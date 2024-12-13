В Новый год по России: куда можно улететь из Москвы в праздники

Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" назвал наиболее востребованные внутренние направления из Москвы по количеству бронирований на даты с 28 декабря по 8 января 2025 года. Так, чаще всего перелеты бронировали в Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Владивосток, Минеральные Воды, Хабаровск, Екатеринбург, Южно-Сахалинск, Самару и Уфу.
Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" назвал наиболее востребованные внутренние направления из Москвы по количеству бронирований на даты с 28 декабря по 8 января 2025 года. Так, чаще всего перелеты бронировали в Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Владивосток, Минеральные Воды, Хабаровск, Екатеринбург, Южно-Сахалинск, Самару и Уфу.
2. Санкт-Петербург – портовый город на побережье Балтийского моря, который в течение двух веков служил столицей Российской империи. На Новый год отдыхающие могут посетить Дворцовую площадь, где установлена главная елка Петербурга, а в полночь начнется салют, прогуляться по Невскому проспекту или отправиться на каток в Гостиный двор. Между Москвой и Петербургом действует программа "Аэрофлота" "Шаттл" — с ней общая частота полетов достигает 70 рейсов в день в зависимости от сезона.
2. Санкт-Петербург – портовый город на побережье Балтийского моря, который в течение двух веков служил столицей Российской империи. На Новый год отдыхающие могут посетить Дворцовую площадь, где установлена главная елка Петербурга, а в полночь начнется салют, прогуляться по Невскому проспекту или отправиться на каток в Гостиный двор. Между Москвой и Петербургом действует программа "Аэрофлота" "Шаттл" — с ней общая частота полетов достигает 70 рейсов в день в зависимости от сезона.
3. Калининград – город, являющийся самым западным областным центром России. На Новый год он приготовил любителям "мягкой" зимы угощения в местных ресторанах, экскурсии по улицам Хуфена, Амалиенау и других старых районов города, а также прогулки по морскому побережью. Отдыхающие смогут заглянуть на площадь Победы, где установят традиционную елку, а вокруг будут проходить гулянья. Добраться до Калининграда из Москвы можно менее, чем за три часа рейсами Группы "Аэрофлот" - до семи в сутки.
3. Калининград – город, являющийся самым западным областным центром России. На Новый год он приготовил любителям "мягкой" зимы угощения в местных ресторанах, экскурсии по улицам Хуфена, Амалиенау и других старых районов города, а также прогулки по морскому побережью. Отдыхающие смогут заглянуть на площадь Победы, где установят традиционную елку, а вокруг будут проходить гулянья. Добраться до Калининграда из Москвы можно менее, чем за три часа рейсами Группы "Аэрофлот" - до семи в сутки.
4. Сочи – российский город на Черном море, популярный пляжный курорт. Новый год здесь можно отметить под пальмами в солнечную и теплую погоду, побывать в южной резиденции Деда Мороза, встретить рассвет с дельфинами, а также и покататься на лыжах на высоте более 2,2 тысячи метров. В Сочи "Аэрофлот" летает из Москвы до 11 раз в день.
4. Сочи – российский город на Черном море, популярный пляжный курорт. Новый год здесь можно отметить под пальмами в солнечную и теплую погоду, побывать в южной резиденции Деда Мороза, встретить рассвет с дельфинами, а также и покататься на лыжах на высоте более 2,2 тысячи метров. В Сочи "Аэрофлот" летает из Москвы до 11 раз в день.
5. Владивосток - крупный портовый город на юге Дальнего Востока России. Здесь на центральной площади из года в год в новогодние праздники "вырастает" настоящий зимний город с многочисленными фотозонами и ледяной горкой. Отдыхающие могут отправиться на праздничные ярмарки или поучаствовать в народных гуляниях, а также посетить рестораны, специализирующиеся на европейской и азиатской кухне. Кроме того, на площади Борцов революции на Новый год установят главную елку и пройдут праздничные концерты. В расписании "Аэрофлота" до четырех ежедневных рейсов из Москвы во Владивосток. На дальневосточных направлениях у авиакомпании круглый год действует программа фиксированных "плоских" тарифов.
5. Владивосток - крупный портовый город на юге Дальнего Востока России. Здесь на центральной площади из года в год в новогодние праздники "вырастает" настоящий зимний город с многочисленными фотозонами и ледяной горкой. Отдыхающие могут отправиться на праздничные ярмарки или поучаствовать в народных гуляниях, а также посетить рестораны, специализирующиеся на европейской и азиатской кухне. Кроме того, на площади Борцов революции на Новый год установят главную елку и пройдут праздничные концерты. В расписании "Аэрофлота" до четырех ежедневных рейсов из Москвы во Владивосток. На дальневосточных направлениях у авиакомпании круглый год действует программа фиксированных "плоских" тарифов.
6. Минеральные Воды – город в Ставропольском крае, на юге России. Туроператоры предлагают множество вариантов того, как можно провести время на круглогодичных курортах Кавказских Минеральных Вод, где отдыхающих привлекают горы, быстрые реки и термальные источники. Например, плато Бермамыт, Долина нарзанов, экопарк "Каньон" и многое другое. В самих Минеральных Водах отдыхающие могут заглянуть в Краеведческий музей или посетить собор Покрова Пресвятой Богородицы. В Минеральные Воды из столицы "Аэрофлот" летает до 7 раз в день.
