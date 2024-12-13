https://ria.ru/20241213/kupyura-1988931397.html

Россиянам объяснили, почему не нужна купюра в 10 тысяч рублей

Россиянам объяснили, почему не нужна купюра в 10 тысяч рублей - РИА Новости, 13.12.2024

Россиянам объяснили, почему не нужна купюра в 10 тысяч рублей

В Банке России заявили, что у регулятора нет планов вводить в оборот купюру достоинством в 10 тысяч рублей. Почему это не нужно, рассказал в интервью агентству... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T02:15

2024-12-13T02:15

2024-12-13T02:15

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В Банке России заявили, что у регулятора нет планов вводить в оборот купюру достоинством в 10 тысяч рублей. Почему это не нужно, рассказал в интервью агентству "Прайм" Михаил Сергейчик, руководитель проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".По его словам, для этого есть две причины. Первая - снижение наличного оборота. Уже сейчас более 90 процентов операций по банковским картам приходится на безналичные платежи, и эта тенденция сохранится.Вторая - необходимость ограничения крупных сделок за наличные, поскольку они могут маскировать сомнительные операции. Законодательство требует как минимум сообщать о них в Росфинмониторинг. “Было бы странно одной рукой ограничивать, а другой стимулировать", - отметил эксперт.

https://ria.ru/20241212/tsb-1988779682.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)