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Мосгорсуд приступил к заочному рассмотрению дела бельгийского наемника - РИА Новости, 13.12.2024
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04:55 13.12.2024 (обновлено: 04:56 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/naemnik-1988945608.html
Мосгорсуд приступил к заочному рассмотрению дела бельгийского наемника
Мосгорсуд приступил к заочному рассмотрению дела бельгийского наемника - РИА Новости, 13.12.2024
Мосгорсуд приступил к заочному рассмотрению дела бельгийского наемника
Мосгорсуд приступил к заочному рассмотрению уголовного дела в отношении подданного Бельгии Хусейна Джетмира, обвиняемого в наёмничестве после участия в составе... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T04:55
2024-12-13T04:56
бельгия
украина
московский городской суд
происшествия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Мосгорсуд приступил к заочному рассмотрению уголовного дела в отношении подданного Бельгии Хусейна Джетмира, обвиняемого в наёмничестве после участия в составе интернационального легиона в конфликте с Россией на Украине, следует из судебных материалов в распоряжении РИА Новости. Хусейн Джетмир – 25-летний уроженец Бельгии, подданный этой страны. Является военнослужащим воющего на стороне Украины интернационального легиона, объявлен в международный розыск, говорится в материалах. Заочное рассмотрение его дела по существу проходит в закрытом режиме, обратное, как следует из материалов, может привести к разглашению охраняемой законом тайны, информации о проведении СВО и её участниках. Ожидается, что в ходе слушания в качестве свидетелей будут опрошены российские военнослужащие. Мужчине предъявлено заочное обвинение в участии в качестве наёмника в вооружённом конфликте или военных действиях. Уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.
https://ria.ru/20241212/naemnik-1988889228.html
https://ria.ru/20241210/prigovor-1988498144.html
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бельгия, украина, московский городской суд, происшествия
Бельгия, Украина, Московский городской суд, Происшествия
Мосгорсуд приступил к заочному рассмотрению дела бельгийского наемника

В Москве начали заочно судить бельгийского легионера за наемничество

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРешетка перед зданием Московского городского суда
Решетка перед зданием Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Решетка перед зданием Московского городского суда. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Мосгорсуд приступил к заочному рассмотрению уголовного дела в отношении подданного Бельгии Хусейна Джетмира, обвиняемого в наёмничестве после участия в составе интернационального легиона в конфликте с Россией на Украине, следует из судебных материалов в распоряжении РИА Новости.
Хусейн Джетмир – 25-летний уроженец Бельгии, подданный этой страны. Является военнослужащим воющего на стороне Украины интернационального легиона, объявлен в международный розыск, говорится в материалах.
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Заочное рассмотрение его дела по существу проходит в закрытом режиме, обратное, как следует из материалов, может привести к разглашению охраняемой законом тайны, информации о проведении СВО и её участниках. Ожидается, что в ходе слушания в качестве свидетелей будут опрошены российские военнослужащие.
Мужчине предъявлено заочное обвинение в участии в качестве наёмника в вооружённом конфликте или военных действиях. Уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.
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