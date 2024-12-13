https://ria.ru/20241213/kupyura-1988931397.html
Россиянам объяснили, почему не нужна купюра в 10 тысяч рублей
Россиянам объяснили, почему не нужна купюра в 10 тысяч рублей - РИА Новости, 13.12.2024
Россиянам объяснили, почему не нужна купюра в 10 тысяч рублей
В Банке России заявили, что у регулятора нет планов вводить в оборот купюру достоинством в 10 тысяч рублей. Почему это не нужно, рассказал в интервью агентству... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T02:15
2024-12-13T02:15
2024-12-13T02:15
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984333297_0:176:3083:1910_1920x0_80_0_0_fcf74c5896fa1e8db8ddfad1739977ef.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В Банке России заявили, что у регулятора нет планов вводить в оборот купюру достоинством в 10 тысяч рублей. Почему это не нужно, рассказал в интервью агентству "Прайм" Михаил Сергейчик, руководитель проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".По его словам, для этого есть две причины. Первая - снижение наличного оборота. Уже сейчас более 90 процентов операций по банковским картам приходится на безналичные платежи, и эта тенденция сохранится.Вторая - необходимость ограничения крупных сделок за наличные, поскольку они могут маскировать сомнительные операции. Законодательство требует как минимум сообщать о них в Росфинмониторинг. “Было бы странно одной рукой ограничивать, а другой стимулировать", - отметил эксперт.
https://ria.ru/20241212/tsb-1988779682.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984333297_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_3a6fe16faca73600022811ab1186c9a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Россиянам объяснили, почему не нужна купюра в 10 тысяч рублей
Глава дирекции НИФИ Сергейчик: в России не нужна купюра в 10 тысяч рублей