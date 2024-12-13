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"Деловые Линии" сократили сроки перевозок по 5000 направлений

"Деловые Линии" сократили сроки перевозок по 5000 направлений - РИА Новости, 13.12.2024

"Деловые Линии" сократили сроки перевозок по 5000 направлений

erid: F7NfYUJCUneP517EXNm7 РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T14:15

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2024-12-13T14:15

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erid: F7NfYUJCUneP517EXNm7МОСКВА, 13 дек - Пресс-служба ГК "Деловые Линии". Аналитики группы компаний "Деловые линии" подвели итоги работы за 10 месяцев 2024 года. Сроки межтерминальных перевозок сокращены по более чем 5 тысячам направлений, в основном в Приволжском, Южном и Центральном федеральных округах. Например, перевезти груз из Самары в Красноярск и из Уфы в Нижний Новгород теперь можно на сутки быстрее. Сроки транспортировки составляют 6 дней и 3 дня, соответственно."Клиенты все чаще обращают внимание на качество перевозок и их сроки. Требования к данным факторам только повышаются, поэтому мы постоянно оптимизируем процессы. Благодаря улучшениям логистической сети и точному планированию маршрутов нам удается достичь результата, который важен как клиентам, так и компании. Также для оптимизации сроков доставки мы используем инструменты гибкой настройки графиков отправки машин", – рассказали в пресс-службе.Больше всего заявок на межтерминальные перевозки поступает от представителей малого и среднего бизнеса, работающих в оптовой торговле, производстве и логистике. Запчасти, комплектующие, оборудование, инструменты, медтовары, одежда и металлопродукция составляют более 50% от доставок всех видов грузов. Важность сокращения сроков особенно подчеркивают поставщики автозапчастей, так как чаще всего их заказчикам максимально оперативно нужны детали для ремонта транспорта.Реклама, ООО "Деловые Линии", ИНН 7826156685

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы