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Жители МО смогут срубить новогоднюю ель в трех лесных питомниках
Жители МО смогут срубить новогоднюю ель в трех лесных питомниках - РИА Новости, 13.12.2024
Жители МО смогут срубить новогоднюю ель в трех лесных питомниках
Возможность срубить новогоднюю ель на законных основаниях появится у жителей Подмосковья. Приобрести дерево можно с 14 по 30 декабря на территории трех лесных... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:11
2024-12-13T15:11
2024-12-13T15:11
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Возможность срубить новогоднюю ель на законных основаниях появится у жителей Подмосковья. Приобрести дерево можно с 14 по 30 декабря на территории трех лесных питомников региона. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на подмосковный комлесхоз.Акция проводится в Московской области уже шестой год подряд. Для этого подготавливаются специальные плантации, где стоимость лесных красавиц гораздо ниже, чем на елочных базарах."Наша задача – действовать не только запретительными мерами, но и проводить профилактику и предотвращать незаконные рубки в лесах", – отметил председатель комитета Евгений Агулов.Питомники откроются в Ульяновском, Сергиево-Посадском и Дмитровском лесничествах.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости.
Возможность срубить новогоднюю ель на законных основаниях появится у жителей Подмосковья. Приобрести дерево можно с 14 по 30 декабря на территории трех лесных питомников региона. Об этом сообщил 360.ru
со ссылкой на подмосковный комлесхоз.
Акция проводится в Московской области уже шестой год подряд. Для этого подготавливаются специальные плантации, где стоимость лесных красавиц гораздо ниже, чем на елочных базарах.
"Наша задача – действовать не только запретительными мерами, но и проводить профилактику и предотвращать незаконные рубки в лесах", – отметил председатель комитета Евгений Агулов.
Питомники откроются в Ульяновском, Сергиево-Посадском и Дмитровском лесничествах.