Школу на 800 мест построили в микрорайоне Кузнечиха Нижнего Новгорода
В микрорайоне Кузнечиха Нижнего Новгорода построена школа на 800 мест
Нижний Новгород. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Школа на 800 мест на проспекте Героев Донбасса в микрорайоне Кузнечиха Нижнего Новгорода получила разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба правительства региона.
Строительство осуществлялось в рамках национального проекта "Образование". По концессионной модели соответствующее соглашение было заключено между правительством Нижегородской области и Корпорацией развития региона.
Почти 590 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты "Вам решать!"
12 декабря, 17:27
"Продолжаем строить школы в новых жилых микрорайонах Нижнего Новгорода. Это позволяет разгрузить учебные заведения, расположенные поблизости и облегчить жизнь родителям. Гораздо спокойнее, когда знания ребенок получает рядом с домом, еще и в хороших условиях. В школе есть все необходимое для учебы, духовного и физического развития. Завершение очередного объекта - еще одно подтверждение эффективности концессионной модели для решения задач, поставленных нацпроектом "Образование", – цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.
Общая площадь школы на проспекте Героев Донбасса составляет 17,1 тысячи квадратных метров. В здании оборудованы кабинеты для начальной школы, общеобразовательные классы, а также специализированные классы иностранного языка, информатики, технологии, физики, химии и ученические лаборатории. Кроме того, в школе есть актовый зал, столовая, два спортивных зала и справочно-информационный центр, классы ритмики и хореографии. На прилегающей территории предусмотрены физкультурно-спортивная и игровая зоны.
"Еще одна школа получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Корпорация развития достроила уже девять образовательных учреждений в рамках концессии. Строительство новых школ позволяет снизить нагрузку уже существующих образовательных учреждений", – приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации развития Нижегородской области Игоря Ищенко.
Всего в рамках концессионных соглашений Корпорация развития Нижегородской области курирует строительство 13 школ в регионе.