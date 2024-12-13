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Медведев призвал закрепить идею незаменимости России для Украины - РИА Новости, 13.12.2024
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15:21 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/medvedev-1989081412.html
Медведев призвал закрепить идею незаменимости России для Украины
Медведев призвал закрепить идею незаменимости России для Украины - РИА Новости, 13.12.2024
Медведев призвал закрепить идею незаменимости России для Украины
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что одной из задач России на украинском направлении состоит в том, чтобы помочь жителям Малороссии и... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:21
2024-12-13T15:21
россия
новороссия
украина
дмитрий медведев
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что одной из задач России на украинском направлении состоит в том, чтобы помочь жителям Малороссии и Новороссии построить страну без морока "украинства", а также закрепить идею и незаменимости русского языка и культуры. Статья Медведева "О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая" опубликована в журнале "Международная жизнь". &quot;Наша задача - помочь жителям Малороссии и Новороссии построить Украину без морока &quot;украинства&quot;. Закрепить в общественном сознании, что Россия для Украины незаменима ни в культурном, ни в языковом, ни в политическом планах&quot;, - отметил Медведев в статье.
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россия, новороссия, украина, дмитрий медведев
Россия, Новороссия, Украина, Дмитрий Медведев
Медведев призвал закрепить идею незаменимости России для Украины

Медведев: надо закрепить в общественном сознании, что РФ для Украины незаменима

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что одной из задач России на украинском направлении состоит в том, чтобы помочь жителям Малороссии и Новороссии построить страну без морока "украинства", а также закрепить идею и незаменимости русского языка и культуры.
Статья Медведева "О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая" опубликована в журнале "Международная жизнь".
«

"Наша задача - помочь жителям Малороссии и Новороссии построить Украину без морока "украинства". Закрепить в общественном сознании, что Россия для Украины незаменима ни в культурном, ни в языковом, ни в политическом планах", - отметил Медведев в статье.

Скриншот видео, опубликованного в телеграм-канале Дмитрия Медведева - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Медведев опубликовал карту России с вписанной в ее границы Украиной
12 июня, 09:28
 
РоссияНовороссияУкраинаДмитрий Медведев
 
 
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