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Путин обратится к делегатам съезда "Единой России" - РИА Новости, 13.12.2024
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12:53 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/putin-1989036389.html
Путин обратится к делегатам съезда "Единой России"
Путин обратится к делегатам съезда "Единой России" - РИА Новости, 13.12.2024
Путин обратится к делегатам съезда "Единой России"
Президент РФ Владимир Путин обязательно обратится к делегатам съезда "Единой России", который пройдет в субботу в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T12:53
2024-12-13T12:53
политика
россия
москва
владимир путин
дмитрий песков
единая россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обязательно обратится к делегатам съезда "Единой России", который пройдет в субботу в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Съезд партии "Единая Россия состоится 14 декабря. "Да, Путин обратится обязательно к съезду", - сказал он журналистам. Будет ли обращение очным или в режиме видеоконференции, сообщат дополнительно, добавил Песков.
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политика, россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, единая россия
Политика, Россия, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Единая Россия
Путин обратится к делегатам съезда "Единой России"

Песков заявил, что Путин в субботу обратится к делегатам съезда "Единой России"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обязательно обратится к делегатам съезда "Единой России", который пройдет в субботу в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Съезд партии "Единая Россия состоится 14 декабря.
"Да, Путин обратится обязательно к съезду", - сказал он журналистам.
Будет ли обращение очным или в режиме видеоконференции, сообщат дополнительно, добавил Песков.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Ответственность "Единой России" растет в непростых реалиях, заявил Медведев
21 ноября, 13:54
 
ПолитикаРоссияМоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковЕдиная Россия
 
 
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