https://ria.ru/20241213/loshadi-1989114217.html

В Дагестане спасли четырех лошадей, застрявших в глиняной яме

В Дагестане спасли четырех лошадей, застрявших в глиняной яме - РИА Новости, 13.12.2024

В Дагестане спасли четырех лошадей, застрявших в глиняной яме

Четырех лошадей, застрявших в глиняной яме в Кизлярском районе Дагестана, спасли местные жители, одно животное погибло, сообщили в пресс-службе министерства... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T17:42

2024-12-13T17:42

2024-12-13T17:43

россия

республика дагестан

кизлярский район

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 13 дек - РИА Новости. Четырех лошадей, застрявших в глиняной яме в Кизлярском районе Дагестана, спасли местные жители, одно животное погибло, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики. В пятницу в дагестанских Telegram-каналах распространилось видео, на котором лошади провалились в яму и увязли в глине. В администрации Кизлярского района ранее сообщили РИА Новости, что в грязевую ловушку, предположительно, попали семь скакунов, на помощь им пришли местные жители, двое животных погибли. "Инцидент произошел на землях отгонного животноводства в Кизлярском районе. На него оперативно отреагировали в МЧС, однако помощь профессиональных спасателей не потребовалась — местные жители самостоятельно вытащили животных. Действительно, одну лошадь спасти не удалось, но остальные четыре живы, их здоровью ничего не угрожает", – говорится в сообщении. В пресс-службе администрации района также подтвердили РИА Новости, что погибла одна лошадь. Один из спасенных скакунов получил увечья.

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россия

кизлярский район

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Застрявший табун лошадей в глиняной яме в Дагестане Табун лошадей застрял в глиняной яме в Дагестане, местные жители пытаются спасти животных, рассказали РИА Новости местные власти. Видимо, кто-то лошадей напугал, и они попали в эту жижу. Местные ребята на УАЗике вытаскивают их сейчас. Всего в ловушке оказались семь лошадей. Двоих спасти уже не удалось. 2024-12-13T17:42 true PT0M18S

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россия, республика дагестан, кизлярский район, происшествия