Московские спасатели патрулируют городские реки и водоемы
Бирюков заявил, что спасатели патрулируют водоемы Москвы в усиленном режиме
© Фото : Департамент ГОЧС и пожарной безопасности МосквыСотрудники Департамента ГОЧС и пожарной безопасности Москвы
© Фото : Департамент ГОЧС и пожарной безопасности Москвы
Сотрудники Департамента ГОЧС и пожарной безопасности Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Столичные спасатели патрулируют городские реки и водоемы в усиленном режиме для предотвращения возможных происшествий, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах постоянно контролируют обстановку в районах рек и водоемов, так как лед пока хрупкий, а случаи выхода на него людей, несмотря на все предупреждения, к сожалению, есть. Еще раз призываем москвичей быть аккуратнее, не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", - сообщил Бирюков.
Заммэра рассказал, что толщина льда на Москве-реке местами составляет до пяти сантиметров, на примерно половине внутренних водоемов - от двух до семи сантиметров, на реке Десне и прудах в ТиНАО - около трех сантиметров.
"Регулярно проводятся замеры толщины льда, под особым контролем - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли. Спасатели патрулируют водные акватории на судах на воздушной подушке, всего задействовано более 25 единиц такой техники. Этот транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что безопасность на воде в столице обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов.