Рейтинг@Mail.ru
Школу на 800 мест построили в микрорайоне Кузнечиха Нижнего Новгорода - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
 
17:24 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/kuznechikha-1989109278.html
Школу на 800 мест построили в микрорайоне Кузнечиха Нижнего Новгорода
Школу на 800 мест построили в микрорайоне Кузнечиха Нижнего Новгорода - РИА Новости, 13.12.2024
Школу на 800 мест построили в микрорайоне Кузнечиха Нижнего Новгорода
Школа на 800 мест на проспекте Героев Донбасса в микрорайоне Кузнечиха Нижнего Новгорода получила разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T17:24
2024-12-13T17:24
нижегородская область
нижегородская область
нижний новгород
донбасс
глеб никитин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/114496/52/1144965204_19:0:3660:2048_1920x0_80_0_0_ec9c2d45c961a2f4507a85ae7168e4a2.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Школа на 800 мест на проспекте Героев Донбасса в микрорайоне Кузнечиха Нижнего Новгорода получила разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба правительства региона. Строительство осуществлялось в рамках национального проекта "Образование". По концессионной модели соответствующее соглашение было заключено между правительством Нижегородской области и Корпорацией развития региона. "Продолжаем строить школы в новых жилых микрорайонах Нижнего Новгорода. Это позволяет разгрузить учебные заведения, расположенные поблизости и облегчить жизнь родителям. Гораздо спокойнее, когда знания ребенок получает рядом с домом, еще и в хороших условиях. В школе есть все необходимое для учебы, духовного и физического развития. Завершение очередного объекта - еще одно подтверждение эффективности концессионной модели для решения задач, поставленных нацпроектом "Образование", – цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. Общая площадь школы на проспекте Героев Донбасса составляет 17,1 тысячи квадратных метров. В здании оборудованы кабинеты для начальной школы, общеобразовательные классы, а также специализированные классы иностранного языка, информатики, технологии, физики, химии и ученические лаборатории. Кроме того, в школе есть актовый зал, столовая, два спортивных зала и справочно-информационный центр, классы ритмики и хореографии. На прилегающей территории предусмотрены физкультурно-спортивная и игровая зоны. "Еще одна школа получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Корпорация развития достроила уже девять образовательных учреждений в рамках концессии. Строительство новых школ позволяет снизить нагрузку уже существующих образовательных учреждений", – приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации развития Нижегородской области Игоря Ищенко. Всего в рамках концессионных соглашений Корпорация развития Нижегородской области курирует строительство 13 школ в регионе.
https://ria.ru/20241212/proekty-1988872498.html
https://ria.ru/20241212/nikitin-1988813449.html
нижегородская область
нижний новгород
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/114496/52/1144965204_474:0:3205:2048_1920x0_80_0_0_00e79cb6ca4bbb78bf03e7e60aabc10f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижегородская область, нижний новгород, донбасс, глеб никитин
Нижегородская область, Нижегородская область, Нижний Новгород, Донбасс, Глеб Никитин
Школу на 800 мест построили в микрорайоне Кузнечиха Нижнего Новгорода

В микрорайоне Кузнечиха Нижнего Новгорода построена школа на 800 мест

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкНижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Нижний Новгород. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Школа на 800 мест на проспекте Героев Донбасса в микрорайоне Кузнечиха Нижнего Новгорода получила разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба правительства региона.
Строительство осуществлялось в рамках национального проекта "Образование". По концессионной модели соответствующее соглашение было заключено между правительством Нижегородской области и Корпорацией развития региона.
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Почти 590 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты "Вам решать!"
12 декабря, 17:27
"Продолжаем строить школы в новых жилых микрорайонах Нижнего Новгорода. Это позволяет разгрузить учебные заведения, расположенные поблизости и облегчить жизнь родителям. Гораздо спокойнее, когда знания ребенок получает рядом с домом, еще и в хороших условиях. В школе есть все необходимое для учебы, духовного и физического развития. Завершение очередного объекта - еще одно подтверждение эффективности концессионной модели для решения задач, поставленных нацпроектом "Образование", – цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.
Общая площадь школы на проспекте Героев Донбасса составляет 17,1 тысячи квадратных метров. В здании оборудованы кабинеты для начальной школы, общеобразовательные классы, а также специализированные классы иностранного языка, информатики, технологии, физики, химии и ученические лаборатории. Кроме того, в школе есть актовый зал, столовая, два спортивных зала и справочно-информационный центр, классы ритмики и хореографии. На прилегающей территории предусмотрены физкультурно-спортивная и игровая зоны.
"Еще одна школа получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Корпорация развития достроила уже девять образовательных учреждений в рамках концессии. Строительство новых школ позволяет снизить нагрузку уже существующих образовательных учреждений", – приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации развития Нижегородской области Игоря Ищенко.
Всего в рамках концессионных соглашений Корпорация развития Нижегородской области курирует строительство 13 школ в регионе.
Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Нижегородский губернатор представил опыт региона по клиентоцентричности
12 декабря, 13:58
 
Нижегородская областьНижегородская областьНижний НовгородДонбассГлеб Никитин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала