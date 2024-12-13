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Жители МО смогут срубить новогоднюю ель в трех лесных питомниках - РИА Новости, 13.12.2024
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Новости Подмосковья
 
15:11 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/les-1989078811.html
Жители МО смогут срубить новогоднюю ель в трех лесных питомниках
Жители МО смогут срубить новогоднюю ель в трех лесных питомниках - РИА Новости, 13.12.2024
Жители МО смогут срубить новогоднюю ель в трех лесных питомниках
Возможность срубить новогоднюю ель на законных основаниях появится у жителей Подмосковья. Приобрести дерево можно с 14 по 30 декабря на территории трех лесных... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:11
2024-12-13T15:11
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Возможность срубить новогоднюю ель на законных основаниях появится у жителей Подмосковья. Приобрести дерево можно с 14 по 30 декабря на территории трех лесных питомников региона. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на подмосковный комлесхоз.Акция проводится в Московской области уже шестой год подряд. Для этого подготавливаются специальные плантации, где стоимость лесных красавиц гораздо ниже, чем на елочных базарах."Наша задача – действовать не только запретительными мерами, но и проводить профилактику и предотвращать незаконные рубки в лесах", – отметил председатель комитета Евгений Агулов.Питомники откроются в Ульяновском, Сергиево-Посадском и Дмитровском лесничествах.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Жители МО смогут срубить новогоднюю ель в трех лесных питомниках

© РИА Новости / Григорий СысоевСотрудник питомника во время вырубки елей к Новому году
Сотрудник питомника во время вырубки елей к Новому году - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Возможность срубить новогоднюю ель на законных основаниях появится у жителей Подмосковья. Приобрести дерево можно с 14 по 30 декабря на территории трех лесных питомников региона. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на подмосковный комлесхоз.
Акция проводится в Московской области уже шестой год подряд. Для этого подготавливаются специальные плантации, где стоимость лесных красавиц гораздо ниже, чем на елочных базарах.
"Наша задача – действовать не только запретительными мерами, но и проводить профилактику и предотвращать незаконные рубки в лесах", – отметил председатель комитета Евгений Агулов.
Питомники откроются в Ульяновском, Сергиево-Посадском и Дмитровском лесничествах.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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