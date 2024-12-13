https://ria.ru/20241213/podmoskove-1988999726.html

В Подмосковье обустроили более 10 тысяч машино-мест за год

В Подмосковье обустроили более 10 тысяч машино-мест за год - РИА Новости, 13.12.2024

В Подмосковье обустроили более 10 тысяч машино-мест за год

На территории Московской области в 2024 году в рамках комплексного благоустройства дворов было обустроено около 190 тысяч квадратных метров асфальтового... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T10:49

2024-12-13T10:49

2024-12-13T10:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801927362_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_68342bbc1efd2ca728a5e4d9038da2c4.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. На территории Московской области в 2024 году в рамках комплексного благоустройства дворов было обустроено около 190 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия под новые парковки, что позволило создать во дворах более 10 тысяч машино-мест, сообщили в пресс-службе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона. Там отметили, что среди подготовительных мероприятий — планировка территории; удаление аварийных деревьев; обустройство асфальтового покрытия; установка бордюрного камня. "В этом году провели большую работу по благоустройству дворов. В первую очередь, обустроили парковочные места возле многоквартирных домов, где проблема с их отсутствием была особенно актуальной", - приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области - министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислава Мурашова. Он добавил, что все действия согласованы с жителями, также к процессу привлекались управляющие компаний. "Надеемся, что в некоторых дворах это решит проблему запаркованности на газонах и у контейнерных площадок, а также позволит упорядочить размещение автомобилей на территориях", — сказал Мурашов. В пресс-службе уточнили, что по просьбе жителей на некоторых территориях была также нанесена парковочная разметка. Все работы проведены под контролем отраслевых специалистов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

https://ria.ru/20241213/podmoskove-1988958454.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)