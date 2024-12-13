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Медведчук объяснил, почему тысячи украинцев выбирают Россию - РИА Новости, 13.12.2024
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10:57 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/medvedchuk-1989001592.html
Медведчук объяснил, почему тысячи украинцев выбирают Россию
Медведчук объяснил, почему тысячи украинцев выбирают Россию - РИА Новости, 13.12.2024
Медведчук объяснил, почему тысячи украинцев выбирают Россию
Тысячи украинцев выбирают в Россию, а не Украину, потому что их не устраивают "унизительные и нечеловеческие" условия жизни, созданные украинскими властями для... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T10:57
2024-12-13T10:57
в мире
украина
россия
киев
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Тысячи украинцев выбирают в Россию, а не Украину, потому что их не устраивают "унизительные и нечеловеческие" условия жизни, созданные украинскими властями для перемещенных лиц, заявил председатель совета движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной на родине украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. "Возвращение тысяч граждан Украины на неподконтрольные Киеву территории, то есть осознанный выбор России как государства проживания, – один из главных трендов обанкротившейся Украины (Владимира) Зеленского. Именно созданные властью унизительные нечеловеческие условия жизни, в том числе и для пребывания внутренне перемещенных лиц, оказались такими, что выжить в таких условиях оказалось попросту невозможно", - написал Медведчук в авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру". Медведчук рассказал, что расходы на выплату помощи на проживание внутренне перемещенных лиц на 2025 год сокращаются. "Мизерные выплаты на сегодня получают лишь 1,2 миллиона переселенцев из 3,6 миллиона официально зафиксированных. Таким образом, Киев планомерно создает максимально неблагоприятные условия в Украине для переселенцев, подталкивая их к возврату домой". - подчеркивает он. Медведчук указывает, что суммарное население вошедших в состав России территорий, по официальным данным местных статистических служб, в нынешнем году достигло отметки в 8,6 миллиона человек. "Тогда как население Украины продолжает неуклонно сокращаться. То есть Россия прирастает населением, а Украина Зеленского его безвозвратно теряет", - пишет председатель совета движения "Другая Украина". Он также отмечает, что гражданам Украины выгодно жить в России, потому что они будут получать больше, а тратить меньше. "Украинцев гонит в Россию еще и желание спасти свою жизнь от беспредела властей, коррупции на всех уровнях, которые царят в Украине Зеленского, где запрещены русский язык, родной для большей части граждан Украины, а также каноническое православие, исторически сложившаяся вера украинского народа", - указывает Медведчук.
https://ria.ru/20241129/medvedchuk-1986388899.html
https://ria.ru/20241206/medvedchuk-1987813483.html
https://ria.ru/20241108/zelenskiy-1982624243.html
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в мире, украина, россия, киев, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Украина, Россия, Киев, Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа - За жизнь
Медведчук объяснил, почему тысячи украинцев выбирают Россию

Медведчук заявил, украинцев не устраивают унизительные условия жизни

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Тысячи украинцев выбирают в Россию, а не Украину, потому что их не устраивают "унизительные и нечеловеческие" условия жизни, созданные украинскими властями для перемещенных лиц, заявил председатель совета движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной на родине украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
"Возвращение тысяч граждан Украины на неподконтрольные Киеву территории, то есть осознанный выбор России как государства проживания, – один из главных трендов обанкротившейся Украины (Владимира) Зеленского. Именно созданные властью унизительные нечеловеческие условия жизни, в том числе и для пребывания внутренне перемещенных лиц, оказались такими, что выжить в таких условиях оказалось попросту невозможно", - написал Медведчук в авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру".
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Медведчук рассказал, что расходы на выплату помощи на проживание внутренне перемещенных лиц на 2025 год сокращаются.
"Мизерные выплаты на сегодня получают лишь 1,2 миллиона переселенцев из 3,6 миллиона официально зафиксированных. Таким образом, Киев планомерно создает максимально неблагоприятные условия в Украине для переселенцев, подталкивая их к возврату домой". - подчеркивает он.
Медведчук указывает, что суммарное население вошедших в состав России территорий, по официальным данным местных статистических служб, в нынешнем году достигло отметки в 8,6 миллиона человек.
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"Тогда как население Украины продолжает неуклонно сокращаться. То есть Россия прирастает населением, а Украина Зеленского его безвозвратно теряет", - пишет председатель совета движения "Другая Украина".
Он также отмечает, что гражданам Украины выгодно жить в России, потому что они будут получать больше, а тратить меньше.
"Украинцев гонит в Россию еще и желание спасти свою жизнь от беспредела властей, коррупции на всех уровнях, которые царят в Украине Зеленского, где запрещены русский язык, родной для большей части граждан Украины, а также каноническое православие, исторически сложившаяся вера украинского народа", - указывает Медведчук.
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