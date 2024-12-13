https://ria.ru/20241213/kolumbija-1988935440.html

Обвиняемого в контрабанде кокаина передали из Колумбии в Россию

Обвиняемого в контрабанде кокаина передали из Колумбии в Россию - РИА Новости, 13.12.2024

Обвиняемого в контрабанде кокаина передали из Колумбии в Россию

Обвиняемый в контрабанде кокаина был передан из Колумбии в Россию, сообщается на сайте МВД России. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T01:12

2024-12-13T01:12

2024-12-13T01:12

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колумбия

богота

ирина волк

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Обвиняемый в контрабанде кокаина был передан из Колумбии в Россию, сообщается на сайте МВД России. "В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Республики Колумбия экстрадирован местный житель Рамирез Муноз. В нашей стране он обвиняется в контрабанде и незаконном обороте наркотических средств", - говорится в сообщении. Ранее ведомство установило, что в мае 2016 года обвиняемый вместе с сообщником организовали пересылку кокаина весом более 3,2 килограмма из Колумбии в Россию авиатранспортом. Наркотик был спрятан в двух почтовых отправлениях. Также на сайте сообщается, что в ноябре 2017 года фигурант объявлен в международный розыск и после был задержан на территории Республики Колумбия. Удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры РФ, зарубежные партнеры организовали процедуру экстрадиции разыскиваемого. "Сегодня в международном аэропорту Эль-Дорадо города Богота обвиняемый передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

https://ria.ru/20241122/venesuela-1985283107.html

https://ria.ru/20241206/kokain-1987659803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, колумбия, богота, ирина волк, интерпол, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), генеральная прокуратура рф, в мире