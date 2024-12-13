https://ria.ru/20241213/razvedchiki-1988951369.html

Разведчики группировки войск "Запад" ведут охоту на противника FPV-дронами

Разведчики группировки войск "Запад" ведут охоту на противника FPV-дронами - РИА Новости, 13.12.2024

Разведчики группировки войск "Запад" ведут охоту на противника FPV-дронами

Разведчики группировки войск "Запад" ведут охоту на противника FPV-дронами на расстоянии более 20 километров от передовой на краснолиманском участке фронта,... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T07:06

2024-12-13T07:06

2024-12-13T07:06

специальная военная операция на украине

безопасность

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ЛУГАНСК, 13 дек - РИА Новости. Разведчики группировки войск "Запад" ведут охоту на противника FPV-дронами на расстоянии более 20 километров от передовой на краснолиманском участке фронта, рассказал РИА Новости начальник разведывательного подразделения с позывным "Фикс". "Сейчас расстояние от ЛБС (линия боевого соприкосновения - ред.) примерно где-то километра четыре. Залетаем за ЛБС <...> и начинаем поиски. В основном работа ведется на удалении от ЛБС на десяти километрах, желательно на пятнадцати километрах. Потому что считается тыловой зоной для противника. Естественно, очень много подразделений передвигается, все друг друга не предупреждают, и чем мы пользуемся, естественно", - сказал "Фикс". Он отметил, что любая замеченная цель успешно уничтожается FPV-дроном российских разведчиков с повышенным боезарядом.

https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988299243.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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