https://ria.ru/20241213/moskva-1988933490.html

Овчинский: на севере Москвы реконструируют производственный комплекс

Овчинский: на севере Москвы реконструируют производственный комплекс - РИА Новости, 13.12.2024

Овчинский: на севере Москвы реконструируют производственный комплекс

В столичном Западном Дегунине возобновят остановленную в 2019 году реконструкцию производственного комплекса, рассказал министр правительства Москвы,... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T11:05

2024-12-13T11:05

2024-12-13T11:05

экономика

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. В столичном Западном Дегунине возобновят остановленную в 2019 году реконструкцию производственного комплекса, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский. "Для проработки вопроса дальнейшего развития территории в Западном Дегунине объект взяла на контроль Оперативная группа по сокращению объектов незавершенного строительства. В результате в октябре этого года приняли решение о размещении на месте долгостроя объекта пищевой промышленности и складского назначения. Выпуск необходимой документации завершится в начале 2025 года", – приводит его слова пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.На сегодняшний день в Москве работает более 300 предприятий этой отрасли. Реконструкция главного комплекса ОАО "Бусиновский МПК" площадью до 110 тысяч квадратных метров началась в 2017 году, но в 2019 году остановилась в связи с банкротством застройщика.Отмечается, что с 2011 года Оперативной группой решены вопросы по 683 объектам долгостроя. В эксплуатацию было введено 199 из этих объектов, по 272 возобновились работы, на 212 площадках был проведен демонтаж конструкций.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы