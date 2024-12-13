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В Новый год по России: куда можно улететь из Москвы в праздники - РИА Новости, 13.12.2024
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13:19 13.12.2024 (обновлено: 14:42 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/prazdnik-1989040939.html
В Новый год по России: куда можно улететь из Москвы в праздники
В Новый год по России: куда можно улететь из Москвы в праздники - РИА Новости, 13.12.2024
В Новый год по России: куда можно улететь из Москвы в праздники
"Аэрофлот" представил рейтинг самых популярных внутренних направлений на новогодние праздники. Перелеты будут выполняться из Москвы в другие города России, где отдыхающие смогут насладиться колоритом регионов.
2024-12-13T13:19
2024-12-13T14:42
аэрофлот
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аэрофлот, новый год, россия, фото, фото
Аэрофлот, Новый год, Россия, Фото

В Новый год по России: куда можно улететь из Москвы в праздники

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"Аэрофлот" представил рейтинг самых популярных внутренних направлений на новогодние праздники. Перелеты будут выполняться из Москвы в другие города России, где отдыхающие смогут насладиться колоритом регионов.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" назвал наиболее востребованные внутренние направления из Москвы по количеству бронирований на даты с 28 декабря по 8 января 2025 года. Так, чаще всего перелеты бронировали в Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Владивосток, Минеральные Воды, Хабаровск, Екатеринбург, Южно-Сахалинск, Самару и Уфу.

Самолет Airbus A321-211 авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево.

Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" назвал наиболее востребованные внутренние направления из Москвы по количеству бронирований на даты с 28 декабря по 8 января 2025 года. Так, чаще всего перелеты бронировали в Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Владивосток, Минеральные Воды, Хабаровск, Екатеринбург, Южно-Сахалинск, Самару и Уфу.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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1 из 11
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

2. Санкт-Петербург – портовый город на побережье Балтийского моря, который в течение двух веков служил столицей Российской империи. На Новый год отдыхающие могут посетить Дворцовую площадь, где установлена главная елка Петербурга, а в полночь начнется салют, прогуляться по Невскому проспекту или отправиться на каток в Гостиный двор. Между Москвой и Петербургом действует программа "Аэрофлота" "Шаттл" — с ней общая частота полетов достигает 70 рейсов в день в зависимости от сезона.

Зимний сад на Синем мосту у Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге

2. Санкт-Петербург – портовый город на побережье Балтийского моря, который в течение двух веков служил столицей Российской империи. На Новый год отдыхающие могут посетить Дворцовую площадь, где установлена главная елка Петербурга, а в полночь начнется салют, прогуляться по Невскому проспекту или отправиться на каток в Гостиный двор. Между Москвой и Петербургом действует программа "Аэрофлота" "Шаттл" — с ней общая частота полетов достигает 70 рейсов в день в зависимости от сезона.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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2 из 11
© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанк

3. Калининград – город, являющийся самым западным областным центром России. На Новый год он приготовил любителям "мягкой" зимы угощения в местных ресторанах, экскурсии по улицам Хуфена, Амалиенау и других старых районов города, а также прогулки по морскому побережью. Отдыхающие смогут заглянуть на площадь Победы, где установят традиционную елку, а вокруг будут проходить гулянья. Добраться до Калининграда из Москвы можно менее, чем за три часа рейсами Группы "Аэрофлот" - до семи в сутки.

Девушка снимает на смартфон Новогоднюю иллюминацию у музея Янтаря в Калининграде

3. Калининград – город, являющийся самым западным областным центром России. На Новый год он приготовил любителям "мягкой" зимы угощения в местных ресторанах, экскурсии по улицам Хуфена, Амалиенау и других старых районов города, а также прогулки по морскому побережью. Отдыхающие смогут заглянуть на площадь Победы, где установят традиционную елку, а вокруг будут проходить гулянья. Добраться до Калининграда из Москвы можно менее, чем за три часа рейсами Группы "Аэрофлот" - до семи в сутки.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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3 из 11
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанк

4. Сочи – российский город на Черном море, популярный пляжный курорт. Новый год здесь можно отметить под пальмами в солнечную и теплую погоду, побывать в южной резиденции Деда Мороза, встретить рассвет с дельфинами, а также и покататься на лыжах на высоте более 2,2 тысячи метров. В Сочи "Аэрофлот" летает из Москвы до 11 раз в день.

