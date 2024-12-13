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QR-коды для информирования о буллинге внедрят в школах Подмосковья - РИА Новости, 13.12.2024
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Новости Подмосковья
 
09:15 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/podmoskove-1988958454.html
QR-коды для информирования о буллинге внедрят в школах Подмосковья
QR-коды для информирования о буллинге внедрят в школах Подмосковья - РИА Новости, 13.12.2024
QR-коды для информирования о буллинге внедрят в школах Подмосковья
В подмосковных школах после случая с избиением девочки в Котельниках внедрят QR-коды для оперативного и анонимного информирования о травле, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T09:15
2024-12-13T09:15
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В подмосковных школах после случая с избиением девочки в Котельниках внедрят QR-коды для оперативного и анонимного информирования о травле, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Буллинг или травля — абсолютно неприемлемое явление. Чтобы такого не было, чтобы родители не переживали, что их дети могут стать жертвами буллинга, мы внедрим систему быстрой реакции. В школах появятся QR-коды, сканируя которые, ученики смогут анонимно сообщить о травле. Это позволит оперативно реагировать на такие эпизоды и создавать безопасную школьную среду", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале. Ранее старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила, что ученицы в Подмосковье избили сверстницу в школьном туалете, снимая происходящее на видео. Возбуждено уголовное дело. Сейчас потерпевшая в больнице. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что начала собственную проверку по факту избиения школьницы в Котельниках, отметив, что необходимо разобраться в причинах такой жестокости.Уполномоченный по правам ребенка Московской области будет лично получать все подобные обращения, заботиться о детях и защищать их.
https://ria.ru/20241212/shkolnitsa-1988916862.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
QR-коды для информирования о буллинге внедрят в школах Подмосковья

QR-коды для анонимного информирования о буллинге внедрят в школах Подмосковья

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкШкольники старших классов
Школьники старших классов - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Школьники старших классов . Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В подмосковных школах после случая с избиением девочки в Котельниках внедрят QR-коды для оперативного и анонимного информирования о травле, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Буллинг или травля — абсолютно неприемлемое явление. Чтобы такого не было, чтобы родители не переживали, что их дети могут стать жертвами буллинга, мы внедрим систему быстрой реакции. В школах появятся QR-коды, сканируя которые, ученики смогут анонимно сообщить о травле. Это позволит оперативно реагировать на такие эпизоды и создавать безопасную школьную среду", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале.
Ранее старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила, что ученицы в Подмосковье избили сверстницу в школьном туалете, снимая происходящее на видео. Возбуждено уголовное дело. Сейчас потерпевшая в больнице. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что начала собственную проверку по факту избиения школьницы в Котельниках, отметив, что необходимо разобраться в причинах такой жестокости.
Уполномоченный по правам ребенка Московской области будет лично получать все подобные обращения, заботиться о детях и защищать их.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил школьницу, которая пострадала от своих сверстниц в школе Котельников - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Воробьев рассказал о состоянии девочки, избитой сверстницами в Котельниках
12 декабря, 20:50
 
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