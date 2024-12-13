В России создали вещества-хамелеоны для медицины
© iStock.com / microgenВ лаборатории
© iStock.com / microgen
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Более десятка новых органических соединений спиропиранов, меняющих цвет при изменении освещения, синтезировали ученые ЮФУ. По их данным, новые вещества могут использоваться в качестве флуоресцентных зондов и маркеров для медицинских приложений, а также могут оказаться перспективными средствами в борьбе с раковыми клетками и хроническими заболеваниями. Результаты исследования опубликованы в научном журнале ChemBioChem.
Спиропираны — это органические соединения, обладающие фотохромными свойствами (изменяют цвет при воздействии света — Прим. ред.). Благодаря этой особенности такие молекулы могут использоваться в медицинских и других технологиях в качестве зондов и маркеров со светимостью, управляемой с помощью изменения освещения.
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Исследователи Южного федерального университета (ЮФУ) синтезировали 12 новых спиропиранов с фотоуправляемой флуоресценцией, в структуру которых входят различные заместители и анионы.
"Спиропираны — один из наиболее интересных классов органических фотохромных соединений. Под действием ультрафиолетового или видимого света они способны резко изменять флуоресцентные свойства. Это делает их перспективными кандидатами для использования в качестве зондов с управляемой флуоресценцией", — рассказал старший научный сотрудник лаборатории специального органического синтеза ЮФУ Артем Пугачев.
Ученые изучили влияние строения полученных соединений на их свойства. Они установили, что токсичность соединений зависит от аниона в составе молекулы, а спектральные характеристики определяются, прежде всего, структурой молекулярного катиона.
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"Это означает, что за счет выбора структуры молекулярного катиона можно получить вещество с нужными флуоресцентными характеристиками. А затем, подобрав подходящий анион, можно отрегулировать токсичность веществ", — пояснил исследователь.
По его словам, наименее токсичные флуоресцентные красители могут использоваться как маркеры для безопасного окрашивания живых тканей. Наиболее токсичные могут применяться в качестве тераностических агентов — специальных молекул, которые помогают обнаружить и уничтожить клетки раковой опухоли или скопление патогенных микроорганизмов.
© Фото : Артем ПугачевИзображение кишечной палочки (бактерии Escherichia coli) в разных масштабах, полученное с помощью флуоресцентного микроскопа Алексеем Матухно и Ариной Понятовской в НИТЦ нейротехнологий ЮФУ
Изображение кишечной палочки (бактерии Escherichia coli) в разных масштабах, полученное с помощью флуоресцентного микроскопа Алексеем Матухно и Ариной Понятовской в НИТЦ нейротехнологий ЮФУ
© Фото : Артем Пугачев
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© Фото : Артем ПугачевЛаборатория фотохимии НИИ ФОХ ЮФУ. Слева направо: ведущий научный сотрудник Надежда Макарова и старший научный сотрудник Ирина Ростовцева
Лаборатория фотохимии НИИ ФОХ ЮФУ. Слева направо: ведущий научный сотрудник Надежда Макарова и старший научный сотрудник Ирина Ростовцева
© Фото : Артем Пугачев
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© Фото : Артем Пугачев
Слева направо: заведующий лабораторией специального органического синтеза НИИ ФОХ ЮФУ Илья Ожогин, старший научный сотрудник Артем Пугачев, младший научный сотрудник Анастасия Козленко
Слева направо: заведующий лабораторией специального органического синтеза НИИ ФОХ ЮФУ Илья Ожогин, старший научный сотрудник Артем Пугачев, младший научный сотрудник Анастасия Козленко
© Фото : Артем Пугачев
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Изображение кишечной палочки (бактерии Escherichia coli) в разных масштабах, полученное с помощью флуоресцентного микроскопа Алексеем Матухно и Ариной Понятовской в НИТЦ нейротехнологий ЮФУ
© Фото : Артем Пугачев
1 из 3
Лаборатория фотохимии НИИ ФОХ ЮФУ. Слева направо: ведущий научный сотрудник Надежда Макарова и старший научный сотрудник Ирина Ростовцева
© Фото : Артем Пугачев
2 из 3
Слева направо: заведующий лабораторией специального органического синтеза НИИ ФОХ ЮФУ Илья Ожогин, старший научный сотрудник Артем Пугачев, младший научный сотрудник Анастасия Козленко
© Фото : Артем Пугачев
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С помощью наименее токсичных соединений и флуоресцентного микроскопа ученые успешно визуализировали планктонные бактерии и бактериальные биопленки различных микроорганизмов.
"Бактерии в биопленках характеризуются повышенной устойчивостью к антибиотикам, и зачастую именно они становятся причиной хронических заболеваний и отторжения имплантов. Потому важно вовремя обнаружить и уничтожить такие бактериальные образования", — рассказал Артем Пугачев.
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В ближайшее время ученые ЮФУ планируют исследовать противораковую активность полученных соединений. Они также рассчитывают получить и изучить спиропираны с другими функциональными заместителями и катионными гетероциклическими фрагментами, которые могут хорошо растворяться в воде и обладать антибактериальными и противораковыми свойствами.
Как отметили в ЮФУ, о готовых препаратах и решениях, доступных в медицинских учреждениях и в аптеках, пока говорить еще очень рано. В настоящее время разработан только подход к будущей диагностике и потенциальному лечению ряда заболеваний, в том числе и онкологических. Но до его практического внедрения нужны еще годы доклинических и потом, если метод себя оправдает, то и клинических исследований.
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Исследование выполнено в рамках проекта РНФ "Фотоуправляемые флуоресцентные маркеры и зонды на основе новых спиропиранов, функционирующие в ближнем ИК-диапазоне", а изучение образцов с применением флуоресцентного микроскопа поддержаны федеральной программой "Приоритет-2030" (нацпроект "Наука и университеты") и выполнено в соответствии с программой стратегического проекта "Форсаж материалов".