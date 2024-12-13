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Путин обратится к делегатам съезда "Единой России"
Путин обратится к делегатам съезда "Единой России" - РИА Новости, 13.12.2024
Путин обратится к делегатам съезда "Единой России"
Президент РФ Владимир Путин обязательно обратится к делегатам съезда "Единой России", который пройдет в субботу в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T12:53
2024-12-13T12:53
2024-12-13T12:53
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обязательно обратится к делегатам съезда "Единой России", который пройдет в субботу в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Съезд партии "Единая Россия состоится 14 декабря. "Да, Путин обратится обязательно к съезду", - сказал он журналистам. Будет ли обращение очным или в режиме видеоконференции, сообщат дополнительно, добавил Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, единая россия
Политика, Россия, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Единая Россия
Путин обратится к делегатам съезда "Единой России"
Песков заявил, что Путин в субботу обратится к делегатам съезда "Единой России"