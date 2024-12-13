https://ria.ru/20241213/putin-1989132400.html

Россияне через колл-центр прямой линии поздравляют Путина с Новым годом

Россияне через колл-центр прямой линии поздравляют Путина с Новым годом - РИА Новости, 13.12.2024

Россияне через колл-центр прямой линии поздравляют Путина с Новым годом

Некоторые россияне через колл-центр прямой линии президента РФ Владимира Путина благодарят за решение их проблем после прошлогодней прямой линии и поздравляют... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T18:51

2024-12-13T18:51

2024-12-13T18:51

общество

россия

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Некоторые россияне через колл-центр прямой линии президента РФ Владимира Путина благодарят за решение их проблем после прошлогодней прямой линии и поздравляют президента с наступающим Новым годом, рассказал оператор колл-центра Давид Бит-Шабо в эфире телеканала "Россия 24". В этом году прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень. Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря. "Еще звонят люди и говорят спасибо за прошлый год – за то, что на их обращения дали ответ, их уже все реализовали, и также из предвыборного штаба кандидата. То есть люди звонили и рассказывали о том, что их проблему сразу же решили, говорили спасибо президенту и поздравляли его с наступающим Новым годом", - рассказал оператор колл-центра о поступающих в этом году обращениях.

https://ria.ru/20241210/peskov-1988356961.html

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общество, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным