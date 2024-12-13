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Разведчики группировки войск "Запад" ведут охоту на противника FPV-дронами - РИА Новости, 13.12.2024
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07:06 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/razvedchiki-1988951369.html
Разведчики группировки войск "Запад" ведут охоту на противника FPV-дронами
Разведчики группировки войск "Запад" ведут охоту на противника FPV-дронами - РИА Новости, 13.12.2024
Разведчики группировки войск "Запад" ведут охоту на противника FPV-дронами
Разведчики группировки войск "Запад" ведут охоту на противника FPV-дронами на расстоянии более 20 километров от передовой на краснолиманском участке фронта,... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T07:06
2024-12-13T07:06
специальная военная операция на украине
безопасность
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ЛУГАНСК, 13 дек - РИА Новости. Разведчики группировки войск "Запад" ведут охоту на противника FPV-дронами на расстоянии более 20 километров от передовой на краснолиманском участке фронта, рассказал РИА Новости начальник разведывательного подразделения с позывным "Фикс". "Сейчас расстояние от ЛБС (линия боевого соприкосновения - ред.) примерно где-то километра четыре. Залетаем за ЛБС &lt;...&gt; и начинаем поиски. В основном работа ведется на удалении от ЛБС на десяти километрах, желательно на пятнадцати километрах. Потому что считается тыловой зоной для противника. Естественно, очень много подразделений передвигается, все друг друга не предупреждают, и чем мы пользуемся, естественно", - сказал "Фикс". Он отметил, что любая замеченная цель успешно уничтожается FPV-дроном российских разведчиков с повышенным боезарядом.
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безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Разведчики группировки войск "Запад" ведут охоту на противника FPV-дронами

FPV-дроны разведчиков группы "Запад" поражают ВСУ в 20 километрах от фронта

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 дек - РИА Новости. Разведчики группировки войск "Запад" ведут охоту на противника FPV-дронами на расстоянии более 20 километров от передовой на краснолиманском участке фронта, рассказал РИА Новости начальник разведывательного подразделения с позывным "Фикс".
"Сейчас расстояние от ЛБС (линия боевого соприкосновения - ред.) примерно где-то километра четыре. Залетаем за ЛБС <...> и начинаем поиски. В основном работа ведется на удалении от ЛБС на десяти километрах, желательно на пятнадцати километрах. Потому что считается тыловой зоной для противника. Естественно, очень много подразделений передвигается, все друг друга не предупреждают, и чем мы пользуемся, естественно", - сказал "Фикс".
Он отметил, что любая замеченная цель успешно уничтожается FPV-дроном российских разведчиков с повышенным боезарядом.
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