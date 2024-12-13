https://ria.ru/20241213/nakazanie-1989010556.html

Комитет ГД одобрил проект о наказании для покинувших страну преступников

Комитет ГД одобрил проект о наказании для покинувших страну преступников - РИА Новости, 13.12.2024

Комитет ГД одобрил проект о наказании для покинувших страну преступников

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал Думе принять в первом чтении проект о наказании для скрывшихся за рубежом преступников, сказано в решении... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T11:49

2024-12-13T11:49

2024-12-13T11:49

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василий пискарев

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генеральная прокуратура рф

общество

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал Думе принять в первом чтении проект о наказании для скрывшихся за рубежом преступников, сказано в решении комитета. "Рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении проект", - сказано в решении комитета. В августе в Госдуму был внесён проект, согласно которому Генеральной прокуратуре РФ могут дать право направлять в иностранные государства материалы для привлечения к ответственности граждан РФ, пытающихся избежать наказания, уехав за пределы страны. Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев отмечал, принятие законопроекта должно способствовать реализации такого основополагающего принципа уголовного судопроизводства, как неотвратимость наказания, в том числе и в отношении лиц, скрывающихся от правосудия за пределами России. В соответствии с законодательством РФ сейчас в случае совершения преступления на территории РФ иностранцем, впоследствии оказавшимся за ее пределами, и невозможности производства процессуальных действий с его участием на территории РФ все материалы возбужденного и расследуемого уголовного дела передаются в Генпрокуратуру РФ, которая решает вопрос об их направлении в компетентные органы иностранного государства для осуществления уголовного преследования. Согласно законопроекту и пояснительной записке, которые размещены в электронной думской базе, ГП РФ могут дать право направлять материалы дел россиян, скрывающихся в других странах, в органы этих государств для уголовного преследования.

https://ria.ru/20241213/udo-1989004216.html

https://ria.ru/20240724/inostrantsy-1961796106.html

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россия, василий пискарев, госдума рф, генеральная прокуратура рф, общество