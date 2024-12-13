https://ria.ru/20241213/medvedev-1989081412.html
Медведев призвал закрепить идею незаменимости России для Украины
Медведев призвал закрепить идею незаменимости России для Украины - РИА Новости, 13.12.2024
Медведев призвал закрепить идею незаменимости России для Украины
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что одной из задач России на украинском направлении состоит в том, чтобы помочь жителям Малороссии и... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:21
2024-12-13T15:21
2024-12-13T15:21
россия
новороссия
украина
дмитрий медведев
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что одной из задач России на украинском направлении состоит в том, чтобы помочь жителям Малороссии и Новороссии построить страну без морока "украинства", а также закрепить идею и незаменимости русского языка и культуры. Статья Медведева "О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая" опубликована в журнале "Международная жизнь". "Наша задача - помочь жителям Малороссии и Новороссии построить Украину без морока "украинства". Закрепить в общественном сознании, что Россия для Украины незаменима ни в культурном, ни в языковом, ни в политическом планах", - отметил Медведев в статье.
https://ria.ru/20240612/medvedev-1952327103.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новороссия, украина, дмитрий медведев
Россия, Новороссия, Украина, Дмитрий Медведев
Медведев призвал закрепить идею незаменимости России для Украины
Медведев: надо закрепить в общественном сознании, что РФ для Украины незаменима