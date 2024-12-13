https://ria.ru/20241213/krasnodar-1989089666.html
В Краснодаре завели дело после нападения собаки на женщину с ребенком
В Краснодаре завели дело после нападения собаки на женщину с ребенком - РИА Новости, 13.12.2024
В Краснодаре завели дело после нападения собаки на женщину с ребенком
Следователи завели уголовное дело после нападения бойцовской собаки на женщину с ребенком в многоэтажке Краснодара, следует из релиза регионального управления... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:52
2024-12-13T15:52
2024-12-13T15:52
происшествия
краснодар
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 13 дек – РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после нападения бойцовской собаки на женщину с ребенком в многоэтажке Краснодара, следует из релиза регионального управления СК РФ. Ранее в сети появились кадры, где женщина в черном с собакой бойцовской породы на поводке, но без намордника заходит в лифт. Находящаяся там мать прячет за спиной ребенка от пса и просит либо выйти с собакой, либо дать выйти им, но не находит понимания. В конце концов они покидают лифт. Однако на лестничной клетке собака бросается на женщину, ребенок кричит. Полиция начала проверку после обращения жительницы Краснодара о нападении собаки. Инцидент произошел на улице имени Героя Советского Союза Николая Воробьева. "Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении СУСК.
https://ria.ru/20241209/lay-1769491791.html
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происшествия, краснодар, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснодар, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Краснодаре завели дело после нападения собаки на женщину с ребенком
В Краснодаре завели дело после нападения бойцовской собаки на женщину с ребенком