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Комитет ГД одобрил проект о наказании для покинувших страну преступников - РИА Новости, 13.12.2024
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11:49 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/nakazanie-1989010556.html
Комитет ГД одобрил проект о наказании для покинувших страну преступников
Комитет ГД одобрил проект о наказании для покинувших страну преступников - РИА Новости, 13.12.2024
Комитет ГД одобрил проект о наказании для покинувших страну преступников
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал Думе принять в первом чтении проект о наказании для скрывшихся за рубежом преступников, сказано в решении... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T11:49
2024-12-13T11:49
россия
василий пискарев
госдума рф
генеральная прокуратура рф
общество
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал Думе принять в первом чтении проект о наказании для скрывшихся за рубежом преступников, сказано в решении комитета. "Рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении проект", - сказано в решении комитета. В августе в Госдуму был внесён проект, согласно которому Генеральной прокуратуре РФ могут дать право направлять в иностранные государства материалы для привлечения к ответственности граждан РФ, пытающихся избежать наказания, уехав за пределы страны. Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев отмечал, принятие законопроекта должно способствовать реализации такого основополагающего принципа уголовного судопроизводства, как неотвратимость наказания, в том числе и в отношении лиц, скрывающихся от правосудия за пределами России. В соответствии с законодательством РФ сейчас в случае совершения преступления на территории РФ иностранцем, впоследствии оказавшимся за ее пределами, и невозможности производства процессуальных действий с его участием на территории РФ все материалы возбужденного и расследуемого уголовного дела передаются в Генпрокуратуру РФ, которая решает вопрос об их направлении в компетентные органы иностранного государства для осуществления уголовного преследования. Согласно законопроекту и пояснительной записке, которые размещены в электронной думской базе, ГП РФ могут дать право направлять материалы дел россиян, скрывающихся в других странах, в органы этих государств для уголовного преследования.
https://ria.ru/20241213/udo-1989004216.html
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россия, василий пискарев, госдума рф, генеральная прокуратура рф, общество
Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Общество
Комитет ГД одобрил проект о наказании для покинувших страну преступников

Комитет ГД поддержал проект о наказании для скрывшихся за рубежом преступников

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал Думе принять в первом чтении проект о наказании для скрывшихся за рубежом преступников, сказано в решении комитета.
"Рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении проект", - сказано в решении комитета.
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Вчера, 11:07
В августе в Госдуму был внесён проект, согласно которому Генеральной прокуратуре РФ могут дать право направлять в иностранные государства материалы для привлечения к ответственности граждан РФ, пытающихся избежать наказания, уехав за пределы страны.
Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев отмечал, принятие законопроекта должно способствовать реализации такого основополагающего принципа уголовного судопроизводства, как неотвратимость наказания, в том числе и в отношении лиц, скрывающихся от правосудия за пределами России.
В соответствии с законодательством РФ сейчас в случае совершения преступления на территории РФ иностранцем, впоследствии оказавшимся за ее пределами, и невозможности производства процессуальных действий с его участием на территории РФ все материалы возбужденного и расследуемого уголовного дела передаются в Генпрокуратуру РФ, которая решает вопрос об их направлении в компетентные органы иностранного государства для осуществления уголовного преследования.
Согласно законопроекту и пояснительной записке, которые размещены в электронной думской базе, ГП РФ могут дать право направлять материалы дел россиян, скрывающихся в других странах, в органы этих государств для уголовного преследования.
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РоссияВасилий ПискаревГосдума РФГенеральная прокуратура РФОбщество
 
 
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