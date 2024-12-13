https://ria.ru/20241213/moskva-1988933490.html
Овчинский: на севере Москвы реконструируют производственный комплекс
Овчинский: на севере Москвы реконструируют производственный комплекс - РИА Новости, 13.12.2024
Овчинский: на севере Москвы реконструируют производственный комплекс
В столичном Западном Дегунине возобновят остановленную в 2019 году реконструкцию производственного комплекса, рассказал министр правительства Москвы,... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T11:05
2024-12-13T11:05
2024-12-13T11:05
экономика
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. В столичном Западном Дегунине возобновят остановленную в 2019 году реконструкцию производственного комплекса, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский. "Для проработки вопроса дальнейшего развития территории в Западном Дегунине объект взяла на контроль Оперативная группа по сокращению объектов незавершенного строительства. В результате в октябре этого года приняли решение о размещении на месте долгостроя объекта пищевой промышленности и складского назначения. Выпуск необходимой документации завершится в начале 2025 года", – приводит его слова пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.На сегодняшний день в Москве работает более 300 предприятий этой отрасли. Реконструкция главного комплекса ОАО "Бусиновский МПК" площадью до 110 тысяч квадратных метров началась в 2017 году, но в 2019 году остановилась в связи с банкротством застройщика.Отмечается, что с 2011 года Оперативной группой решены вопросы по 683 объектам долгостроя. В эксплуатацию было введено 199 из этих объектов, по 272 возобновились работы, на 212 площадках был проведен демонтаж конструкций.
https://ria.ru/20241128/efimov-1986117089.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Экономика, Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. В столичном Западном Дегунине возобновят остановленную в 2019 году реконструкцию производственного комплекса, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.
"Для проработки вопроса дальнейшего развития территории в Западном Дегунине объект взяла на контроль Оперативная группа по сокращению объектов незавершенного строительства. В результате в октябре этого года приняли решение о размещении на месте долгостроя объекта пищевой промышленности и складского назначения. Выпуск необходимой документации завершится в начале 2025 года", – приводит его слова пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
.
На сегодняшний день в Москве работает более 300 предприятий этой отрасли.
Реконструкция главного комплекса ОАО "Бусиновский МПК" площадью до 110 тысяч квадратных метров началась в 2017 году, но в 2019 году остановилась в связи с банкротством застройщика.
Отмечается, что с 2011 года Оперативной группой решены вопросы по 683 объектам долгостроя. В эксплуатацию было введено 199 из этих объектов, по 272 возобновились работы, на 212 площадках был проведен демонтаж конструкций.