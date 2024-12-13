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В России создали вещества-хамелеоны для медицины - РИА Новости, 13.12.2024
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Наука
 
08:30 13.12.2024 (обновлено: 11:55 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/nauka-1988894439.html
В России создали вещества-хамелеоны для медицины
В России создали вещества-хамелеоны для медицины - РИА Новости, 13.12.2024
В России создали вещества-хамелеоны для медицины
Более десятка новых органических соединений спиропиранов, меняющих цвет при изменении освещения, синтезировали ученые ЮФУ. По их данным, новые вещества могут... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T08:30
2024-12-13T11:55
наука
наука
университетская наука
россия
южный федеральный университет
экология в россии
ростов-на-дону
рак
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Более десятка новых органических соединений спиропиранов, меняющих цвет при изменении освещения, синтезировали ученые ЮФУ. По их данным, новые вещества могут использоваться в качестве флуоресцентных зондов и маркеров для медицинских приложений, а также могут оказаться перспективными средствами в борьбе с раковыми клетками и хроническими заболеваниями. Результаты исследования опубликованы в научном журнале ChemBioChem.Спиропираны — это органические соединения, обладающие фотохромными свойствами (изменяют цвет при воздействии света — Прим. ред.). Благодаря этой особенности такие молекулы могут использоваться в медицинских и других технологиях в качестве зондов и маркеров со светимостью, управляемой с помощью изменения освещения.Исследователи Южного федерального университета (ЮФУ) синтезировали 12 новых спиропиранов с фотоуправляемой флуоресценцией, в структуру которых входят различные заместители и анионы."Спиропираны — один из наиболее интересных классов органических фотохромных соединений. Под действием ультрафиолетового или видимого света они способны резко изменять флуоресцентные свойства. Это делает их перспективными кандидатами для использования в качестве зондов с управляемой флуоресценцией", — рассказал старший научный сотрудник лаборатории специального органического синтеза ЮФУ Артем Пугачев.Ученые изучили влияние строения полученных соединений на их свойства. Они установили, что токсичность соединений зависит от аниона в составе молекулы, а спектральные характеристики определяются, прежде всего, структурой молекулярного катиона."Это означает, что за счет выбора структуры молекулярного катиона можно получить вещество с нужными флуоресцентными характеристиками. А затем, подобрав подходящий анион, можно отрегулировать токсичность веществ", — пояснил исследователь.По его словам, наименее токсичные флуоресцентные красители могут использоваться как маркеры для безопасного окрашивания живых тканей. Наиболее токсичные могут применяться в качестве тераностических агентов — специальных молекул, которые помогают обнаружить и уничтожить клетки раковой опухоли или скопление патогенных микроорганизмов.С помощью наименее токсичных соединений и флуоресцентного микроскопа ученые успешно визуализировали планктонные бактерии и бактериальные биопленки различных микроорганизмов."Бактерии в биопленках характеризуются повышенной устойчивостью к антибиотикам, и зачастую именно они становятся причиной хронических заболеваний и отторжения имплантов. Потому важно вовремя обнаружить и уничтожить такие бактериальные образования", — рассказал Артем Пугачев.В ближайшее время ученые ЮФУ планируют исследовать противораковую активность полученных соединений. Они также рассчитывают получить и изучить спиропираны с другими функциональными заместителями и катионными гетероциклическими фрагментами, которые могут хорошо растворяться в воде и обладать антибактериальными и противораковыми свойствами.Как отметили в ЮФУ, о готовых препаратах и решениях, доступных в медицинских учреждениях и в аптеках, пока говорить еще очень рано. В настоящее время разработан только подход к будущей диагностике и потенциальному лечению ряда заболеваний, в том числе и онкологических. Но до его практического внедрения нужны еще годы доклинических и потом, если метод себя оправдает, то и клинических исследований.Исследование выполнено в рамках проекта РНФ "Фотоуправляемые флуоресцентные маркеры и зонды на основе новых спиропиранов, функционирующие в ближнем ИК-диапазоне", а изучение образцов с применением флуоресцентного микроскопа поддержаны федеральной программой "Приоритет-2030" (нацпроект "Наука и университеты") и выполнено в соответствии с программой стратегического проекта "Форсаж материалов".
https://ria.ru/20241024/nauka-1979575895.html
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наука, университетская наука, россия, южный федеральный университет, экология в россии, ростов-на-дону, рак, онкология, медицина, российские инновации, качество жизни
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Южный федеральный университет, Экология в России, Ростов-на-Дону, Рак, Онкология, Медицина, Российские инновации, Качество жизни

В России создали вещества-хамелеоны для медицины

© iStock.com / microgenВ лаборатории
В лаборатории - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© iStock.com / microgen
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Более десятка новых органических соединений спиропиранов, меняющих цвет при изменении освещения, синтезировали ученые ЮФУ. По их данным, новые вещества могут использоваться в качестве флуоресцентных зондов и маркеров для медицинских приложений, а также могут оказаться перспективными средствами в борьбе с раковыми клетками и хроническими заболеваниями. Результаты исследования опубликованы в научном журнале ChemBioChem.
Спиропираны — это органические соединения, обладающие фотохромными свойствами (изменяют цвет при воздействии света — Прим. ред.). Благодаря этой особенности такие молекулы могут использоваться в медицинских и других технологиях в качестве зондов и маркеров со светимостью, управляемой с помощью изменения освещения.
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Исследователи Южного федерального университета (ЮФУ) синтезировали 12 новых спиропиранов с фотоуправляемой флуоресценцией, в структуру которых входят различные заместители и анионы.
"Спиропираны — один из наиболее интересных классов органических фотохромных соединений. Под действием ультрафиолетового или видимого света они способны резко изменять флуоресцентные свойства. Это делает их перспективными кандидатами для использования в качестве зондов с управляемой флуоресценцией", — рассказал старший научный сотрудник лаборатории специального органического синтеза ЮФУ Артем Пугачев.
Ученые изучили влияние строения полученных соединений на их свойства. Они установили, что токсичность соединений зависит от аниона в составе молекулы, а спектральные характеристики определяются, прежде всего, структурой молекулярного катиона.
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"Это означает, что за счет выбора структуры молекулярного катиона можно получить вещество с нужными флуоресцентными характеристиками. А затем, подобрав подходящий анион, можно отрегулировать токсичность веществ", — пояснил исследователь.
По его словам, наименее токсичные флуоресцентные красители могут использоваться как маркеры для безопасного окрашивания живых тканей. Наиболее токсичные могут применяться в качестве тераностических агентов — специальных молекул, которые помогают обнаружить и уничтожить клетки раковой опухоли или скопление патогенных микроорганизмов.
© Фото : Артем ПугачевИзображение кишечной палочки (бактерии Escherichia coli) в разных масштабах, полученное с помощью флуоресцентного микроскопа Алексеем Матухно и Ариной Понятовской в НИТЦ нейротехнологий ЮФУ
Изображение кишечной палочки (бактерии Escherichia coli) в разных масштабах, полученное с помощью флуоресцентного микроскопа Алексеем Матухно и Ариной Понятовской в НИТЦ нейротехнологий ЮФУ
Изображение кишечной палочки (бактерии Escherichia coli) в разных масштабах, полученное с помощью флуоресцентного микроскопа Алексеем Матухно и Ариной Понятовской в НИТЦ нейротехнологий ЮФУ
© Фото : Артем Пугачев
1 из 3
© Фото : Артем ПугачевЛаборатория фотохимии НИИ ФОХ ЮФУ. Слева направо: ведущий научный сотрудник Надежда Макарова и старший научный сотрудник Ирина Ростовцева
Лаборатория фотохимии НИИ ФОХ ЮФУ. Слева направо: ведущий научный сотрудник Надежда Макарова и старший научный сотрудник Ирина Ростовцева
Лаборатория фотохимии НИИ ФОХ ЮФУ. Слева направо: ведущий научный сотрудник Надежда Макарова и старший научный сотрудник Ирина Ростовцева
© Фото : Артем Пугачев
2 из 3
© Фото : Артем Пугачев

Слева направо: заведующий лабораторией специального органического синтеза НИИ ФОХ ЮФУ Илья Ожогин, старший научный сотрудник Артем Пугачев, младший научный сотрудник Анастасия Козленко

Слева направо: заведующий лаборатории специального органического синтеза НИИ ФОХ ЮФУ Илья Ожогин, старший научный сотрудник Артем Пугачев, младший научный сотрудник Анастасия Козленко

Слева направо: заведующий лабораторией специального органического синтеза НИИ ФОХ ЮФУ Илья Ожогин, старший научный сотрудник Артем Пугачев, младший научный сотрудник Анастасия Козленко

© Фото : Артем Пугачев
3 из 3
Изображение кишечной палочки (бактерии Escherichia coli) в разных масштабах, полученное с помощью флуоресцентного микроскопа Алексеем Матухно и Ариной Понятовской в НИТЦ нейротехнологий ЮФУ
© Фото : Артем Пугачев
1 из 3
Лаборатория фотохимии НИИ ФОХ ЮФУ. Слева направо: ведущий научный сотрудник Надежда Макарова и старший научный сотрудник Ирина Ростовцева
© Фото : Артем Пугачев
2 из 3

Слева направо: заведующий лабораторией специального органического синтеза НИИ ФОХ ЮФУ Илья Ожогин, старший научный сотрудник Артем Пугачев, младший научный сотрудник Анастасия Козленко

© Фото : Артем Пугачев
3 из 3
С помощью наименее токсичных соединений и флуоресцентного микроскопа ученые успешно визуализировали планктонные бактерии и бактериальные биопленки различных микроорганизмов.
"Бактерии в биопленках характеризуются повышенной устойчивостью к антибиотикам, и зачастую именно они становятся причиной хронических заболеваний и отторжения имплантов. Потому важно вовремя обнаружить и уничтожить такие бактериальные образования", — рассказал Артем Пугачев.
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Как отметили в ЮФУ, о готовых препаратах и решениях, доступных в медицинских учреждениях и в аптеках, пока говорить еще очень рано. В настоящее время разработан только подход к будущей диагностике и потенциальному лечению ряда заболеваний, в том числе и онкологических. Но до его практического внедрения нужны еще годы доклинических и потом, если метод себя оправдает, то и клинических исследований.
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Исследование выполнено в рамках проекта РНФ "Фотоуправляемые флуоресцентные маркеры и зонды на основе новых спиропиранов, функционирующие в ближнем ИК-диапазоне", а изучение образцов с применением флуоресцентного микроскопа поддержаны федеральной программой "Приоритет-2030" (нацпроект "Наука и университеты") и выполнено в соответствии с программой стратегического проекта "Форсаж материалов".
 
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