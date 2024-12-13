В Новый год по России: куда можно улететь из Москвы в праздники

5. Владивосток - крупный портовый город на юге Дальнего Востока России. Здесь на центральной площади из года в год в новогодние праздники "вырастает" настоящий зимний город с многочисленными фотозонами и ледяной горкой. Отдыхающие могут отправиться на праздничные ярмарки или поучаствовать в народных гуляниях, а также посетить рестораны, специализирующиеся на европейской и азиатской кухне. Кроме того, на площади Борцов революции на Новый год установят главную елку и пройдут праздничные концерты. В расписании "Аэрофлота" до четырех ежедневных рейсов из Москвы во Владивосток. На дальневосточных направлениях у авиакомпании круглый год действует программа фиксированных "плоских" тарифов.