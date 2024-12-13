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Овчинский: на севере Москвы реконструируют производственный комплекс - РИА Новости, 13.12.2024
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11:05 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/moskva-1988933490.html
Овчинский: на севере Москвы реконструируют производственный комплекс
Овчинский: на севере Москвы реконструируют производственный комплекс - РИА Новости, 13.12.2024
Овчинский: на севере Москвы реконструируют производственный комплекс
В столичном Западном Дегунине возобновят остановленную в 2019 году реконструкцию производственного комплекса, рассказал министр правительства Москвы,... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T11:05
2024-12-13T11:05
экономика
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. В столичном Западном Дегунине возобновят остановленную в 2019 году реконструкцию производственного комплекса, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский. "Для проработки вопроса дальнейшего развития территории в Западном Дегунине объект взяла на контроль Оперативная группа по сокращению объектов незавершенного строительства. В результате в октябре этого года приняли решение о размещении на месте долгостроя объекта пищевой промышленности и складского назначения. Выпуск необходимой документации завершится в начале 2025 года", – приводит его слова пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.На сегодняшний день в Москве работает более 300 предприятий этой отрасли. Реконструкция главного комплекса ОАО "Бусиновский МПК" площадью до 110 тысяч квадратных метров началась в 2017 году, но в 2019 году остановилась в связи с банкротством застройщика.Отмечается, что с 2011 года Оперативной группой решены вопросы по 683 объектам долгостроя. В эксплуатацию было введено 199 из этих объектов, по 272 возобновились работы, на 212 площадках был проведен демонтаж конструкций.
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экономика, москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Экономика, Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы

Овчинский: на севере Москвы реконструируют производственный комплекс

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. В столичном Западном Дегунине возобновят остановленную в 2019 году реконструкцию производственного комплекса, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.
"Для проработки вопроса дальнейшего развития территории в Западном Дегунине объект взяла на контроль Оперативная группа по сокращению объектов незавершенного строительства. В результате в октябре этого года приняли решение о размещении на месте долгостроя объекта пищевой промышленности и складского назначения. Выпуск необходимой документации завершится в начале 2025 года", – приводит его слова пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Ефимов: на севере Москвы будет реализовано 17 проектов КРТ
28 ноября, 10:16
На сегодняшний день в Москве работает более 300 предприятий этой отрасли.
Реконструкция главного комплекса ОАО "Бусиновский МПК" площадью до 110 тысяч квадратных метров началась в 2017 году, но в 2019 году остановилась в связи с банкротством застройщика.
Отмечается, что с 2011 года Оперативной группой решены вопросы по 683 объектам долгостроя. В эксплуатацию было введено 199 из этих объектов, по 272 возобновились работы, на 212 площадках был проведен демонтаж конструкций.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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ЭкономикаМоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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