https://ria.ru/20241213/naemnik-1988945608.html

Мосгорсуд приступил к заочному рассмотрению дела бельгийского наемника

Мосгорсуд приступил к заочному рассмотрению дела бельгийского наемника - РИА Новости, 13.12.2024

Мосгорсуд приступил к заочному рассмотрению дела бельгийского наемника

Мосгорсуд приступил к заочному рассмотрению уголовного дела в отношении подданного Бельгии Хусейна Джетмира, обвиняемого в наёмничестве после участия в составе... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T04:55

2024-12-13T04:55

2024-12-13T04:56

бельгия

украина

московский городской суд

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154865/32/1548653207_0:115:2937:1767_1920x0_80_0_0_e61330f82b780681b66363439ebf33bc.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Мосгорсуд приступил к заочному рассмотрению уголовного дела в отношении подданного Бельгии Хусейна Джетмира, обвиняемого в наёмничестве после участия в составе интернационального легиона в конфликте с Россией на Украине, следует из судебных материалов в распоряжении РИА Новости. Хусейн Джетмир – 25-летний уроженец Бельгии, подданный этой страны. Является военнослужащим воющего на стороне Украины интернационального легиона, объявлен в международный розыск, говорится в материалах. Заочное рассмотрение его дела по существу проходит в закрытом режиме, обратное, как следует из материалов, может привести к разглашению охраняемой законом тайны, информации о проведении СВО и её участниках. Ожидается, что в ходе слушания в качестве свидетелей будут опрошены российские военнослужащие. Мужчине предъявлено заочное обвинение в участии в качестве наёмника в вооружённом конфликте или военных действиях. Уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

https://ria.ru/20241212/naemnik-1988889228.html

https://ria.ru/20241210/prigovor-1988498144.html

бельгия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

бельгия, украина, московский городской суд, происшествия