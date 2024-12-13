https://ria.ru/20241213/peregovory-1988934295.html

Путин и Орбан не обсуждали Венгрию как переговорную площадку, заявил Песков

Путин и Орбан не обсуждали Венгрию как переговорную площадку, заявил Песков - РИА Новости, 13.12.2024

Путин и Орбан не обсуждали Венгрию как переговорную площадку, заявил Песков

Вопрос о площадке для переговоров России и Украины на территории Венгрии не обсуждался при телефонном разговоре президентов России и Венгрии Владимира Путина и... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T00:49

2024-12-13T00:49

2024-12-13T01:23

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Вопрос о площадке для переговоров России и Украины на территории Венгрии не обсуждался при телефонном разговоре президентов России и Венгрии Владимира Путина и Виктора Орбана, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков газете "Известия". "Нет. Не обсуждался. Пока нет переговоров", — сказал он в ответ на вопрос издания о том, может ли Венгрия стать подходящей площадкой для мирных переговоров России и Украины и обсуждалось ли это во время телефонного разговора президентов России и Венгрии. В среду пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Орбана. Они обсудили обстановку на Ближнем Востоке в контексте последних событий в Сирии, украинскую проблематику, а также торгово-экономическое сотрудничество, в частности, продвижение взаимовыгодных проектов в сфере энергетики.

https://ria.ru/20241212/peregovoroy-1988728567.html

россия

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, венгрия, украина, владимир путин, виктор орбан, дмитрий песков, в мире