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Обвиняемого в контрабанде кокаина передали из Колумбии в Россию - РИА Новости, 13.12.2024
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01:12 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/kolumbija-1988935440.html
Обвиняемого в контрабанде кокаина передали из Колумбии в Россию
Обвиняемого в контрабанде кокаина передали из Колумбии в Россию - РИА Новости, 13.12.2024
Обвиняемого в контрабанде кокаина передали из Колумбии в Россию
Обвиняемый в контрабанде кокаина был передан из Колумбии в Россию, сообщается на сайте МВД России. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T01:12
2024-12-13T01:12
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колумбия
богота
ирина волк
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Обвиняемый в контрабанде кокаина был передан из Колумбии в Россию, сообщается на сайте МВД России. "В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Республики Колумбия экстрадирован местный житель Рамирез Муноз. В нашей стране он обвиняется в контрабанде и незаконном обороте наркотических средств", - говорится в сообщении. Ранее ведомство установило, что в мае 2016 года обвиняемый вместе с сообщником организовали пересылку кокаина весом более 3,2 килограмма из Колумбии в Россию авиатранспортом. Наркотик был спрятан в двух почтовых отправлениях. Также на сайте сообщается, что в ноябре 2017 года фигурант объявлен в международный розыск и после был задержан на территории Республики Колумбия. Удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры РФ, зарубежные партнеры организовали процедуру экстрадиции разыскиваемого. "Сегодня в международном аэропорту Эль-Дорадо города Богота обвиняемый передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
https://ria.ru/20241122/venesuela-1985283107.html
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россия, колумбия, богота, ирина волк, интерпол, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), генеральная прокуратура рф, в мире
Россия, Колумбия, Богота, Ирина Волк, Интерпол, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Генеральная прокуратура РФ, В мире
Обвиняемого в контрабанде кокаина передали из Колумбии в Россию

Обвиняемого в контрабанде кокаина Рамиреза Муноза передали из Колумбии в Россию

© PixabayЗадержание
Задержание - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Pixabay
Задержание. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Обвиняемый в контрабанде кокаина был передан из Колумбии в Россию, сообщается на сайте МВД России.
"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Республики Колумбия экстрадирован местный житель Рамирез Муноз. В нашей стране он обвиняется в контрабанде и незаконном обороте наркотических средств", - говорится в сообщении.
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Ранее ведомство установило, что в мае 2016 года обвиняемый вместе с сообщником организовали пересылку кокаина весом более 3,2 килограмма из Колумбии в Россию авиатранспортом. Наркотик был спрятан в двух почтовых отправлениях.
Также на сайте сообщается, что в ноябре 2017 года фигурант объявлен в международный розыск и после был задержан на территории Республики Колумбия. Удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры РФ, зарубежные партнеры организовали процедуру экстрадиции разыскиваемого.
"Сегодня в международном аэропорту Эль-Дорадо города Богота обвиняемый передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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РоссияКолумбияБоготаИрина ВолкИнтерполФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Генеральная прокуратура РФВ мире
 
 
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