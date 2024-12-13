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В Липецкой области объявили режим воздушной опасности - РИА Новости, 13.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:20 13.12.2024 (обновлено: 03:08 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/rezhim-1988938980.html
В Липецкой области объявили режим воздушной опасности
В Липецкой области объявили режим воздушной опасности - РИА Новости, 13.12.2024
В Липецкой области объявили режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности объявлен в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T02:20
2024-12-13T03:08
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
безопасность
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Режим воздушной опасности объявлен в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. "Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - написал он.Позднее губернатор сообщил, что угроза атаки БПЛА объявлена на территории города Липецка, Липецкого муниципального округа, Лебедянского и Данковского районов. Также красный уровень вводится для города Елец, Елецкого и Краснинского, Становлянского районов.
https://ria.ru/20241123/opasnost-1985399235.html
липецкая область
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липецкая область, игорь артамонов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов, Безопасность
В Липецкой области объявили режим воздушной опасности

Губернатор Артамонов: в Липецкой области объявили режим воздушной опасности

© РИА Новости / Владислав Белогруд | Перейти в медиабанкПункт ПВО
Пункт ПВО - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Владислав Белогруд
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Режим воздушной опасности объявлен в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
"Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - написал он.
Позднее губернатор сообщил, что угроза атаки БПЛА объявлена на территории города Липецка, Липецкого муниципального округа, Лебедянского и Данковского районов. Также красный уровень вводится для города Елец, Елецкого и Краснинского, Становлянского районов.
Липецк - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
В Липецкой области объявили воздушную опасность
23 ноября, 23:46
 
Специальная военная операция на УкраинеЛипецкая областьИгорь АртамоновБезопасность
 
 
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