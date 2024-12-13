https://ria.ru/20241213/pozhar-1988944051.html
На складе в Новосибирске ликвидировали открытое горение
На складе в Новосибирске ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 13.12.2024
На складе в Новосибирске ликвидировали открытое горение
Открытое горение на складе в Новосибирске ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T03:56
2024-12-13T03:56
2024-12-13T04:04
происшествия
новосибирск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988917753_0:307:807:760_1920x0_80_0_0_8abeebfdafc72d1d46b74ea4461bf635.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Открытое горение на складе в Новосибирске ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России.В четверг вечером пресс-служба ведомства сообщала, что в Новосибирске на площади три тысячи квадратных метрах горит склад. Позже площадь пожара выросла до пяти тысяч квадратных метров, частично обрушилась крыша, информации о пострадавших не было. Позднее МЧС уточнило, что горит склад с пластиковыми изделиями."В Новосибирске ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241212/pozhar-1988817255.html
новосибирск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988917753_0:231:807:836_1920x0_80_0_0_3c7b8815201ab5f461aa785544016b6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Новосибирск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
На складе в Новосибирске ликвидировали открытое горение
МЧС: на складе пластиковых изделий в Новосибирске ликвидировали открытое горение