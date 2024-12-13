https://ria.ru/20241213/odessa-1988968079.html

В Одессе после взрывов перестал работать электротранспорт

В Одессе после взрывов перестал работать электротранспорт - РИА Новости, 13.12.2024

В Одессе после взрывов перестал работать электротранспорт

В Одессе на юге Украины перестал работать электротранспорт, пропало водоснабжение после серии утренних взрывов, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T09:51

2024-12-13T09:51

2024-12-13T09:51

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В Одессе на юге Украины перестал работать электротранспорт, пропало водоснабжение после серии утренних взрывов, сообщает украинское издание "Страна.ua". Ранее в пятницу мэр Одессы сообщал о серии взрывов в городе на фоне ранее объявленной тревоги на всей территории Украины. Местный телеканал "Прямой" сообщал о взрывах в Одесской области. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. "В Одессе не работает электротранспорт и нет воды", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее в пятницу украинское агентство УНИАН сообщало о взрывах в Кременчуге Полтавской области, а украинский телеканал ТСН - о взрывах в Харьковской области. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241213/odessa-1988957793.html

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