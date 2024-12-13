https://ria.ru/20241213/putin-1989036389.html

Путин обратится к делегатам съезда "Единой России"

Путин обратится к делегатам съезда "Единой России" - РИА Новости, 13.12.2024

Путин обратится к делегатам съезда "Единой России"

Президент РФ Владимир Путин обязательно обратится к делегатам съезда "Единой России", который пройдет в субботу в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T12:53

2024-12-13T12:53

2024-12-13T12:53

политика

россия

москва

владимир путин

дмитрий песков

единая россия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обязательно обратится к делегатам съезда "Единой России", который пройдет в субботу в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Съезд партии "Единая Россия состоится 14 декабря. "Да, Путин обратится обязательно к съезду", - сказал он журналистам. Будет ли обращение очным или в режиме видеоконференции, сообщат дополнительно, добавил Песков.

https://ria.ru/20241121/medvedev-1984997128.html

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Варвара Скокшина

политика, россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, единая россия