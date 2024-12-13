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Макрон призвал грузинские политические силы к диалогу - РИА Новости, 13.12.2024
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21:32 13.12.2024 (обновлено: 21:33 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/makron-1989153024.html
Макрон призвал грузинские политические силы к диалогу
Макрон призвал грузинские политические силы к диалогу - РИА Новости, 13.12.2024
Макрон призвал грузинские политические силы к диалогу
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал все грузинские политические силы к диалогу с целью выхода из ситуации, его видеообращение публикует французское... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T21:32
2024-12-13T21:33
в мире
грузия
франция
тбилиси
эммануэль макрон
бидзина иванишвили
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 13 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал все грузинские политические силы к диалогу с целью выхода из ситуации, его видеообращение публикует французское посольство в Тбилиси. "Мы стоим на вашей стороне, чтобы поддержать ваши европейские и демократические устремления. Грузия не может надеяться на продвижение по европейскому пути, если мирные демонстрации подавляются с непропорциональным применением силы, если организации гражданского общества, журналисты, члены оппозиционных партий подвергаются преследованиям, если не защищены свобода выражения мнений и собраний. Хочу верить, что существует путь, соответствующий европейским устремлениям страны, путь открытый, для вежливого диалога всех политических сил и организаций гражданского общества. За этот диалог несут ответственность все грузины", - сказал Макрон в своем видеообращении. Макрон 11 декабря в телефонном разговоре с основателем "Грузинской мечты" Бидзиной Иванишвили выразил готовность помочь в разгрузке ситуации в Грузии. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ использовали спецтехнику, включая водометы.
https://ria.ru/20241213/gruziya-1989102031.html
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в мире, грузия, франция, тбилиси, эммануэль макрон, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Франция, Тбилиси, Эммануэль Макрон, Бидзина Иванишвили, Ираклий Кобахидзе
Макрон призвал грузинские политические силы к диалогу

Президент Франции Макрон призвал все грузинские политические силы к диалогу

© AP Photo / Yara NardiПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Yara Nardi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 13 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал все грузинские политические силы к диалогу с целью выхода из ситуации, его видеообращение публикует французское посольство в Тбилиси.
"Мы стоим на вашей стороне, чтобы поддержать ваши европейские и демократические устремления. Грузия не может надеяться на продвижение по европейскому пути, если мирные демонстрации подавляются с непропорциональным применением силы, если организации гражданского общества, журналисты, члены оппозиционных партий подвергаются преследованиям, если не защищены свобода выражения мнений и собраний. Хочу верить, что существует путь, соответствующий европейским устремлениям страны, путь открытый, для вежливого диалога всех политических сил и организаций гражданского общества. За этот диалог несут ответственность все грузины", - сказал Макрон в своем видеообращении.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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Макрон 11 декабря в телефонном разговоре с основателем "Грузинской мечты" Бидзиной Иванишвили выразил готовность помочь в разгрузке ситуации в Грузии.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ использовали спецтехнику, включая водометы.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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В миреГрузияФранцияТбилисиЭммануэль МакронБидзина ИванишвилиИраклий Кобахидзе
 
 
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