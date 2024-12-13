Рейтинг@Mail.ru
Миляев провел совещание с главами предприятий гражданской промышленности - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
19:15 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/milyaev-1989136913.html
Миляев провел совещание с главами предприятий гражданской промышленности
Миляев провел совещание с главами предприятий гражданской промышленности - РИА Новости, 13.12.2024
Миляев провел совещание с главами предприятий гражданской промышленности
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в пятницу провел совещание с руководителями предприятий гражданской промышленности региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T19:15
2024-12-13T19:15
тульская область
экономика
тульская область
россия
дмитрий миляев
владимир путин
фонд развития промышленности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966390037_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6ea501ddb40e576c97ad39ca554663c.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в пятницу провел совещание с руководителями предприятий гражданской промышленности региона, сообщает пресс-служба облправительства. Глава региона отметил, что Тульская область – один из главных индустриальных центров России. Почти половина валового регионального продукта приходится на промышленные производства, в то время как в среднем по России это 16%. Главные "визитные карточки" гражданской промышленности – машиностроение, металлургия, химия и с недавнего времени – автомобилестроение. Несмотря на санкционное давление, тульские предприятия ищут новые рынки сбыта, увеличивают объемы выпуска продукции. "Индекс роста промышленного производства в Тульской области неизменно демонстрирует положительную динамику. Наш регион входит в десятку лучших в стране по этому показателю. Президент РФ Владимир Путин поставил задачи по достижению технологического суверенитета и наращиванию экспортного потенциала. Благодаря руководителям и коллективам предприятий, которые стремятся к развитию, мы видим позитивные результаты, положительную динамику в решении задач импортозамещения", – приводит пресс-служба слова Миляева. Он добавил, что актуальные вопросы предприятий решаются совместно как на региональном, так и на федеральном уровне. И поручил министерству промышленности и торговли Тульской области подготовить предложения по поддержке предприятий и направить их в рабочую группу комиссии Госсовета по направлению "Промышленность". О мерах развития промышленности в Тульской области доложил заместитель председателя правительства Павел Татаренко. Он отметил, что предприятиям предоставляются более 170 федеральных и региональных мер поддержки. Среди них - меры, касающиеся выпуска приоритетной, импортозамещающей продукции, промышленная ипотека и программа "доращивания", возмещение затрат на уплату процентов по кредитам для реализации комплексным инвестиционных проектов по развитию производств мало- и среднетоннажной химической продукции, поддержка промышленного экспорта. По словам Татаренко, в 2025 году отраслями в фокусе повышенного внимания станут станкостроение и радиоэлектроника. Для организаций в сфере производства станкоинструментальной продукции доступны льготные гарантии ВЭБ (по ставке не выше 1% годовых), субсидии на предоставление скидок покупателям, субсидии на разработку и организацию производства новых видов продукции. В сфере радиоэлектроники поддержка оказывается по направлениям разработки и создания электронной компонентой базы. Отдельное место в системе поддержки предприятий региона занимает Фонд развития промышленности. В настоящее время промышленным предприятием доступны 8 федеральных, 4 совместные и 4 региональные программы финансирования с объемом финансирования от 5 млн до 10 млрд рублей и процентной ставкой от 1 до 5% годовых. Участники совещания также обсудили внутреннюю и межрегиональную кооперацию предприятий региона. По итогам совещания Миляев поручил Татаренко совместно с Тульской торгово-промышленной палатой оказать предприятиям содействие в развитии кооперационных связей и провести рабочие встречи с представителями предприятий на региональном и муниципальном уровне для информирования о мерах поддержки, индивидуальной проработки проблемных вопросов, закрепления кураторов и укрепления взаимодействия.
тульская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966390037_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_38e20ef70f9647fb557e4e55e319629c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, тульская область, россия, дмитрий миляев, владимир путин, фонд развития промышленности
Тульская область, Экономика, Тульская область, Россия, Дмитрий Миляев, Владимир Путин, Фонд развития промышленности
Миляев провел совещание с главами предприятий гражданской промышленности

Миляев провел совещание с руководством предприятий гражданской промышленности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Миляев
Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Миляев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в пятницу провел совещание с руководителями предприятий гражданской промышленности региона, сообщает пресс-служба облправительства.
Глава региона отметил, что Тульская область – один из главных индустриальных центров России. Почти половина валового регионального продукта приходится на промышленные производства, в то время как в среднем по России это 16%. Главные "визитные карточки" гражданской промышленности – машиностроение, металлургия, химия и с недавнего времени – автомобилестроение. Несмотря на санкционное давление, тульские предприятия ищут новые рынки сбыта, увеличивают объемы выпуска продукции.
"Индекс роста промышленного производства в Тульской области неизменно демонстрирует положительную динамику. Наш регион входит в десятку лучших в стране по этому показателю. Президент РФ Владимир Путин поставил задачи по достижению технологического суверенитета и наращиванию экспортного потенциала. Благодаря руководителям и коллективам предприятий, которые стремятся к развитию, мы видим позитивные результаты, положительную динамику в решении задач импортозамещения", – приводит пресс-служба слова Миляева.
Он добавил, что актуальные вопросы предприятий решаются совместно как на региональном, так и на федеральном уровне. И поручил министерству промышленности и торговли Тульской области подготовить предложения по поддержке предприятий и направить их в рабочую группу комиссии Госсовета по направлению "Промышленность".
О мерах развития промышленности в Тульской области доложил заместитель председателя правительства Павел Татаренко. Он отметил, что предприятиям предоставляются более 170 федеральных и региональных мер поддержки. Среди них - меры, касающиеся выпуска приоритетной, импортозамещающей продукции, промышленная ипотека и программа "доращивания", возмещение затрат на уплату процентов по кредитам для реализации комплексным инвестиционных проектов по развитию производств мало- и среднетоннажной химической продукции, поддержка промышленного экспорта.
По словам Татаренко, в 2025 году отраслями в фокусе повышенного внимания станут станкостроение и радиоэлектроника. Для организаций в сфере производства станкоинструментальной продукции доступны льготные гарантии ВЭБ (по ставке не выше 1% годовых), субсидии на предоставление скидок покупателям, субсидии на разработку и организацию производства новых видов продукции. В сфере радиоэлектроники поддержка оказывается по направлениям разработки и создания электронной компонентой базы.
Отдельное место в системе поддержки предприятий региона занимает Фонд развития промышленности. В настоящее время промышленным предприятием доступны 8 федеральных, 4 совместные и 4 региональные программы финансирования с объемом финансирования от 5 млн до 10 млрд рублей и процентной ставкой от 1 до 5% годовых.
Участники совещания также обсудили внутреннюю и межрегиональную кооперацию предприятий региона.
По итогам совещания Миляев поручил Татаренко совместно с Тульской торгово-промышленной палатой оказать предприятиям содействие в развитии кооперационных связей и провести рабочие встречи с представителями предприятий на региональном и муниципальном уровне для информирования о мерах поддержки, индивидуальной проработки проблемных вопросов, закрепления кураторов и укрепления взаимодействия.
 
Тульская областьЭкономикаТульская областьРоссияДмитрий МиляевВладимир ПутинФонд развития промышленности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала