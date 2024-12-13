https://ria.ru/20241213/peregovory-1988934295.html
Путин и Орбан не обсуждали Венгрию как переговорную площадку, заявил Песков
Путин и Орбан не обсуждали Венгрию как переговорную площадку, заявил Песков - РИА Новости, 13.12.2024
Путин и Орбан не обсуждали Венгрию как переговорную площадку, заявил Песков
Вопрос о площадке для переговоров России и Украины на территории Венгрии не обсуждался при телефонном разговоре президентов России и Венгрии Владимира Путина и... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T00:49
2024-12-13T00:49
2024-12-13T01:23
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Вопрос о площадке для переговоров России и Украины на территории Венгрии не обсуждался при телефонном разговоре президентов России и Венгрии Владимира Путина и Виктора Орбана, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков газете "Известия". "Нет. Не обсуждался. Пока нет переговоров", — сказал он в ответ на вопрос издания о том, может ли Венгрия стать подходящей площадкой для мирных переговоров России и Украины и обсуждалось ли это во время телефонного разговора президентов России и Венгрии. В среду пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Орбана. Они обсудили обстановку на Ближнем Востоке в контексте последних событий в Сирии, украинскую проблематику, а также торгово-экономическое сотрудничество, в частности, продвижение взаимовыгодных проектов в сфере энергетики.
https://ria.ru/20241212/peregovoroy-1988728567.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, венгрия, украина, владимир путин, виктор орбан, дмитрий песков, в мире
Россия, Венгрия, Украина, Владимир Путин, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, В мире
Путин и Орбан не обсуждали Венгрию как переговорную площадку, заявил Песков
Песков: Путин и Орбан не обсуждали Венгрию как переговорную площадку по Украине