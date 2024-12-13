https://ria.ru/20241213/meksika-1988938673.html

В Мексике при взрыве пиротехники пострадали 30 человек

В Мексике при взрыве пиротехники пострадали 30 человек - РИА Новости, 13.12.2024

В Мексике при взрыве пиротехники пострадали 30 человек

По меньшей мере 30 человек получили ранения на религиозном празднике в церкви в Мексиканском штате Герреро, где взорвалась пиротехника, госпитализированы в... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T02:16

2024-12-13T02:16

2024-12-13T02:16

в мире

герреро

мексика

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МЕХИКО, 13 дек - РИА Новости. По меньшей мере 30 человек получили ранения на религиозном празднике в церкви в Мексиканском штате Герреро, где взорвалась пиротехника, госпитализированы в тяжелом состоянии 16 человек, сообщил минздрав региона в соцсети Х. "По первоначальным данным, пострадали 30 человек, из которых 16 получили серьезные ранения, большинство госпитализированы в больницу Арселии. Трое несовершеннолетних пациентов были переведены в другие больницы в связи с тяжестью ожогов", - говорится в сообщении, опубликованном в блоге министерства здравоохранения. Взрыв пиротехнических ракет произошел внутри церкви в муниципалитете Тлальчапа утром в четверг во время торжеств в честь Девы Марии Гваделупской. Как заявила губернатор региона Эвелин Сальгадо, причиной трагедии стало неправильное обращение с фейерверками. По информации издания Milenio, среди пострадавших при взрыве - мальчик, которому ампутировали ногу, и девочка с ожогами 90% тела. Состояние здоровья несовершеннолетних оценивается как тяжелое, их срочно направили в столицу страны. По преданию, Мария Гваделупская явилась индейцу Хуану Диего 12 декабря 1531 года на холме Тепаяк и попросила передать испанским миссионерам просьбу построить на этом месте храм. С тех пор люди верят, что молитва, обращенная в этот день Святой Деве, принесет удачу, поможет вылечиться больным, даст богатство и счастье. Миллионы человек стремятся 12 декабря попасть если не в саму базилику, в которой хранится плащ с нерукотворным образом святой, то хотя бы на площадь рядом с ней.

https://ria.ru/20241212/pozhary-1988732509.html

https://ria.ru/20240726/bolgarija-1962113409.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, герреро, мексика