https://ria.ru/20241213/medvedev-1989073885.html
Медведев заявил об ответственности России и Китая за будущее человечества
Медведев заявил об ответственности России и Китая за будущее человечества - РИА Новости, 13.12.2024
Медведев заявил об ответственности России и Китая за будущее человечества
Россия и Китай будут сообща решать проблемы, оставшиеся от прошлого, сейчас на двух странах лежит ответственность за настоящее и будущее человечества, считает... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:02
2024-12-13T15:02
2024-12-13T15:07
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россия и Китай будут сообща решать проблемы, оставшиеся от прошлого, сейчас на двух странах лежит ответственность за настоящее и будущее человечества, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Несмотря на происходящие в мире коренные изменения, обусловленные формированием многополярного мира, существуют и неизменные за десятилетия константы. На России и Китае продолжает лежать ответственность за настоящее и будущее человечества. Выполнять эту непростую миссию мы и впредь будем сообща, по ходу решая оставшиеся от прошлого проблемы", - говорится в статье Медведева "О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая", которая опубликована в журнале "Международная жизнь".Также он отметил, что российский и китайский народы связывают дружба и добрососедство, которые основаны на глубоких исторических традициях, и напомнил, что в 2024 году отмечается 75-летие установления дипломатических отношений и образования КНР.
https://ria.ru/20241213/medvedev-1989077612.html
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россия, китай, дмитрий медведев, в мире
Россия, Китай, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев заявил об ответственности России и Китая за будущее человечества
Медведев: Россия и Китай будут сообща решать проблемы, оставшиеся от прошлого