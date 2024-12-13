https://ria.ru/20241213/pozhar-1988944051.html

На складе в Новосибирске ликвидировали открытое горение

На складе в Новосибирске ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 13.12.2024

На складе в Новосибирске ликвидировали открытое горение

Открытое горение на складе в Новосибирске ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T03:56

2024-12-13T03:56

2024-12-13T04:04

происшествия

новосибирск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Открытое горение на складе в Новосибирске ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России.В четверг вечером пресс-служба ведомства сообщала, что в Новосибирске на площади три тысячи квадратных метрах горит склад. Позже площадь пожара выросла до пяти тысяч квадратных метров, частично обрушилась крыша, информации о пострадавших не было. Позднее МЧС уточнило, что горит склад с пластиковыми изделиями."В Новосибирске ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241212/pozhar-1988817255.html

новосибирск

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новосибирск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия