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"Деловые Линии" сократили сроки перевозок по 5000 направлений - РИА Новости, 13.12.2024
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"Деловые Линии" сократили сроки перевозок по 5000 направлений
"Деловые Линии" сократили сроки перевозок по 5000 направлений - РИА Новости, 13.12.2024
"Деловые Линии" сократили сроки перевозок по 5000 направлений
erid: F7NfYUJCUneP517EXNm7 РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T14:15
2024-12-13T14:15
пресс-релизы
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erid: F7NfYUJCUneP517EXNm7МОСКВА, 13 дек - Пресс-служба ГК "Деловые Линии". Аналитики группы компаний "Деловые линии" подвели итоги работы за 10 месяцев 2024 года. Сроки межтерминальных перевозок сокращены по более чем 5 тысячам направлений, в основном в Приволжском, Южном и Центральном федеральных округах. Например, перевезти груз из Самары в Красноярск и из Уфы в Нижний Новгород теперь можно на сутки быстрее. Сроки транспортировки составляют 6 дней и 3 дня, соответственно."Клиенты все чаще обращают внимание на качество перевозок и их сроки. Требования к данным факторам только повышаются, поэтому мы постоянно оптимизируем процессы. Благодаря улучшениям логистической сети и точному планированию маршрутов нам удается достичь результата, который важен как клиентам, так и компании. Также для оптимизации сроков доставки мы используем инструменты гибкой настройки графиков отправки машин", – рассказали в пресс-службе.Больше всего заявок на межтерминальные перевозки поступает от представителей малого и среднего бизнеса, работающих в оптовой торговле, производстве и логистике. Запчасти, комплектующие, оборудование, инструменты, медтовары, одежда и металлопродукция составляют более 50% от доставок всех видов грузов. Важность сокращения сроков особенно подчеркивают поставщики автозапчастей, так как чаще всего их заказчикам максимально оперативно нужны детали для ремонта транспорта.Реклама, ООО "Деловые Линии", ИНН 7826156685
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5
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пресс-релизы
Пресс-релизы

"Деловые Линии" сократили сроки перевозок по 5000 направлений

© Фото : пресс-служба ГК "Деловые линии""Деловые Линии" сократили сроки перевозок по 5000 направлений
Деловые Линии сократили сроки перевозок по 5000 направлений - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фото : пресс-служба ГК "Деловые линии"
"Деловые Линии" сократили сроки перевозок по 5000 направлений
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erid: F7NfYUJCUneP517EXNm7
МОСКВА, 13 дек - Пресс-служба ГК "Деловые Линии". Аналитики группы компаний "Деловые линии" подвели итоги работы за 10 месяцев 2024 года. Сроки межтерминальных перевозок сокращены по более чем 5 тысячам направлений, в основном в Приволжском, Южном и Центральном федеральных округах. Например, перевезти груз из Самары в Красноярск и из Уфы в Нижний Новгород теперь можно на сутки быстрее. Сроки транспортировки составляют 6 дней и 3 дня, соответственно.
"Клиенты все чаще обращают внимание на качество перевозок и их сроки. Требования к данным факторам только повышаются, поэтому мы постоянно оптимизируем процессы. Благодаря улучшениям логистической сети и точному планированию маршрутов нам удается достичь результата, который важен как клиентам, так и компании. Также для оптимизации сроков доставки мы используем инструменты гибкой настройки графиков отправки машин", – рассказали в пресс-службе.
Больше всего заявок на межтерминальные перевозки поступает от представителей малого и среднего бизнеса, работающих в оптовой торговле, производстве и логистике. Запчасти, комплектующие, оборудование, инструменты, медтовары, одежда и металлопродукция составляют более 50% от доставок всех видов грузов. Важность сокращения сроков особенно подчеркивают поставщики автозапчастей, так как чаще всего их заказчикам максимально оперативно нужны детали для ремонта транспорта.
Реклама, ООО "Деловые Линии", ИНН 7826156685
 
Пресс-релизы
 
 
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