Рейтинг@Mail.ru
Командование ВСУ списало со счетов батальон под Курахово, пишут СМИ - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 13.12.2024 (обновлено: 16:08 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/komandovanie-1989080462.html
Командование ВСУ списало со счетов батальон под Курахово, пишут СМИ
Командование ВСУ списало со счетов батальон под Курахово, пишут СМИ - РИА Новости, 13.12.2024
Командование ВСУ списало со счетов батальон под Курахово, пишут СМИ
Командование ВСУ фактически списало со счетов батальон под городом Курахово в ДНР, не разрешив ему покидать позиции и не снабжая его боеприпасами, сообщает в... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:17
2024-12-13T16:08
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
донецк
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_9763ffc5a49eec01b952431fc0fb11c6.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Командование ВСУ фактически списало со счетов батальон под городом Курахово в ДНР, не разрешив ему покидать позиции и не снабжая его боеприпасами, сообщает в пятницу эстонская газета Postimees со ссылкой на военных. Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что группировка ВСУ южнее города Курахово в ДНР практически попала в "котел", до полного окружения осталось менее километра. Офицеры батальона 79-й десантной бригады ВСУ несколько дней назад заявили изданию, что ждали приказа об отступлении в течение двух недель, с момента, когда путь к нему был фактически отрезан. "Мы не понимаем, почему нас все еще держат здесь... На нас наступают уже со всех сторон", - приводит газета слова офицеров. По данным издания, батальон все же получил приказ отступать, но неясно, смог ли он выбраться из окружения. "Судя по всему, украинский десантный батальон уже был списан со счетов вышестоящим командованием, поскольку за последние недели бойцы практически не получали боеприпасов для тяжелого вооружения", - резюмирует Postimees. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241212/spetsoperatsiya-1988723872.html
https://ria.ru/20241213/polsha-1989050054.html
курахово
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_232:91:2842:2048_1920x0_80_0_0_baeddf1a578d7959ad850177fe4718c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курахово, донецкая народная республика, донецк, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Донецк, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Командование ВСУ списало со счетов батальон под Курахово, пишут СМИ

Postimees: ВСУ списали со счетов батальон под Курахово, не разрешив отступать

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Командование ВСУ фактически списало со счетов батальон под городом Курахово в ДНР, не разрешив ему покидать позиции и не снабжая его боеприпасами, сообщает в пятницу эстонская газета Postimees со ссылкой на военных.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что группировка ВСУ южнее города Курахово в ДНР практически попала в "котел", до полного окружения осталось менее километра.
Украинские военные в Курахово. Декабрь 2024 - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
ВСУ некуда будет отступать после сдачи Курахово, заявил Гагин
12 декабря, 04:21
Офицеры батальона 79-й десантной бригады ВСУ несколько дней назад заявили изданию, что ждали приказа об отступлении в течение двух недель, с момента, когда путь к нему был фактически отрезан.
«
"Мы не понимаем, почему нас все еще держат здесь... На нас наступают уже со всех сторон", - приводит газета слова офицеров.
По данным издания, батальон все же получил приказ отступать, но неясно, смог ли он выбраться из окружения. "Судя по всему, украинский десантный батальон уже был списан со счетов вышестоящим командованием, поскольку за последние недели бойцы практически не получали боеприпасов для тяжелого вооружения", - резюмирует Postimees.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
В Польше посчитали, на сколько Украине хватит американских денег
Вчера, 13:57
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкая Народная РеспубликаДонецкВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала