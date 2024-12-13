Командование ВСУ списало со счетов батальон под Курахово, пишут СМИ
Postimees: ВСУ списали со счетов батальон под Курахово, не разрешив отступать
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Командование ВСУ фактически списало со счетов батальон под городом Курахово в ДНР, не разрешив ему покидать позиции и не снабжая его боеприпасами, сообщает в пятницу эстонская газета Postimees со ссылкой на военных.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что группировка ВСУ южнее города Курахово в ДНР практически попала в "котел", до полного окружения осталось менее километра.
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Офицеры батальона 79-й десантной бригады ВСУ несколько дней назад заявили изданию, что ждали приказа об отступлении в течение двух недель, с момента, когда путь к нему был фактически отрезан.
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"Мы не понимаем, почему нас все еще держат здесь... На нас наступают уже со всех сторон", - приводит газета слова офицеров.
По данным издания, батальон все же получил приказ отступать, но неясно, смог ли он выбраться из окружения. "Судя по всему, украинский десантный батальон уже был списан со счетов вышестоящим командованием, поскольку за последние недели бойцы практически не получали боеприпасов для тяжелого вооружения", - резюмирует Postimees.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.