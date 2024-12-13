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Конференция в честь юбилея создания Союзного государства пройдет в Москве - РИА Новости, 13.12.2024
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Флаги Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Союзное государство
 
12:50 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/konferentsiya-1988810666.html
Конференция в честь юбилея создания Союзного государства пройдет в Москве
Конференция в честь юбилея создания Союзного государства пройдет в Москве - РИА Новости, 13.12.2024
Конференция в честь юбилея создания Союзного государства пройдет в Москве
Конференция "Союзное государство: интеграция, развитие, доверие" пройдет 16 декабря в Москве. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T12:50
2024-12-13T12:50
союзное государство
москва
россия
белоруссия
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Конференция "Союзное государство: интеграция, развитие, доверие" пройдет 16 декабря в Москве.Начало прямой трансляции мероприятия в 11:00.Мероприятие посвящено 25-летию подписания договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь "О создании Союзного государства".В работе примут участие высокие должностные лица России и Белоруссии, руководители общественных объединений, авторитетные эксперты.В ходе дискуссии будут обсуждать следующие вопросы:1. Интеграция России и Белоруссии в Союзном государстве – совместное движение к формированию единого экономического пространства;2. Научно-технологическое развитие Союзного государства, кооперация в промышленности, реализация совместных проектов, направленных на импортозамещение и укрепление технологического суверенитета Союзного государства;3. Программы Союзного государства – как современный и действенный инструмент решения общих задач;4. Взаимодействие регионов Республики Беларусь и Российской Федерации – вызовы, задачи и перспективы;5. Роль Союзного государства, как интеграционного объединения, в системе международных отношений;6. Развитие нормативно-правового регулирования союзного строительства.Место проведения – Россия, Москва, улица Большая Якиманка, 24. "Президент-Отель".
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4.7
96
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7 495 645-6601
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LIVE: Конференция в честь юбилея создания Союзного государства пройдет в Москве
LIVE: Конференция в честь юбилея создания Союзного государства пройдет в Москве
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москва, россия, белоруссия, видео
Союзное государство, Москва, Россия, Белоруссия
Конференция в честь юбилея создания Союзного государства пройдет в Москве
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Конференция "Союзное государство: интеграция, развитие, доверие" пройдет 16 декабря в Москве.
2024-12-13T12:50
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Конференция в честь юбилея создания Союзного государства пройдет в Москве

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Конференция "Союзное государство: интеграция, развитие, доверие" пройдет 16 декабря в Москве.
Начало прямой трансляции мероприятия в 11:00.
Мероприятие посвящено 25-летию подписания договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь "О создании Союзного государства".
В работе примут участие высокие должностные лица России и Белоруссии, руководители общественных объединений, авторитетные эксперты.
В ходе дискуссии будут обсуждать следующие вопросы:
1. Интеграция России и Белоруссии в Союзном государстве – совместное движение к формированию единого экономического пространства;
2. Научно-технологическое развитие Союзного государства, кооперация в промышленности, реализация совместных проектов, направленных на импортозамещение и укрепление технологического суверенитета Союзного государства;
3. Программы Союзного государства – как современный и действенный инструмент решения общих задач;
4. Взаимодействие регионов Республики Беларусь и Российской Федерации – вызовы, задачи и перспективы;
5. Роль Союзного государства, как интеграционного объединения, в системе международных отношений;
6. Развитие нормативно-правового регулирования союзного строительства.
Место проведения – Россия, Москва, улица Большая Якиманка, 24. "Президент-Отель".
 
Союзное государствоМоскваРоссияБелоруссия
 
 
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