Отдыхающие на подъемнике горнолыжного курорта Красная Поляна в Сочи

4. Сочи – российский город на Черном море, популярный пляжный курорт. Новый год здесь можно отметить под пальмами в солнечную и теплую погоду, побывать в южной резиденции Деда Мороза, встретить рассвет с дельфинами, а также и покататься на лыжах на высоте более 2,2 тысячи метров. В Сочи "Аэрофлот" летает из Москвы до 11 раз в день.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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4 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

5. Владивосток - крупный портовый город на юге Дальнего Востока России. Здесь на центральной площади из года в год в новогодние праздники "вырастает" настоящий зимний город с многочисленными фотозонами и ледяной горкой. Отдыхающие могут отправиться на праздничные ярмарки или поучаствовать в народных гуляниях, а также посетить рестораны, специализирующиеся на европейской и азиатской кухне. Кроме того, на площади Борцов революции на Новый год установят главную елку и пройдут праздничные концерты. В расписании "Аэрофлота" до четырех ежедневных рейсов из Москвы во Владивосток. На дальневосточных направлениях у авиакомпании круглый год действует программа фиксированных "плоских" тарифов.

Вид на Золотой мост в бухте Золотой Рог во Владивостоке

5. Владивосток - крупный портовый город на юге Дальнего Востока России. Здесь на центральной площади из года в год в новогодние праздники "вырастает" настоящий зимний город с многочисленными фотозонами и ледяной горкой. Отдыхающие могут отправиться на праздничные ярмарки или поучаствовать в народных гуляниях, а также посетить рестораны, специализирующиеся на европейской и азиатской кухне. Кроме того, на площади Борцов революции на Новый год установят главную елку и пройдут праздничные концерты. В расписании "Аэрофлота" до четырех ежедневных рейсов из Москвы во Владивосток. На дальневосточных направлениях у авиакомпании круглый год действует программа фиксированных "плоских" тарифов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
5 из 11
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанк

6. Минеральные Воды – город в Ставропольском крае, на юге России. Туроператоры предлагают множество вариантов того, как можно провести время на круглогодичных курортах Кавказских Минеральных Вод, где отдыхающих привлекают горы, быстрые реки и термальные источники. Например, плато Бермамыт, Долина нарзанов, экопарк "Каньон" и многое другое. В самих Минеральных Водах отдыхающие могут заглянуть в Краеведческий музей или посетить собор Покрова Пресвятой Богородицы. В Минеральные Воды из столицы "Аэрофлот" летает до 7 раз в день.

Турист на вершине горы Машук встречает рассвет в условиях низкой облачности в Пятигорске

6. Минеральные Воды – город в Ставропольском крае, на юге России. Туроператоры предлагают множество вариантов того, как можно провести время на круглогодичных курортах Кавказских Минеральных Вод, где отдыхающих привлекают горы, быстрые реки и термальные источники. Например, плато Бермамыт, Долина нарзанов, экопарк "Каньон" и многое другое. В самих Минеральных Водах отдыхающие могут заглянуть в Краеведческий музей или посетить собор Покрова Пресвятой Богородицы. В Минеральные Воды из столицы "Аэрофлот" летает до 7 раз в день.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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6 из 11
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанк

7. Хабаровск – город на реке Амур в юго-восточной части России. К зимнему сезону 2024-2025 годов на территории города планируется обустроить 75 спортивных площадок для катков, которые отдыхающие смогут посетить в праздничные дни. Также гости могут отправиться на украшенную к праздникам площадь Ленина и оттуда начать осмотр достопримечательностей города, здесь можно увидеть главную елку, а также яркую иллюминацию. Кроме того, можно сходить на спектакль в кукольный театр или заглянуть в местную филармонию. "Аэрофлот" летает по этому направлению до двух раз в день.

