https://ria.ru/20241213/rezhim-1988938980.html

В Липецкой области объявили режим воздушной опасности

В Липецкой области объявили режим воздушной опасности - РИА Новости, 13.12.2024

В Липецкой области объявили режим воздушной опасности

Режим воздушной опасности объявлен в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T02:20

2024-12-13T02:20

2024-12-13T03:08

специальная военная операция на украине

липецкая область

игорь артамонов

безопасность

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Режим воздушной опасности объявлен в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. "Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - написал он.Позднее губернатор сообщил, что угроза атаки БПЛА объявлена на территории города Липецка, Липецкого муниципального округа, Лебедянского и Данковского районов. Также красный уровень вводится для города Елец, Елецкого и Краснинского, Становлянского районов.

https://ria.ru/20241123/opasnost-1985399235.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

липецкая область, игорь артамонов, безопасность