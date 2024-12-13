https://ria.ru/20241213/razvedchiki-1988951369.html
Разведчики группировки войск "Запад" ведут охоту на противника FPV-дронами
Разведчики группировки войск "Запад" ведут охоту на противника FPV-дронами - РИА Новости, 13.12.2024
Разведчики группировки войск "Запад" ведут охоту на противника FPV-дронами
Разведчики группировки войск "Запад" ведут охоту на противника FPV-дронами на расстоянии более 20 километров от передовой на краснолиманском участке фронта,... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T07:06
2024-12-13T07:06
2024-12-13T07:06
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ЛУГАНСК, 13 дек - РИА Новости. Разведчики группировки войск "Запад" ведут охоту на противника FPV-дронами на расстоянии более 20 километров от передовой на краснолиманском участке фронта, рассказал РИА Новости начальник разведывательного подразделения с позывным "Фикс". "Сейчас расстояние от ЛБС (линия боевого соприкосновения - ред.) примерно где-то километра четыре. Залетаем за ЛБС <...> и начинаем поиски. В основном работа ведется на удалении от ЛБС на десяти километрах, желательно на пятнадцати километрах. Потому что считается тыловой зоной для противника. Естественно, очень много подразделений передвигается, все друг друга не предупреждают, и чем мы пользуемся, естественно", - сказал "Фикс". Он отметил, что любая замеченная цель успешно уничтожается FPV-дроном российских разведчиков с повышенным боезарядом.
https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988299243.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Разведчики группировки войск "Запад" ведут охоту на противника FPV-дронами
FPV-дроны разведчиков группы "Запад" поражают ВСУ в 20 километрах от фронта
ЛУГАНСК, 13 дек - РИА Новости. Разведчики группировки войск "Запад" ведут охоту на противника FPV-дронами на расстоянии более 20 километров от передовой на краснолиманском участке фронта, рассказал РИА Новости начальник разведывательного подразделения с позывным "Фикс".
"Сейчас расстояние от ЛБС (линия боевого соприкосновения - ред.) примерно где-то километра четыре. Залетаем за ЛБС <...> и начинаем поиски. В основном работа ведется на удалении от ЛБС на десяти километрах, желательно на пятнадцати километрах. Потому что считается тыловой зоной для противника. Естественно, очень много подразделений передвигается, все друг друга не предупреждают, и чем мы пользуемся, естественно", - сказал "Фикс".
Он отметил, что любая замеченная цель успешно уничтожается FPV-дроном российских разведчиков с повышенным боезарядом.