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В Мексике при взрыве пиротехники пострадали 30 человек - РИА Новости, 13.12.2024
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02:16 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/meksika-1988938673.html
В Мексике при взрыве пиротехники пострадали 30 человек
В Мексике при взрыве пиротехники пострадали 30 человек - РИА Новости, 13.12.2024
В Мексике при взрыве пиротехники пострадали 30 человек
По меньшей мере 30 человек получили ранения на религиозном празднике в церкви в Мексиканском штате Герреро, где взорвалась пиротехника, госпитализированы в... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T02:16
2024-12-13T02:16
в мире
герреро
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МЕХИКО, 13 дек - РИА Новости. По меньшей мере 30 человек получили ранения на религиозном празднике в церкви в Мексиканском штате Герреро, где взорвалась пиротехника, госпитализированы в тяжелом состоянии 16 человек, сообщил минздрав региона в соцсети Х. "По первоначальным данным, пострадали 30 человек, из которых 16 получили серьезные ранения, большинство госпитализированы в больницу Арселии. Трое несовершеннолетних пациентов были переведены в другие больницы в связи с тяжестью ожогов", - говорится в сообщении, опубликованном в блоге министерства здравоохранения. Взрыв пиротехнических ракет произошел внутри церкви в муниципалитете Тлальчапа утром в четверг во время торжеств в честь Девы Марии Гваделупской. Как заявила губернатор региона Эвелин Сальгадо, причиной трагедии стало неправильное обращение с фейерверками. По информации издания Milenio, среди пострадавших при взрыве - мальчик, которому ампутировали ногу, и девочка с ожогами 90% тела. Состояние здоровья несовершеннолетних оценивается как тяжелое, их срочно направили в столицу страны. По преданию, Мария Гваделупская явилась индейцу Хуану Диего 12 декабря 1531 года на холме Тепаяк и попросила передать испанским миссионерам просьбу построить на этом месте храм. С тех пор люди верят, что молитва, обращенная в этот день Святой Деве, принесет удачу, поможет вылечиться больным, даст богатство и счастье. Миллионы человек стремятся 12 декабря попасть если не в саму базилику, в которой хранится плащ с нерукотворным образом святой, то хотя бы на площадь рядом с ней.
https://ria.ru/20241212/pozhary-1988732509.html
https://ria.ru/20240726/bolgarija-1962113409.html
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в мире, герреро, мексика
В мире, Герреро, Мексика
В Мексике при взрыве пиротехники пострадали 30 человек

При взрыве пиротехники в церкви в Мексике пострадали не менее 30 человек

© AP Photo / Alberto LopezСотрудники экстренных служб в Мексике
Сотрудники экстренных служб в Мексике - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Alberto Lopez
Сотрудники экстренных служб в Мексике. Архивное фото
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МЕХИКО, 13 дек - РИА Новости. По меньшей мере 30 человек получили ранения на религиозном празднике в церкви в Мексиканском штате Герреро, где взорвалась пиротехника, госпитализированы в тяжелом состоянии 16 человек, сообщил минздрав региона в соцсети Х.
"По первоначальным данным, пострадали 30 человек, из которых 16 получили серьезные ранения, большинство госпитализированы в больницу Арселии. Трое несовершеннолетних пациентов были переведены в другие больницы в связи с тяжестью ожогов", - говорится в сообщении, опубликованном в блоге министерства здравоохранения.
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Вчера, 07:30
Взрыв пиротехнических ракет произошел внутри церкви в муниципалитете Тлальчапа утром в четверг во время торжеств в честь Девы Марии Гваделупской. Как заявила губернатор региона Эвелин Сальгадо, причиной трагедии стало неправильное обращение с фейерверками.
По информации издания Milenio, среди пострадавших при взрыве - мальчик, которому ампутировали ногу, и девочка с ожогами 90% тела. Состояние здоровья несовершеннолетних оценивается как тяжелое, их срочно направили в столицу страны.
По преданию, Мария Гваделупская явилась индейцу Хуану Диего 12 декабря 1531 года на холме Тепаяк и попросила передать испанским миссионерам просьбу построить на этом месте храм. С тех пор люди верят, что молитва, обращенная в этот день Святой Деве, принесет удачу, поможет вылечиться больным, даст богатство и счастье. Миллионы человек стремятся 12 декабря попасть если не в саму базилику, в которой хранится плащ с нерукотворным образом святой, то хотя бы на площадь рядом с ней.
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В миреГеррероМексика
 
 
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