https://ria.ru/20241213/konferentsiya-1988810666.html

Конференция в честь юбилея создания Союзного государства пройдет в Москве

Конференция в честь юбилея создания Союзного государства пройдет в Москве - РИА Новости, 13.12.2024

Конференция в честь юбилея создания Союзного государства пройдет в Москве

Конференция "Союзное государство: интеграция, развитие, доверие" пройдет 16 декабря в Москве. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T12:50

2024-12-13T12:50

2024-12-13T12:50

союзное государство

москва

россия

белоруссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988882289_0:135:1600:1035_1920x0_80_0_0_2da4efda50d240d82a64dd36c62ddb20.jpg

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Конференция "Союзное государство: интеграция, развитие, доверие" пройдет 16 декабря в Москве.Начало прямой трансляции мероприятия в 11:00.Мероприятие посвящено 25-летию подписания договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь "О создании Союзного государства".В работе примут участие высокие должностные лица России и Белоруссии, руководители общественных объединений, авторитетные эксперты.В ходе дискуссии будут обсуждать следующие вопросы:1. Интеграция России и Белоруссии в Союзном государстве – совместное движение к формированию единого экономического пространства;2. Научно-технологическое развитие Союзного государства, кооперация в промышленности, реализация совместных проектов, направленных на импортозамещение и укрепление технологического суверенитета Союзного государства;3. Программы Союзного государства – как современный и действенный инструмент решения общих задач;4. Взаимодействие регионов Республики Беларусь и Российской Федерации – вызовы, задачи и перспективы;5. Роль Союзного государства, как интеграционного объединения, в системе международных отношений;6. Развитие нормативно-правового регулирования союзного строительства.Место проведения – Россия, Москва, улица Большая Якиманка, 24. "Президент-Отель".

москва

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Конференция в честь юбилея создания Союзного государства пройдет в Москве LIVE: Конференция в честь юбилея создания Союзного государства пройдет в Москве 2024-12-13T12:50 true PT1S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, белоруссия, видео