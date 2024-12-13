https://ria.ru/20241213/polsha-1989050054.html

В Польше посчитали, на сколько Украине хватит американских денег

В Польше посчитали, на сколько Украине хватит американских денег - РИА Новости, 13.12.2024

В Польше посчитали, на сколько Украине хватит американских денег

Выделенных администрацией президента США Джо Байдена денег хватит Украине на полгода, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Сивера в... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T13:57

2024-12-13T13:57

2024-12-13T13:57

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ВАРШАВА, 13 дек - РИА Новости. Выделенных администрацией президента США Джо Байдена денег хватит Украине на полгода, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Сивера в эфире Польского радио. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден выделил Киеву пакет помощи суммой в 500 миллионов долларов. Отвечая на вопрос, хватит ли на следующий год Украине денег, выделенных администрацией Байдена, Сивера заявил, что, по его мнению, "это слишком большой оптимизм". "Я думаю, что это полгода. Тех денег, а прежде всего того вооружения, которое можно купить за эти деньги, хватит плюс-минус на полгода войны, если еще поставки не будут приостановлены", - пояснил он. Министр финансов Украины Сергей Марченко ранее в интервью испанской газете Pais заявил, что Киеву в случае прекращения помощи от США хватит средств, вооружений и боеприпасов примерно на половину 2025 года. Ранее в интервью телеканалу NBC News победитель президентских выборов в США Дональд Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241213/zelenskiy-1989014525.html

https://ria.ru/20241211/ukraina-1988547188.html

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украина, сша, киев, джо байден, сергей марченко, дональд трамп, нато, в мире