6. Минеральные Воды – город в Ставропольском крае, на юге России. Туроператоры предлагают множество вариантов того, как можно провести время на круглогодичных курортах Кавказских Минеральных Вод, где отдыхающих привлекают горы, быстрые реки и термальные источники. Например, плато Бермамыт, Долина нарзанов, экопарк "Каньон" и многое другое. В самих Минеральных Водах отдыхающие могут заглянуть в Краеведческий музей или посетить собор Покрова Пресвятой Богородицы. В Минеральные Воды из столицы "Аэрофлот" летает до 7 раз в день.
7. Хабаровск – город на реке Амур в юго-восточной части России. К зимнему сезону 2024-2025 годов на территории города планируется обустроить 75 спортивных площадок для катков, которые отдыхающие смогут посетить в праздничные дни. Также гости могут отправиться на украшенную к праздникам площадь Ленина и оттуда начать осмотр достопримечательностей города, здесь можно увидеть главную елку, а также яркую иллюминацию. Кроме того, можно сходить на спектакль в кукольный театр или заглянуть в местную филармонию. "Аэрофлот" летает по этому направлению до двух раз в день.
7. Хабаровск – город на реке Амур в юго-восточной части России. К зимнему сезону 2024-2025 годов на территории города планируется обустроить 75 спортивных площадок для катков, которые отдыхающие смогут посетить в праздничные дни. Также гости могут отправиться на украшенную к праздникам площадь Ленина и оттуда начать осмотр достопримечательностей города, здесь можно увидеть главную елку, а также яркую иллюминацию. Кроме того, можно сходить на спектакль в кукольный театр или заглянуть в местную филармонию. "Аэрофлот" летает по этому направлению до двух раз в день.
8. Екатеринбург – город в России, расположенный к востоку от Уральских гор. Гости города могут посетить ледовый городок в Историческом сквере, где установят традиционную елку, будут работать аттракционы, а также возведут ледовые скульптуры и горки. Также отдыхающие могут прогуляться по паркам города, заглянуть на катки или съездить в Уральские горы. "Аэрофлот" в день выполняет до восьми собственных рейсов в Екатеринбург из Москвы.
8. Екатеринбург – город в России, расположенный к востоку от Уральских гор. Гости города могут посетить ледовый городок в Историческом сквере, где установят традиционную елку, будут работать аттракционы, а также возведут ледовые скульптуры и горки. Также отдыхающие могут прогуляться по паркам города, заглянуть на катки или съездить в Уральские горы. "Аэрофлот" в день выполняет до восьми собственных рейсов в Екатеринбург из Москвы.
9. Южно-Сахалинск – город на Дальнем Востоке России, в южной части острова Сахалин. К Новому году город начали украшать световыми инсталляциями, арт-объектами и фотозонами. В этом году на бульваре Анкудинова разместятся фигуры сказочных животных, сквер Пушкина украсят световыми арками, а возле главной елки у здания правительства Сахалинской области установят статодинамический шатер. Группа "Аэрофлот" выполняет в город из Москвы до двух рейсов в сутки.
9. Южно-Сахалинск – город на Дальнем Востоке России, в южной части острова Сахалин. К Новому году город начали украшать световыми инсталляциями, арт-объектами и фотозонами. В этом году на бульваре Анкудинова разместятся фигуры сказочных животных, сквер Пушкина украсят световыми арками, а возле главной елки у здания правительства Сахалинской области установят статодинамический шатер. Группа "Аэрофлот" выполняет в город из Москвы до двух рейсов в сутки.
10. Самара – город трудовой и боевой славы в Среднем Поволжье России. Площадь имени Куйбышева станет главной городской площадкой для встречи Нового года. В праздничные дни здесь будет работать комплекс "Усадьба Самарского Деда Мороза", посетители которого смогут поучаствовать в игровой программе, также тут установят арт-объекты. Кроме того, отдыхающие смогут посетить новогодние ярмарки, открытые в городе. "Аэрофлот" ежедневно выполняет до шести собственных рейсов в Самару из Москвы.
10. Самара – город трудовой и боевой славы в Среднем Поволжье России. Площадь имени Куйбышева станет главной городской площадкой для встречи Нового года. В праздничные дни здесь будет работать комплекс "Усадьба Самарского Деда Мороза", посетители которого смогут поучаствовать в игровой программе, также тут установят арт-объекты. Кроме того, отдыхающие смогут посетить новогодние ярмарки, открытые в городе. "Аэрофлот" ежедневно выполняет до шести собственных рейсов в Самару из Москвы.
11. В Новогоднюю ночь в столице Республики Башкортостан – Уфе на площади имени Ленина состоится праздничный музыкальный марафон с участием артистов и мастеров искусств. Также отдыхающие смогут увидеть уфимского Деда Мороза и Снегурочку, поучаствовать в современных игровых программах от аниматоров и многое другое. Добраться до Уфы можно всего за два часа одним из шести ежедневных рейсов "Аэрофлота".
11. В Новогоднюю ночь в столице Республики Башкортостан – Уфе на площади имени Ленина состоится праздничный музыкальный марафон с участием артистов и мастеров искусств. Также отдыхающие смогут увидеть уфимского Деда Мороза и Снегурочку, поучаствовать в современных игровых программах от аниматоров и многое другое. Добраться до Уфы можно всего за два часа одним из шести ежедневных рейсов "Аэрофлота".