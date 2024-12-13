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Миляев провел совещание с главами предприятий гражданской промышленности

Миляев провел совещание с главами предприятий гражданской промышленности - РИА Новости, 13.12.2024

Миляев провел совещание с главами предприятий гражданской промышленности

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в пятницу провел совещание с руководителями предприятий гражданской промышленности региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T19:15

2024-12-13T19:15

2024-12-13T19:15

тульская область

экономика

тульская область

россия

дмитрий миляев

владимир путин

фонд развития промышленности

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в пятницу провел совещание с руководителями предприятий гражданской промышленности региона, сообщает пресс-служба облправительства. Глава региона отметил, что Тульская область – один из главных индустриальных центров России. Почти половина валового регионального продукта приходится на промышленные производства, в то время как в среднем по России это 16%. Главные "визитные карточки" гражданской промышленности – машиностроение, металлургия, химия и с недавнего времени – автомобилестроение. Несмотря на санкционное давление, тульские предприятия ищут новые рынки сбыта, увеличивают объемы выпуска продукции. "Индекс роста промышленного производства в Тульской области неизменно демонстрирует положительную динамику. Наш регион входит в десятку лучших в стране по этому показателю. Президент РФ Владимир Путин поставил задачи по достижению технологического суверенитета и наращиванию экспортного потенциала. Благодаря руководителям и коллективам предприятий, которые стремятся к развитию, мы видим позитивные результаты, положительную динамику в решении задач импортозамещения", – приводит пресс-служба слова Миляева. Он добавил, что актуальные вопросы предприятий решаются совместно как на региональном, так и на федеральном уровне. И поручил министерству промышленности и торговли Тульской области подготовить предложения по поддержке предприятий и направить их в рабочую группу комиссии Госсовета по направлению "Промышленность". О мерах развития промышленности в Тульской области доложил заместитель председателя правительства Павел Татаренко. Он отметил, что предприятиям предоставляются более 170 федеральных и региональных мер поддержки. Среди них - меры, касающиеся выпуска приоритетной, импортозамещающей продукции, промышленная ипотека и программа "доращивания", возмещение затрат на уплату процентов по кредитам для реализации комплексным инвестиционных проектов по развитию производств мало- и среднетоннажной химической продукции, поддержка промышленного экспорта. По словам Татаренко, в 2025 году отраслями в фокусе повышенного внимания станут станкостроение и радиоэлектроника. Для организаций в сфере производства станкоинструментальной продукции доступны льготные гарантии ВЭБ (по ставке не выше 1% годовых), субсидии на предоставление скидок покупателям, субсидии на разработку и организацию производства новых видов продукции. В сфере радиоэлектроники поддержка оказывается по направлениям разработки и создания электронной компонентой базы. Отдельное место в системе поддержки предприятий региона занимает Фонд развития промышленности. В настоящее время промышленным предприятием доступны 8 федеральных, 4 совместные и 4 региональные программы финансирования с объемом финансирования от 5 млн до 10 млрд рублей и процентной ставкой от 1 до 5% годовых. Участники совещания также обсудили внутреннюю и межрегиональную кооперацию предприятий региона. По итогам совещания Миляев поручил Татаренко совместно с Тульской торгово-промышленной палатой оказать предприятиям содействие в развитии кооперационных связей и провести рабочие встречи с представителями предприятий на региональном и муниципальном уровне для информирования о мерах поддержки, индивидуальной проработки проблемных вопросов, закрепления кураторов и укрепления взаимодействия.

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экономика, тульская область, россия, дмитрий миляев, владимир путин, фонд развития промышленности