Макрон призвал грузинские политические силы к диалогу
Президент Франции Макрон призвал все грузинские политические силы к диалогу
© AP Photo / Yara NardiПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Yara Nardi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 13 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал все грузинские политические силы к диалогу с целью выхода из ситуации, его видеообращение публикует французское посольство в Тбилиси.
"Мы стоим на вашей стороне, чтобы поддержать ваши европейские и демократические устремления. Грузия не может надеяться на продвижение по европейскому пути, если мирные демонстрации подавляются с непропорциональным применением силы, если организации гражданского общества, журналисты, члены оппозиционных партий подвергаются преследованиям, если не защищены свобода выражения мнений и собраний. Хочу верить, что существует путь, соответствующий европейским устремлениям страны, путь открытый, для вежливого диалога всех политических сил и организаций гражданского общества. За этот диалог несут ответственность все грузины", - сказал Макрон в своем видеообращении.
Макрон 11 декабря в телефонном разговоре с основателем "Грузинской мечты" Бидзиной Иванишвили выразил готовность помочь в разгрузке ситуации в Грузии.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ использовали спецтехнику, включая водометы.