодняшний день составляют в России более 9,4 миллиона упаковок, поставки производителями продолжаются, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T10:16
2024-12-13T10:16
2024-12-13T10:16
общество
здоровье - общество
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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Запасы физраствора на сегодняшний день составляют в России более 9,4 миллиона упаковок, поставки производителями продолжаются, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. Ранее в СМИ появилась информация, что жители нескольких регионов России начали массово жаловаться на дефицит физраствора. "По данным системы маркировки лекарств, в настоящее время остатки препарата натрия хлорид инфузионного составляют более 9,4 миллиона упаковок, большая часть из которых - в медицинских организациях. Поставки препарата производителями продолжаются",- говорится в сообщении. Росздравнадзор контролирует ситуацию с лекарственным обеспечением лечебной и аптечной сети, в случае признаков дефицита использует предусмотренные законодательством возможности по ее недопущению, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20241202/minzdrav-1986820069.html
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Росздравнадзор оценил запасы физраствора в России
Росздравнадзор: запасы физраствора составляют более 9,4 миллиона упаковок