Рейтинг@Mail.ru
Московские спасатели патрулируют городские реки и водоемы - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:20 13.12.2024 (обновлено: 11:21 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/moskva-1989006471.html
Московские спасатели патрулируют городские реки и водоемы
Московские спасатели патрулируют городские реки и водоемы - РИА Новости, 13.12.2024
Московские спасатели патрулируют городские реки и водоемы
Столичные спасатели патрулируют городские реки и водоемы в усиленном режиме для предотвращения возможных происшествий, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T11:20
2024-12-13T11:21
городское хозяйство москвы
москва
тинао
петр бирюков
москва сегодня: мегаполис для жизни
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729757533_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_26fb07432d53d5ce0d65e2493814632a.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Столичные спасатели патрулируют городские реки и водоемы в усиленном режиме для предотвращения возможных происшествий, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах постоянно контролируют обстановку в районах рек и водоемов, так как лед пока хрупкий, а случаи выхода на него людей, несмотря на все предупреждения, к сожалению, есть. Еще раз призываем москвичей быть аккуратнее, не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", - сообщил Бирюков. Заммэра рассказал, что толщина льда на Москве-реке местами составляет до пяти сантиметров, на примерно половине внутренних водоемов - от двух до семи сантиметров, на реке Десне и прудах в ТиНАО - около трех сантиметров. "Регулярно проводятся замеры толщины льда, под особым контролем - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли. Спасатели патрулируют водные акватории на судах на воздушной подушке, всего задействовано более 25 единиц такой техники. Этот транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что безопасность на воде в столице обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов.
https://ria.ru/20241128/biryukov-1986183012.html
москва
тинао
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729757533_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_338be4367d9cdb1fdbc8f38a0dd1f8e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва, тинао, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, ТиНАО, Петр Бирюков, Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Московские спасатели патрулируют городские реки и водоемы

Бирюков заявил, что спасатели патрулируют водоемы Москвы в усиленном режиме

© Фото : Департамент ГОЧС и пожарной безопасности МосквыСотрудники Департамента ГОЧС и пожарной безопасности Москвы
Сотрудники Департамента ГОЧС и пожарной безопасности Москвы - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фото : Департамент ГОЧС и пожарной безопасности Москвы
Сотрудники Департамента ГОЧС и пожарной безопасности Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Столичные спасатели патрулируют городские реки и водоемы в усиленном режиме для предотвращения возможных происшествий, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах постоянно контролируют обстановку в районах рек и водоемов, так как лед пока хрупкий, а случаи выхода на него людей, несмотря на все предупреждения, к сожалению, есть. Еще раз призываем москвичей быть аккуратнее, не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", - сообщил Бирюков.
Заммэра рассказал, что толщина льда на Москве-реке местами составляет до пяти сантиметров, на примерно половине внутренних водоемов - от двух до семи сантиметров, на реке Десне и прудах в ТиНАО - около трех сантиметров.
"Регулярно проводятся замеры толщины льда, под особым контролем - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли. Спасатели патрулируют водные акватории на судах на воздушной подушке, всего задействовано более 25 единиц такой техники. Этот транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что безопасность на воде в столице обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Бирюков: реабилитация пруда "Радуга 2" проведена на востоке Москвы
28 ноября, 12:11
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваТиНАОПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала