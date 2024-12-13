https://ria.ru/20241213/roszdravnadzor-1988993859.html

Росздравнадзор оценил запасы физраствора в России

Росздравнадзор оценил запасы физраствора в России - РИА Новости, 13.12.2024

Росздравнадзор оценил запасы физраствора в России

Запасы физраствора на сегодняшний день составляют в России более 9,4 миллиона упаковок, поставки производителями продолжаются, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T10:16

2024-12-13T10:16

2024-12-13T10:16

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Запасы физраствора на сегодняшний день составляют в России более 9,4 миллиона упаковок, поставки производителями продолжаются, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. Ранее в СМИ появилась информация, что жители нескольких регионов России начали массово жаловаться на дефицит физраствора. "По данным системы маркировки лекарств, в настоящее время остатки препарата натрия хлорид инфузионного составляют более 9,4 миллиона упаковок, большая часть из которых - в медицинских организациях. Поставки препарата производителями продолжаются",- говорится в сообщении. Росздравнадзор контролирует ситуацию с лекарственным обеспечением лечебной и аптечной сети, в случае признаков дефицита использует предусмотренные законодательством возможности по ее недопущению, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20241202/minzdrav-1986820069.html

https://ria.ru/20241115/moskalkova-1983952187.html

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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)