Рейтинг@Mail.ru
Россияне через колл-центр прямой линии поздравляют Путина с Новым годом - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/putin-1989132400.html
Россияне через колл-центр прямой линии поздравляют Путина с Новым годом
Россияне через колл-центр прямой линии поздравляют Путина с Новым годом - РИА Новости, 13.12.2024
Россияне через колл-центр прямой линии поздравляют Путина с Новым годом
Некоторые россияне через колл-центр прямой линии президента РФ Владимира Путина благодарят за решение их проблем после прошлогодней прямой линии и поздравляют... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T18:51
2024-12-13T18:51
общество
россия
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972136908_172:49:3073:1681_1920x0_80_0_0_68aca4e07ffbb975cec03030aa9f70d1.jpg
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Некоторые россияне через колл-центр прямой линии президента РФ Владимира Путина благодарят за решение их проблем после прошлогодней прямой линии и поздравляют президента с наступающим Новым годом, рассказал оператор колл-центра Давид Бит-Шабо в эфире телеканала "Россия 24". В этом году прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень. Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря. "Еще звонят люди и говорят спасибо за прошлый год – за то, что на их обращения дали ответ, их уже все реализовали, и также из предвыборного штаба кандидата. То есть люди звонили и рассказывали о том, что их проблему сразу же решили, говорили спасибо президенту и поздравляли его с наступающим Новым годом", - рассказал оператор колл-центра о поступающих в этом году обращениях.
https://ria.ru/20241210/peskov-1988356961.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972136908_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_98043e086bc0e3f6fc06baf95e8dca9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным
Общество, Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным
Россияне через колл-центр прямой линии поздравляют Путина с Новым годом

Оператор Бит-Шабо заявил, что россияне благодарят Путина за решение их проблем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Некоторые россияне через колл-центр прямой линии президента РФ Владимира Путина благодарят за решение их проблем после прошлогодней прямой линии и поздравляют президента с наступающим Новым годом, рассказал оператор колл-центра Давид Бит-Шабо в эфире телеканала "Россия 24".
В этом году прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень. Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря.
"Еще звонят люди и говорят спасибо за прошлый год – за то, что на их обращения дали ответ, их уже все реализовали, и также из предвыборного штаба кандидата. То есть люди звонили и рассказывали о том, что их проблему сразу же решили, говорили спасибо президенту и поздравляли его с наступающим Новым годом", - рассказал оператор колл-центра о поступающих в этом году обращениях.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
В Кремле назвали число поступивших обращений к "Итогам года" с Путиным
10 декабря, 12:21
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала