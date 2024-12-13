https://ria.ru/20241213/medvedev-1989081412.html

Медведев призвал закрепить идею незаменимости России для Украины

Медведев призвал закрепить идею незаменимости России для Украины - РИА Новости, 13.12.2024

Медведев призвал закрепить идею незаменимости России для Украины

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что одной из задач России на украинском направлении состоит в том, чтобы помочь жителям Малороссии и... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T15:21

2024-12-13T15:21

2024-12-13T15:21

россия

новороссия

украина

дмитрий медведев

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что одной из задач России на украинском направлении состоит в том, чтобы помочь жителям Малороссии и Новороссии построить страну без морока "украинства", а также закрепить идею и незаменимости русского языка и культуры. Статья Медведева "О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая" опубликована в журнале "Международная жизнь". "Наша задача - помочь жителям Малороссии и Новороссии построить Украину без морока "украинства". Закрепить в общественном сознании, что Россия для Украины незаменима ни в культурном, ни в языковом, ни в политическом планах", - отметил Медведев в статье.

https://ria.ru/20240612/medvedev-1952327103.html

россия

новороссия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, новороссия, украина, дмитрий медведев