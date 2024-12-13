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На складе в Новосибирске ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 13.12.2024
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03:56 13.12.2024 (обновлено: 04:04 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/pozhar-1988944051.html
На складе в Новосибирске ликвидировали открытое горение
На складе в Новосибирске ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 13.12.2024
На складе в Новосибирске ликвидировали открытое горение
Открытое горение на складе в Новосибирске ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T03:56
2024-12-13T04:04
происшествия
новосибирск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Открытое горение на складе в Новосибирске ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России.В четверг вечером пресс-служба ведомства сообщала, что в Новосибирске на площади три тысячи квадратных метрах горит склад. Позже площадь пожара выросла до пяти тысяч квадратных метров, частично обрушилась крыша, информации о пострадавших не было. Позднее МЧС уточнило, что горит склад с пластиковыми изделиями."В Новосибирске ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241212/pozhar-1988817255.html
новосибирск
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происшествия, новосибирск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Новосибирск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
На складе в Новосибирске ликвидировали открытое горение

МЧС: на складе пластиковых изделий в Новосибирске ликвидировали открытое горение

Пожар на складе в Новосибирске. Кадр видео очевидца
Пожар на складе в Новосибирске. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Пожар на складе в Новосибирске. Кадр видео очевидца. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Открытое горение на складе в Новосибирске ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России.
В четверг вечером пресс-служба ведомства сообщала, что в Новосибирске на площади три тысячи квадратных метрах горит склад. Позже площадь пожара выросла до пяти тысяч квадратных метров, частично обрушилась крыша, информации о пострадавших не было. Позднее МЧС уточнило, что горит склад с пластиковыми изделиями.
"В Новосибирске ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияНовосибирскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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