Вид на Спасо-Преображенский собор

7. Хабаровск – город на реке Амур в юго-восточной части России. К зимнему сезону 2024-2025 годов на территории города планируется обустроить 75 спортивных площадок для катков, которые отдыхающие смогут посетить в праздничные дни. Также гости могут отправиться на украшенную к праздникам площадь Ленина и оттуда начать осмотр достопримечательностей города, здесь можно увидеть главную елку, а также яркую иллюминацию. Кроме того, можно сходить на спектакль в кукольный театр или заглянуть в местную филармонию. "Аэрофлот" летает по этому направлению до двух раз в день.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
7 из 11
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк

8. Екатеринбург – город в России, расположенный к востоку от Уральских гор. Гости города могут посетить ледовый городок в Историческом сквере, где установят традиционную елку, будут работать аттракционы, а также возведут ледовые скульптуры и горки. Также отдыхающие могут прогуляться по паркам города, заглянуть на катки или съездить в Уральские горы. "Аэрофлот" в день выполняет до восьми собственных рейсов в Екатеринбург из Москвы.

Вечерний Екатеринбург

8. Екатеринбург – город в России, расположенный к востоку от Уральских гор. Гости города могут посетить ледовый городок в Историческом сквере, где установят традиционную елку, будут работать аттракционы, а также возведут ледовые скульптуры и горки. Также отдыхающие могут прогуляться по паркам города, заглянуть на катки или съездить в Уральские горы. "Аэрофлот" в день выполняет до восьми собственных рейсов в Екатеринбург из Москвы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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8 из 11
© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанк

9. Южно-Сахалинск – город на Дальнем Востоке России, в южной части острова Сахалин. К Новому году город начали украшать световыми инсталляциями, арт-объектами и фотозонами. В этом году на бульваре Анкудинова разместятся фигуры сказочных животных, сквер Пушкина украсят световыми арками, а возле главной елки у здания правительства Сахалинской области установят статодинамический шатер. Группа "Аэрофлот" выполняет в город из Москвы до двух рейсов в сутки.

Южно-Сахалинск

9. Южно-Сахалинск – город на Дальнем Востоке России, в южной части острова Сахалин. К Новому году город начали украшать световыми инсталляциями, арт-объектами и фотозонами. В этом году на бульваре Анкудинова разместятся фигуры сказочных животных, сквер Пушкина украсят световыми арками, а возле главной елки у здания правительства Сахалинской области установят статодинамический шатер. Группа "Аэрофлот" выполняет в город из Москвы до двух рейсов в сутки.

© РИА Новости / Сергей Красноухов
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9 из 11
© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанк

10. Самара – город трудовой и боевой славы в Среднем Поволжье России. Площадь имени Куйбышева станет главной городской площадкой для встречи Нового года. В праздничные дни здесь будет работать комплекс "Усадьба Самарского Деда Мороза", посетители которого смогут поучаствовать в игровой программе, также тут установят арт-объекты. Кроме того, отдыхающие смогут посетить новогодние ярмарки, открытые в городе. "Аэрофлот" ежедневно выполняет до шести собственных рейсов в Самару из Москвы.

Рождественский караван Coca-Cola в Самаре

10. Самара – город трудовой и боевой славы в Среднем Поволжье России. Площадь имени Куйбышева станет главной городской площадкой для встречи Нового года. В праздничные дни здесь будет работать комплекс "Усадьба Самарского Деда Мороза", посетители которого смогут поучаствовать в игровой программе, также тут установят арт-объекты. Кроме того, отдыхающие смогут посетить новогодние ярмарки, открытые в городе. "Аэрофлот" ежедневно выполняет до шести собственных рейсов в Самару из Москвы.

© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
10 из 11
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

11. В Новогоднюю ночь в столице Республики Башкортостан – Уфе на площади имени Ленина состоится праздничный музыкальный марафон с участием артистов и мастеров искусств. Также отдыхающие смогут увидеть уфимского Деда Мороза и Снегурочку, поучаствовать в современных игровых программах от аниматоров и многое другое. Добраться до Уфы можно всего за два часа одним из шести ежедневных рейсов "Аэрофлота".

Народные гуляния на одной из новогодних площадок в Уфе

11. В Новогоднюю ночь в столице Республики Башкортостан – Уфе на площади имени Ленина состоится праздничный музыкальный марафон с участием артистов и мастеров искусств. Также отдыхающие смогут увидеть уфимского Деда Мороза и Снегурочку, поучаствовать в современных игровых программах от аниматоров и многое другое. Добраться до Уфы можно всего за два часа одним из шести ежедневных рейсов "Аэрофлота".

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
11 из 11
 
АэрофлотНовый годРоссияФото
 
 
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