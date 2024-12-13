https://ria.ru/20241213/les-1989078811.html

Жители МО смогут срубить новогоднюю ель в трех лесных питомниках

Жители МО смогут срубить новогоднюю ель в трех лесных питомниках - РИА Новости, 13.12.2024

Жители МО смогут срубить новогоднюю ель в трех лесных питомниках

Возможность срубить новогоднюю ель на законных основаниях появится у жителей Подмосковья. Приобрести дерево можно с 14 по 30 декабря на территории трех лесных... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T15:11

2024-12-13T15:11

2024-12-13T15:11

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Возможность срубить новогоднюю ель на законных основаниях появится у жителей Подмосковья. Приобрести дерево можно с 14 по 30 декабря на территории трех лесных питомников региона. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на подмосковный комлесхоз.Акция проводится в Московской области уже шестой год подряд. Для этого подготавливаются специальные плантации, где стоимость лесных красавиц гораздо ниже, чем на елочных базарах."Наша задача – действовать не только запретительными мерами, но и проводить профилактику и предотвращать незаконные рубки в лесах", – отметил председатель комитета Евгений Агулов.Питомники откроются в Ульяновском, Сергиево-Посадском и Дмитровском лесничествах.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)