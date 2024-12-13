Рейтинг@Mail.ru
В Польше посчитали, на сколько Украине хватит американских денег - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/polsha-1989050054.html
В Польше посчитали, на сколько Украине хватит американских денег
В Польше посчитали, на сколько Украине хватит американских денег - РИА Новости, 13.12.2024
В Польше посчитали, на сколько Украине хватит американских денег
Выделенных администрацией президента США Джо Байдена денег хватит Украине на полгода, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Сивера в... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T13:57
2024-12-13T13:57
украина
сша
киев
джо байден
сергей марченко
дональд трамп
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg
ВАРШАВА, 13 дек - РИА Новости. Выделенных администрацией президента США Джо Байдена денег хватит Украине на полгода, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Сивера в эфире Польского радио. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден выделил Киеву пакет помощи суммой в 500 миллионов долларов. Отвечая на вопрос, хватит ли на следующий год Украине денег, выделенных администрацией Байдена, Сивера заявил, что, по его мнению, "это слишком большой оптимизм". "Я думаю, что это полгода. Тех денег, а прежде всего того вооружения, которое можно купить за эти деньги, хватит плюс-минус на полгода войны, если еще поставки не будут приостановлены", - пояснил он. Министр финансов Украины Сергей Марченко ранее в интервью испанской газете Pais заявил, что Киеву в случае прекращения помощи от США хватит средств, вооружений и боеприпасов примерно на половину 2025 года. Ранее в интервью телеканалу NBC News победитель президентских выборов в США Дональд Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241213/zelenskiy-1989014525.html
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988547188.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a527af07ed145ae6cba7954717596e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, киев, джо байден, сергей марченко, дональд трамп, нато, в мире
Украина, США, Киев, Джо Байден, Сергей Марченко, Дональд Трамп, НАТО, В мире
В Польше посчитали, на сколько Украине хватит американских денег

Глава BBN Сивера заявил, что выделенных Байденом денег хватит Украине на полгода

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 13 дек - РИА Новости. Выделенных администрацией президента США Джо Байдена денег хватит Украине на полгода, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Сивера в эфире Польского радио.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден выделил Киеву пакет помощи суммой в 500 миллионов долларов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Зеленский сделал заявление после массированного удара по Украине
Вчера, 12:01
Отвечая на вопрос, хватит ли на следующий год Украине денег, выделенных администрацией Байдена, Сивера заявил, что, по его мнению, "это слишком большой оптимизм".
"Я думаю, что это полгода. Тех денег, а прежде всего того вооружения, которое можно купить за эти деньги, хватит плюс-минус на полгода войны, если еще поставки не будут приостановлены", - пояснил он.
Министр финансов Украины Сергей Марченко ранее в интервью испанской газете Pais заявил, что Киеву в случае прекращения помощи от США хватит средств, вооружений и боеприпасов примерно на половину 2025 года.
Ранее в интервью телеканалу NBC News победитель президентских выборов в США Дональд Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
В Киеве выяснили, на сколько им хватит оружия в случае отказа США от помощи
11 декабря, 09:09
 
УкраинаСШАКиевДжо БайденСергей МарченкоДональд ТрампНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала