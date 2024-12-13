https://ria.ru/20241213/kuznechikha-1989109278.html

Школу на 800 мест построили в микрорайоне Кузнечиха Нижнего Новгорода

Школу на 800 мест построили в микрорайоне Кузнечиха Нижнего Новгорода - РИА Новости, 13.12.2024

Школу на 800 мест построили в микрорайоне Кузнечиха Нижнего Новгорода

Школа на 800 мест на проспекте Героев Донбасса в микрорайоне Кузнечиха Нижнего Новгорода получила разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T17:24

2024-12-13T17:24

2024-12-13T17:24

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глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Школа на 800 мест на проспекте Героев Донбасса в микрорайоне Кузнечиха Нижнего Новгорода получила разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба правительства региона. Строительство осуществлялось в рамках национального проекта "Образование". По концессионной модели соответствующее соглашение было заключено между правительством Нижегородской области и Корпорацией развития региона. "Продолжаем строить школы в новых жилых микрорайонах Нижнего Новгорода. Это позволяет разгрузить учебные заведения, расположенные поблизости и облегчить жизнь родителям. Гораздо спокойнее, когда знания ребенок получает рядом с домом, еще и в хороших условиях. В школе есть все необходимое для учебы, духовного и физического развития. Завершение очередного объекта - еще одно подтверждение эффективности концессионной модели для решения задач, поставленных нацпроектом "Образование", – цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. Общая площадь школы на проспекте Героев Донбасса составляет 17,1 тысячи квадратных метров. В здании оборудованы кабинеты для начальной школы, общеобразовательные классы, а также специализированные классы иностранного языка, информатики, технологии, физики, химии и ученические лаборатории. Кроме того, в школе есть актовый зал, столовая, два спортивных зала и справочно-информационный центр, классы ритмики и хореографии. На прилегающей территории предусмотрены физкультурно-спортивная и игровая зоны. "Еще одна школа получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Корпорация развития достроила уже девять образовательных учреждений в рамках концессии. Строительство новых школ позволяет снизить нагрузку уже существующих образовательных учреждений", – приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации развития Нижегородской области Игоря Ищенко. Всего в рамках концессионных соглашений Корпорация развития Нижегородской области курирует строительство 13 школ в регионе.

https://ria.ru/20241212/proekty-1988872498.html

https://ria.ru/20241212/nikitin-1988813449.html

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нижегородская область, нижний новгород, донбасс, глеб никитин