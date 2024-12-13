https://ria.ru/20241213/pensiya-1988939800.html

В России в 2025 году будет около 41 миллиона пенсионеров

В России в 2025 году будет около 41 миллиона пенсионеров - РИА Новости, 13.12.2024

В России в 2025 году будет около 41 миллиона пенсионеров

число пенсионеров после выхода на пенсию россиян в 2025 году останется примерно таким же, как в этом году - в районе 41 миллиона человек, оформить выплаты... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T02:35

2024-12-13T02:35

2024-12-13T02:35

общество

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. число пенсионеров после выхода на пенсию россиян в 2025 году останется примерно таким же, как в этом году - в районе 41 миллиона человек, оформить выплаты смогут только имеющие право на досрочную и социальную пенсию, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. "В 2025 году пенсию смогут оформить отдельные категории граждан: те, кто имеет право на досрочную пенсию; те, кто отложил выход на пенсию или имеет право на социальную пенсию… Согласно данным Росстата, количество пенсионеров в России в 2024 году составляет 41,075 миллиона человек. В 2025 году эта цифра в связи с выходом на пенсию новых граждан практически не изменится", - сказала Подольская. По данным эксперта, право на досрочную пенсию имеют жители Крайнего Севера, россияне, имеющие стаж работы во вредных и тяжелых условиях труда, многодетные матери и женщины, воспитывающие ребенка-инвалида с детства, а также уволенные по сокращению штата или в связи с ликвидацией организации, которым до выхода на пенсию осталось не более двух лет. Она подчеркнула, что в следующем году россияне не будут выходить на пенсию по старости в порядке очереди по возрасту. Женщины, родившиеся в 1966 году, вышли на пенсию в 2024 по достижении возраста 58 лет. А родившиеся в 1967 году выйдут на пенсию в 2026 по достижении возраста 59 лет. "Аналогично с мужчинами: родившиеся в 1961 году вышли на пенсию в 2024 году по достижении возраста 63 лет, а мужчины, родившиеся в 1962 году, выйдут на пенсию в 2026 году по достижении возраста 64 лет", - объяснила эксперт. Подольская уточнила, что это будет второй такой период "снижения нагрузки" на Социальный фонд России, первый был в 2023 году и снова произойдет в 2027 году.

https://ria.ru/20240719/pensii-1960607658.html

https://ria.ru/20241115/pensiya-1983864633.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)