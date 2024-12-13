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Россиянам объяснили, почему не нужна купюра в 10 тысяч рублей - РИА Новости, 13.12.2024
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02:15 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/kupyura-1988931397.html
Россиянам объяснили, почему не нужна купюра в 10 тысяч рублей
Россиянам объяснили, почему не нужна купюра в 10 тысяч рублей - РИА Новости, 13.12.2024
Россиянам объяснили, почему не нужна купюра в 10 тысяч рублей
В Банке России заявили, что у регулятора нет планов вводить в оборот купюру достоинством в 10 тысяч рублей. Почему это не нужно, рассказал в интервью агентству... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T02:15
2024-12-13T02:15
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В Банке России заявили, что у регулятора нет планов вводить в оборот купюру достоинством в 10 тысяч рублей. Почему это не нужно, рассказал в интервью агентству "Прайм" Михаил Сергейчик, руководитель проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".По его словам, для этого есть две причины. Первая - снижение наличного оборота. Уже сейчас более 90 процентов операций по банковским картам приходится на безналичные платежи, и эта тенденция сохранится.Вторая - необходимость ограничения крупных сделок за наличные, поскольку они могут маскировать сомнительные операции. Законодательство требует как минимум сообщать о них в Росфинмониторинг. “Было бы странно одной рукой ограничивать, а другой стимулировать", - отметил эксперт.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Россиянам объяснили, почему не нужна купюра в 10 тысяч рублей

Глава дирекции НИФИ Сергейчик: в России не нужна купюра в 10 тысяч рублей

© iStock.com / PROMT8Девушка считает рубли
Девушка считает рубли - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© iStock.com / PROMT8
Девушка считает рубли. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В Банке России заявили, что у регулятора нет планов вводить в оборот купюру достоинством в 10 тысяч рублей. Почему это не нужно, рассказал в интервью агентству "Прайм" Михаил Сергейчик, руководитель проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".
По его словам, для этого есть две причины. Первая - снижение наличного оборота. Уже сейчас более 90 процентов операций по банковским картам приходится на безналичные платежи, и эта тенденция сохранится.
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Вторая - необходимость ограничения крупных сделок за наличные, поскольку они могут маскировать сомнительные операции. Законодательство требует как минимум сообщать о них в Росфинмониторинг. “Было бы странно одной рукой ограничивать, а другой стимулировать", - отметил эксперт.
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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